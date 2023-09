Immer mehr Wale investieren in Wall Street Memes – Presale endet in wenigen Stunden

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

In wenigen Stunden endet der spektakulärste Meme Coin ICO (Initial Coin Offering), den es im Krypto Space bisher zu sehen gegeben hat. Bei einem ICO können Coins oder Token eines jeweiligen Projekts direkt von den Herausgebern gekauft werden, noch bevor diese an einer Kryptobörse gelistet werden. Für Investoren kann das den großen Vorteil haben, dass es schnell zu einer Kurssteigerung nach dem Listing an einer Kryptobörse haben kann. Bei Wall Street Memes deutet derzeit alles darauf hin, dass es nach dem Handelsstart an den Exchanges zu einer Kursexplosion kommen könnte, von der die Presale-Investoren profitieren würden.

Vorverkauf endet in 6 Stunden

Nicht nur die Berichterstattung, an der es in den letzten Wochen und Monaten kein Vorbeikommen gegeben hat, macht Wall Street Memes zum spektakulärsten Meme Coin Presale in diesem Jahr. Auch in messbaren Zahlen gibt es wohl auch in Zukunft nur wenige, die an diesen Erfolg anknüpfen können. Während zum Beispiel Ethereum – die größte Plattform für Smart Contracts und dApps im ICO im Jahr 2014 knapp 20 Millionen Dollar gesammelt hat, sind es bei Wall Street Memes knapp 30 Millionen Dollar.

Allein in den letzten 24 Stunden wurden knapp 5.000 Käufe getätigt. Ein Investor hat alleine schon Anfang August $WSM-Token im Wert von rund einer Million Dollar gekauft. Eine Summe, die nicht oft in einen Meme Coin investiert wird und schon gar nicht in einer so frühen Phase. Egal ob Werbebanner auf Krypto-Websites, Berichterstattung in internationalen Medien, Videos von Krypto-Youtubern oder Aufrufe von Influencern auf X (früher Twitter) – Das Team von Wall Street Memes hat keine Gelegenheit ausgelassen, um einen Hype zu kreieren und das ist ihnen offensichtlich auch gelungen.

Die stärkste Community in kürzester Zeit?

Wer sich mit Meme Coins beschäftigt weiß, dass die Community der wichtigste Faktor ist, um den Preis in die Höhe zu treiben. Dementsprechend ist es auch naheliegend, dass der größte Meme Coin DOGE mit einer Marktkapitalisierung von 8,5 Milliarden Dollar die meisten Follower auf X hat. Direkt danach kommt Shiba Inu. Allerdings haben diese beiden Meme Coins Jahre gebraucht, um auf über 3 Millionen Follower zu kommen.

Wall Street Memes kann dagegen schon vor dem Handelsstart an den Kryptobörsen mehr als eine Million Follower in den sozialen Netzwerken vorweisen. Selbst PEPE hat nach seinem Anstieg auf knapp 2 Milliarden Dollar nur 300.000 Follower auf X gehabt. Das macht schnell deutlich, warum immer mehr Stimmen laut werden, dass es sich bei $WSM tatsächlich um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln könnte.

Führt die Staking-Funktion zur Kursexplosion?

Im Gegensatz zu den meisten anderen Meme Coins kommt Wall Street Memes nicht nur mit einer viel größeren Community, sondern auch mit einer Staking-Funktion, bei der Token-Besitzer ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token erhalten können. Dabei werden die $WSM-Token für 7 Tage gesperrt und diejenigen, die sich dazu entscheiden, ihre Token zu staken, erhalten dafür eine APY (jährliche Rendite) von aktuell 50 %. Dieser Wert variiert allerdings mit der Größe des Staking Pools und dem eigenen Anteil, den Staker davon eingesetzt haben.

Von den 2 Milliarden $WSM-Token, die es insgesamt geben wird, wird eine Milliarde im Vorverkauf angeboten. Schon jetzt haben Käufer aus dem Presale mehr als 400 Millionen Token in den Staking Pool eingezahlt. Das bedeutet, dass beim Handelsstart 40 % der Token, die im Presale angeboten wurden, gesperrt sind und mit Sicherheit nicht gleich wieder verkauft werden, wenn der Handel an den Kryptobörsen startet. Dadurch wird der Verkaufsdruck stark reduziert, was einen Preisanstieg wahrscheinlicher macht.

Listing an mehreren Kryptobörsen in weniger als 48 Stunden

Noch ist nicht offiziell, an welchen Kryptobörsen Wall Street Memes gelistet werden soll. Sicher ist, dass es sowohl zentrale als auch dezentrale Exchanges (CEX und DEX) sein werden. Das geht bereits aus der Tokenomics hervor. Ein Countdown auf der Wall Street Memes Website zeigt nur die Zeit an, bis $WSM an “mehreren Tier-1-Exchanges” gelistet wird.

Dieser Countdown zeigt nur noch weniger als 48 Stunden an und die Community spekuliert inzwischen immer mehr darüber, um welche Exchanges es sich handeln könnte. Dabei fallen auch immer wieder die Namen Binance und Coinbase, auch wenn das bisher nicht bestätigt werden konnte. Sicher ist, dass durch das große öffentliche Interesse und die hohe Summe, die bereits im Presale zusammengekommen ist, auch die größten Kryptobörsen durchaus interessiert sein könnten, $WSM zu listen.

Immerhin ist für die Exchanges vor allem das zu erwartende Handelsvolumen entscheiden, da die Börsen von jedem Trade eine kleine Gebühr für sich behalten. Bei Wall Street Memes dürfte das Handelsvolumen bereits kurz nach dem Listing mehrere hundert Millionen Dollar betragen. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass eine der beiden größten Kryptobörsen der Welt den Token ins Programm nimmt, kann sich das stark bullisch auf den Kurs auswirken.

Unabhängig davon, wo Wall Street Memes in weniger als 48 Stunden handelbar sein wird, scheint das Team an alles gedacht zu haben. Noch nie wurde ein Meme Coin mit so viel Spannung erwartet. Medienberichte und Kursprognosen für $WSM überschlagen sich und die Community scheint bereit dafür zu sein, den Preis in die Höhe treiben.

Immer mehr Analysten gehen davon aus, dass Wall Street Memes der nächste Milliarden Dollar Meme Coin sein könnte. In den nächsten 6 Stunden haben Interessenten noch die Möglichkeit, $WSM zum Fixpreis zu kaufen, danach ist mit erhöhter Volatilität zu rechnen, bei der sich der Preis schnell vervielfachen kann.

Zuletzt aktualisiert am 25. September 2023

