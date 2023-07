Krypto in Gefahr? Australische Banken ziehen die Bremse

Binance, eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, findet sich inmitten der wachsenden Regulierung des Kryptomarktes in Australien wieder. Die National Australia Bank (NAB) und andere große australische Banken haben ihre Sorge um die erhöhten Betrugsrisiken zum Ausdruck gebracht, die mit Kryptowährungsplattformen verbunden sind, und haben in der Folge bestimmte Zahlungen an diese Plattformen eingeschränkt. Auch wenn die NAB die betroffenen Kryptobörsen nicht namentlich genannt hat, hat sie diese als “Hochrisiko” eingestuft. Es gibt Hinweise darauf, dass Binance eine dieser Plattformen sein könnte.

Diese wachsende Regulierung hat direkte Auswirkungen auf Binance in Australien. Das Unternehmen musste bereits alle Auszahlungen in australischen Dollar (AUD) einstellen, nachdem sein Bankpartner Cuscal ihre Partnerschaft aufgrund von Betrugsbedenken beendet hatte. Darüber hinaus hat Westpac, eine andere große australische Bank, bereits im Mai ihre Kunden davon abgehalten, Gelder an Binance zu überweisen.

#Chokepoint 2.0 now in Aus – #NAB (National Australia Bank) will block payments to high-risk #cryptocurrency exchanges, which is understood to include #Binance from Monday, 17 July 2023, in an apparent effort to reduce the instances of fraud and scams.https://t.co/z67iHdfbyX — Inoke Faletau (@InokeFaletau) July 17, 2023

Die weltgrößte Kryptobörse steht in Australien schon länger unter verstärkter Beobachtung der Regulierungsbehörden. Die Australian Securities and Investments Commission (ASIC), eine der Hauptfinanzaufsichtsbehörden des Landes, hat mehrere Untersuchungen gegen die Plattform durchgeführt. Diese neuen Bankenrestriktionen stellen nun eine zusätzliche Herausforderung für Binance in Australien dar.

Ungeachtet dieser Herausforderungen bleibt Australien ein wichtiger Markt für Binance und andere Kryptowährungsbörsen. Das Land hat sich als bedeutender Markt für Kryptowährungen etabliert, mit täglichen Handelsvolumen in Milliardenhöhe. Die zunehmenden regulatorischen Maßnahmen und die Maßnahmen von Banken wie der NAB stellen jedoch sowohl für Kryptowährungsbörsen als auch für australische Krypto-Investoren eine immer größere Herausforderung dar. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklungen auf die zukünftige Rolle von Binance und anderen Börsen auf dem australischen Markt auswirken werden.