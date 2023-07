Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

KI hat die Krypto-Landschaft revolutioniert und bietet Enthusiasten wertvolle Einblicke und Anleitungen. ChatGPT, eines der führenden KI-Modelle, hat für Juli fantastische Investitionsmöglichkeiten ausgemacht: Litecoin (LTC), Avalanche (AVAX) und VC Spectra (SPCT).

Dieser Artikel ist eine datengestützte Reise durch das Krypto-Universum, die von der Expertise von ChatGPT geleitet wird. Also, ohne weitere Umschweife, lassen Sie uns zum lustigen Teil kommen!

Litecoin (LTC) erklimmt neue Höhen

Die Hash-Rate von Litecoin (LTC) hat ein neues Allzeithoch erreicht, was auf eine erhöhte Mining-Aktivität und verbesserte Netzwerksicherheit hindeutet. Eine steigende Hash-Rate deutet in der Regel auf einen positiven Ausblick für den LTC-Preis hin und spiegelt das wachsende Interesse und die Investitionen in das Litecoin-Netzwerk wider. ChatGPT zeigt also, dass LTC im Juli ein guter Kauf sein kann.

Das Interesse der Anleger an Litecoin ist angesichts des bevorstehenden Halbierungsereignisses gestiegen, was zu einem deutlichen Anstieg der neuen Adressen um 55 % geführt hat. Dieser Anstieg der Adressen deutet auf eine wachsende Anziehungskraft von Litecoin hin, da die Investoren nach der Reduzierung der Miner-Belohnungen während des Halving-Events einen potenziellen Preisanstieg erwarten.

Die jüngsten Ereignisse haben bei den Litecoin-Händlern Begeisterung ausgelöst und zu einem deutlichen Preisanstieg geführt. Mitte Juni lag der Wert von LTC bei ca. 76 $, aber LTC hat einen beträchtlichen Anstieg erfahren und wird derzeit bei 95 $ gehandelt.

Neben Litecoin (LTC) hat auch Avalanche (AVAX) ein Wachstum an aktiven Nutzern zu verzeichnen, die mit Litecoin konkurrieren.

Avalanche (AVAX) erfährt Zuwachs an täglich aktiven Nutzern

Avalanche (AVAX) ist eine weitere Kryptomünze, von der ChatGPT enthüllt, dass sie im Juli profitabel sein kann. Das Avalanche (AVAX) Netzwerk hat sich inmitten der jüngsten Marktvolatilität, die durch regulatorische Maßnahmen in den USA verursacht wurde, als widerstandsfähig erwiesen. Trotzdem zeigt das signifikante Wachstum der täglich aktiven Nutzer im Avalanche-Netzwerk eine zunehmende Akzeptanz und Aktivität innerhalb des Ökosystems.

Die Integration beliebter dApps, wie Trader Joe und Benqi, hat zur wachsenden Anzahl aktiver Adressen im Avalanche-Netzwerk beigetragen. Aus diesem Grund ist der Kurs von Avalanche (AVAX) innerhalb einer Woche um 2,27 % gestiegen und wird derzeit zu 13,1 $ gehandelt. Vor einer Woche notierte AVAX noch bei 12,6 $.

Der NFT-Sektor auf Avalanche (AVAX) verzeichnete jedoch einen Umsatzrückgang, was im Gegensatz zu den positiven Aussichten der Staker auf dem Netzwerk steht. In der Zwischenzeit wird VC Spectra (SPCT) in der Phase 2 des Vorverkaufs um 37,5 % steigen, was eine größere Chance für Investoren im Vergleich zu Litecoin (LTC) und Avalanche (AVAX) sein könnte, sagt ChatGPT.

VC Spectra (SPCT) ist in einer anderen Dimension in der Stufe 2 Vorverkauf

VC Spectra (SPCT) unterscheidet sich von seinen Mitbewerbern durch sein innovatives dezentrales Hedgefonds-Modell und praktische Anwendungen. VC Spectra (SPCT) zapft das Wachstums- und Innovationspotenzial an, indem es Projekte mit hohem Potenzial und Web3-Startups identifiziert, die den Investoren vielfältige Gewinnmöglichkeiten bieten.

Während ChatGPT diese Einblicke enthüllt, ermutigt es Investoren, die Chance zu ergreifen, von VC Spectras bevorstehendem Aufstieg zu einem bedeutenden Akteur auf dem Kryptowährungsmarkt zu profitieren.

Der SPCT-Token basiert auf dem BRC-20-Standard und bietet den Nutzern exklusive Vorteile wie vierteljährliche Dividenden, Teilnahme an Rückkäufen, ICO-Zugang und Stimmrechte. Darüber hinaus handelt es sich um einen deflationären Token, der die Token-Zirkulation stetig reduziert und einen langfristigen Wert gewährleistet.

Der Erfolg von VC Spectra (SPCT) zeigt sich in den beträchtlichen 2,3 Mio. $, die während des privaten Seed-Verkaufs eingeworben wurden und das starke Interesse der Investoren unterstreichen. Das Kursziel bei der Markteinführung liegt bei ehrgeizigen 0,08 $ und zielt auf eine bemerkenswerte 10-fache Steigerung, d.h. einen atemberaubenden Anstieg von 900 %.

SPCT war im Juli einer der Top-Performer unter den Kryptowährungen. VC Spectra (SPCT) zieht Investoren an, die seine transformativen Funktionen, seinen praktischen Nutzen und seine unübertroffene Rentabilität schätzen. Bei einer Investition zum aktuell niedrigen Preis von 0,008 $ können die Nutzer mit einer Rendite von 37,5 % in der nächsten Vorverkaufsphase rechnen, wenn der Preis bei 0,011 $ liegen wird, wobei die potenziellen Renditen nach der offiziellen Markteinführung sogar noch höher sind.

