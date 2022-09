Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Wenn Sie Ihren Bitcoin behalten möchten, aber nicht wollen, dass dieser einfach nur herumliegt, bis sich der Markt wieder erholt, gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie auch bei einer Baisse einen Kryptogewinn erzielen können.

Eine der sichersten, einfachsten und profitabelsten Methoden, um auch in einer Krypto-Baisse Einnahmen aus Ihren BTC und ETH zu erzielen, ist die Eröffnung einer zinsbringenden Wallet.

Die am schnellsten wachsende Wallet auf dem Markt ist derzeit ArbiSmart, eine vor kurzem gestartete Wallet und ein Finanzzentrum, das wegen seiner crash-sicheren Dienste und branchenweit hohen Raten gerade für Aufsehen sorgt.

Passive Gewinne auch bei einem Crash

Die von der EU zugelassene Wallet von ArbiSmart, die durch den RBIS-Token unterstützt wird, bietet eine Auswahl von 25 FIAT- und Kryptowährungen an und generiert unübertroffene Zinsen, die bis zu 147 % pro Jahr erreichen, unabhängig davon, in welche Richtung die Märkte tendieren.

Wallet-Inhaber erhalten Zinsen, indem sie ihren Bitcoin, Euro oder eine andere bevorzugte Währung in Festgeld-Sparplänen für Zeiträume von 1 Monat, 3 Monaten, 2, 3 oder 5 Jahren anlegen. Die täglichen Zinsen des Plans können auf ein verfügbares Guthaben überwiesen oder zu dem Festgeldkonto hinzugefügt werden, wo sie einen höheren Zinssatz generieren.

Die Zinssätze basieren auf dem Kontenstatus des Wallet-Inhabers, der dadurch bestimmt wird, wie viel RBIS er besitzt. Mit anderen Worten: Je mehr RBIS man besitzt, desto höher ist der Zinssatz für ein Sparguthaben in Bitcoin, Ether, USD oder einer anderen Währung.

Eine weitere Motivation für den Kauf von RBIS ist, dass Sparguthaben in dem nativen Token das Dreifache des Betrages bringen, der auf Guthaben in jeder anderen unterstützten Währung verdient wird. Nutzer, die ihr Kapital nicht in RBIS umwandeln möchten, können ihr Sparguthaben jedoch in ihrer bevorzugten Währung behalten und trotzdem ihre Gewinne verbessern, indem sie sich dafür entscheiden, ihre täglichen Zinsen in RBIS zu erhalten.

Zusätzlich zur Wallet können ArbiSmart-Nutzer mit dem automatisierten Krypto-Arbitrage-System des Projekts, dem perfekten Schutz vor fallenden Preisen, bis zu 45 % pro Jahr an passiven Gewinnen verdienen. Krypto-Arbitrage generiert Gewinne aus vorübergehenden Preisunterschieden zwischen den Börsen, die in Hausse- und Baisse-Märkten gleichermaßen regelmäßig auftreten.

Die einzige Aufgabe des Benutzers ist die Einzahlung von Geldern, die in den nativen Token RBIS umgewandelt und für Krypto-Arbitrage verwendet werden. Das System ist mit 35 Börsen verbunden, die es rund um die Uhr nach Preisunterschieden bei Hunderten von Coins scannt. Es verwendet dann die investierten Mittel, um einen Coin dort zu kaufen, wo der Preis am niedrigsten ist, bevor es ihn automatisch dort verkauft, wo der Preis am höchsten ist, um einen Gewinn zu erzielen.

Steigern Sie Ihr Einkommen mit zusätzlichen Dienstprogrammen

In den kommenden 4 Monaten wird ArbiSmart eine Reihe von neuen Dienstprogrammen auf den Markt bringen. Zu den Diensten, die für die zweite Hälfte des 3. und 4. Quartals geplant sind, gehören eine mobile Anwendung für den Kauf, die Lagerung und den Tausch von Kryptowährungen; ein dezentraler Rendite-Farming-Service mit noch nie dagewesenen Gamification-Funktionen, der Liquiditätsanbieter mit bis zu 190.000 % Jahreszins plus 0,3 % der Gebühren aus jedem Handel; einen NFT-Marktplatz, auf dem Besucher nicht-handelbaren Token kaufen und verkaufen können; eine virtuelle Galerie mit Tausenden von einzigartigen digitalen Kunstwerken; eine Kryptowährungsbörse und ein Spiel-zu-Verdienst-Metaversum, in dem Spieler virtuelle Immobilien kaufen, verkaufen und entwickeln können.

All diese neuen, dem ArbiSmart-Ökosystem hinzugefügten RBIS-Dienstprogramme werden miteinander verbunden sein. Das bedeutet, dass die Nutzung eines Dienstes bessere Chancen bei der Nutzung eines anderen Dienstes gewährleistet. Zum Beispiel dient ein ArbiSmart-NFT als Investition und bietet gleichzeitig einem Renditeträger einen Punkte-Boost, der seinen Jahresgewinn erhöht.

Steigern Sie Ihr Vermögen mit Kapitalgewinnen

Jedes dieser kommenden Dienstprogramme wird die Verwendung von RBIS erfordern. Dies wird die Nachfrage nach dem Token steigern und das Angebot an Token erheblich beeinflussen. In der Zwischenzeit schafft die ArbiSmart-Wallet Anreize für die Nutzung von RBIS, indem sie höhere Zinssätze bietet, je mehr RBIS man besitzt. Seit die Wallet zu Beginn dieses Quartals eingeführt wurde, hat sie bereits eine große Nutzerbasis aufgebaut, die täglich wächst. Da immer mehr RBIS für längere Zeit in Sparkonten gesperrt werden und den allgemeinen Umlauf verlassen, wird das Angebot schrumpfen. Die Menge an RBIS, die jemals erstellt werden kann, ist begrenzt und sobald die Nachfrage nach Token das verfügbare Angebot übersteigt, wird der Preis voraussichtlich in die Höhe schnellen.

Zusätzlich zu den Gewinnen aus NFT-Investitionen, Glücksspiel, Krypto-Arbitragehandel, Liquiditätsmining und Kontozinsen werden RBIS-Inhaber also auch von beträchtlichen Kapitalgewinnen aus dem steigenden Token-Wert profitieren. Analystenprognosen zufolge wird der Wert des RBIS-Tokens bis Ende 2022 auf das 70-fache seines aktuellen Preises ansteigen und seinen stetigen Aufwärtstrend bis Q1 2023 fortsetzen.

All dies macht ArbiSmart (RBIS) potenziell äußerst lukrativ und bietet verschiedene Arten von Einnahmemöglichkeiten. Wenn Sie mit Ihrem Bitcoin oder Euro einen Gewinn erzielen möchten, bevor der RBIS-Preis explodiert, eröffnen Sie jetzt ein Wallet!

Zuletzt aktualisiert am 15. September 2022

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.