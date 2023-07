Cronos (CRO) legt trotz jüngster Schwierigkeiten um 5% zu – Bitcoin (BTC) verliert an Aufwärtsdynamik, VC Spectra übernimmt die Führung

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!



Cronos (CRO) trotzt allen Widrigkeiten und erzielt trotz der jüngsten Herausforderungen einen bemerkenswerten Anstieg von 5 %. Umgekehrt erleidet Bitcoin (BTC) einen Rückschlag, da sein Aufwärtsmomentum nachlässt, was VC Spectra Platz macht, um in den Mittelpunkt zu rücken. Bleiben Sie dran und finden Sie heraus, wie VC Spectra (SPCT) im Vergleich zu Cronos (CRO) und Bitcoin (BTC) abschneidet.

>> JETZT SPCT-MÜNZEN KAUFEN <<

Cronos (CRO) erlebt einen fulminanten Höhenflug

Der Mai brachte eine harte Realität für Cronos (CRO)-Investoren, da die Kryptowährung alle ihre Gewinne seit Mitte März zunichte machte. Sein Wert sank von einem Höchststand von 0,084 $ und pendelte sich bei 0,053 $ ein. Experten sind der Meinung, dass das bärische Momentum von Cronos (CRO) mit der verstärkten Preiskorrektur zusammenhängt.

Zum Glück für die Anleger erholte sich Cronos (CRO) im vergangenen Monat von seiner Aufwärtsbewegung und stieg um 15,1 % von 0,053 $ auf 0,061 $. Analysten weisen darauf hin, dass der plötzliche Wiederaufstieg von Cronos (CRO) mit seinem hohen TVL und dem gestiegenen Transaktionsvolumen zusammenhängt.

Darüber hinaus ist Cronos (CRO) kürzlich eine Partnerschaft mit Ubisoft eingegangen, einem bekannten Hersteller und Verleger von Videospielen. Als Knotenvalidierer ist Ubisoft für die Aufrechterhaltung der Stabilität und Sicherheit der Cronos (CRO) Open-Source-Blockchain verantwortlich.

Da Cronos (CRO) seinen Nutzen im Kryptobereich steigert, sagen Experten, dass Cronos (CRO) in den kommenden Wochen um 27,9 % von 0,061 $ auf 0,078 $ ansteigen kann.

Bitcoin (BTC) verliert an Schwung

Es war eine harte Woche für Bitcoin (BTC)-Investoren, denn der Token fiel um 5,4 % von $31.598 auf $29.894. Normalerweise beflügelt eine erhöhte Marktvolatilität das Aufwärtsmomentum von Bitcoin (BTC). In den letzten Wochen war Bitcoin (BTC) jedoch richtungslos, da die Anleger unsicher über die Fundamentaldaten des Tokens waren.

Experten sind der Meinung, dass der Abwärtstrend von Bitcoin (BTC) auch mit der zunehmenden Kontrolle durch die Behörden zusammenhängt. Am 14. Juli hat Coinbase, die bekannte Kryptowährungsbörse, ihre Einsätze in Kalifornien, New Jersey, South Carolina und Wisconsin ausgesetzt.

Der Schritt erfolgte als Reaktion auf eine von der SEC am 6. Juni eingereichte Klage, in der behauptet wurde, dass die Börse seit 2019 als nicht registrierter Wertpapiermakler tätig sei.

Die Nachricht hat zweifellos Schockwellen in der Kryptoindustrie ausgelöst, wobei Bitcoin (BTC) die Hauptlast der Rückschläge von Coinbase zu tragen hatte. In Anbetracht dieser Entwicklungen sagen Analysten voraus, dass Bitcoin (BTC) in den kommenden Wochen leicht um 3,1 % von 29.894 $ auf 28.963 $ sinken wird.

VC Spectra (SPCT) steht im Rampenlicht und geht in die Phase 2 des öffentlichen Vorverkaufs über

Während die Bären die Preisdynamik von Bitcoin (BTC) beherrschen, verlagern die Anleger ihr Vermögen auf den New Kid on the Block. Als dezentraler Hedge-Fonds bietet VC Spectra (SPCT) Anlegern neue Anlagemöglichkeiten und konzentriert sich dabei vor allem auf diversifizierte Portfolios und Pre-ICOs.

Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs! VC Spectra (SPCT) kümmert sich um seine Anleger und belohnt sie mit Rückkäufen und vierteljährlichen Dividenden, die an die Investitionserträge gebunden sind. Die Plattform nutzt quantitative Modelle und Algorithmen des maschinellen Lernens, um die Renditen zu maximieren und die möglichen Risiken für die Anleger zu minimieren.

Als ein führendes Unternehmen, das Innovationen vorantreibt, nutzt der native Token (SPCT) von VC Spectra die sichere Bitcoin-Blockchain, um die Vermögensverwaltung und den dezentralen Handel zu erleichtern. Durch seine deflationäre Struktur verfügt SPCT über einen Verbrennungsmechanismus, der das Token-Angebot schrittweise reduziert und so den Wert von VC Spectra (SPCT) steigert.

Jetzt kommt der unterhaltsame Teil: VC Spectra (SPCT) hat die Phase 2 seines öffentlichen Vorverkaufs erreicht. Mit einem Wert von 0,011 $ ist SPCT um beeindruckende 37,5 % von seinem ursprünglichen Preis von 0,008 $ gestiegen. Frühzeitige Käufer werden einen beeindruckenden Wertzuwachs von 900% erleben, während diejenigen, die jetzt kaufen, immer noch eine Kapitalrendite von 627% genießen können (ROI). Doch die Zeit drängt, denn kluge Investoren optimieren bereits ihre Rendite.

Weitere Informationen über den VC Spectra-Vorverkauf finden Sie hier:

Vorverkauf: https://invest.vcspectra.io/login

Website: https://vcspectra.io/

Twitter: https://twitter.com/spectravcfund

Telegram: https://t.me/VCSpectra

Wall Street Memes - Bester Meme Coin Presale Gemeinschaft von 1 Million Followern

NFT-Projekterfahrung

300.000 Dollar am Starttag eingesammelt

Der ultimative Symbol Meme Coin für Web3 10 /10 Zum Presale BTC20 ist eine ERC-20-Version von Bitcoin - jetzt kaufen! NEUER Proof-of-Stake (PoS), der es Inhabern ermöglicht, passives Einkommen zu erzielen

Ihre nächste Chance in Bitcoin einzusteigen

100 % der Tokens sind für die Öffentlichkeit verfügbar

Bequemlichkeit eines ERC-20-Tokens 10 /10 Zum Presale Evil Pepe - der dunkelste Meme Coin - jetzt kaufen! Community Token mit 90% im Vorverkauf erhältlich

DEX für Inklusivität und Zugang für alle

Mit $EVILPEPE ursprüngliche Wünsche und schelmischen Neigungen, die in uns allen stecken, ausleben. 10 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.