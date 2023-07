Monero (XMR) steigt, MultiversX (EGLD) stürzt diese Woche um 8% ab, VC Spectra bietet Anlegern langfristige Stabilität

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!



In einer Woche mit Höhen und Tiefen auf dem Kryptowährungsmarkt hat sich Monero (XMR) mit einem deutlichen Wertzuwachs hervorgetan. MultiversX (EGLD) hingegen erlebte eine schwierige Zeit und stürzte um 8 % ab. Inmitten dieser Volatilität können sich Anleger, die Stabilität und langfristige Wachstumschancen suchen, an VC Spectra (SPCT) wenden.

Wird VC Spectra (SPCT) wie Monero (XMR) steigen oder wie MultiversX (EGLD) sinken? Lassen Sie es uns herausfinden.

>> JETZT SPCT-MÜNZEN KAUFEN <<

Der Höhenflug von Monero (XMR) hat sich abgekühlt: Was kommt als Nächstes?

Im vergangenen Monat erlebte der Preis von Monero (XMR) einen bemerkenswerten Sprung und stieg von 134 $ am 1. Juli auf 170 $ am 20. Juli. Experten zufolge kann dieses beeindruckende Wachstum auf die steigende Nachfrage nach Spot-Bitcoin-ETFs zurückgeführt werden, die die Preisdynamik von Monero (XMR) positiv beeinflusst hat.

Auf den Wochencharts verzeichnete Monero (XMR) jedoch einen Rückgang von 5,88 % von 170 $ am 20. Juli auf 160 $ am 21. Juli. Dieser Rückgang kam, als die Marktunsicherheit nach der Entscheidung der SEC, gegen das Urteil im Fall XRP vs. SEC Berufung einzulegen, zunahm.

Die wachsende Popularität von Monero (XMR) wurde auch durch den intensiven globalen Wettbewerb um die Entwicklung von CBDCs gefördert. Darüber hinaus ermöglichen die verbesserten Ringsignaturen von Monero (XMR) eine schnelle und sichere Validierung von privaten Transaktionen.

Da Monero (XMR) weiterhin seine Netzwerkfähigkeiten stärkt, sagen Experten voraus, dass sein Preis um 10,5 % ansteigen und nach der Stabilisierung des Marktes 182,7 $ erreichen könnte. Mit diesen vielversprechenden Entwicklungen bleibt Monero (XMR) eine interessante und attraktive Option für Investoren, die Wachstum und Sicherheit in der dynamischen Welt der Kryptowährungen suchen.

MultiversX (EGLD): Raue Zeiten stehen bevor

MultiversX (EGLD) hat eine schwierige Woche hinter sich, in der der Kurs von seinem Wochenhoch von 37,98 $ am 17. Juli auf 33,61 $ am 22. Juli gefallen ist. Die Kryptowährung scheint in einem bärischen Muster gefangen zu sein, was Experten skeptisch hinsichtlich ihrer Erholungschancen macht.

Die Marktstimmung hat sich deutlich eingetrübt, was sich in einem steilen Rückgang des 24-Stunden-Handelsvolumens um 41 % widerspiegelt und ein Zeichen für das nachlassende Interesse der Anleger ist.

Da MultiversX (EGLD) mit diesem Abwärtstrend zu kämpfen hat, haben Bedenken hinsichtlich seiner Erholungsfähigkeit und das Fehlen positiver Indikatoren auch Zweifel an den kurzfristigen Aussichten von MultiversX (EGLD) aufkommen lassen. Der Kursrückgang vom Wochenhoch spiegelt die vorherrschenden Marktbedingungen wider und verdeutlicht die schwierige Lage, in der sich MultiversX (EGLD) befindet.

Trotz seiner innovativen Merkmale und seines Potenzials hat die Marktstimmung die Anziehungskraft von MultiversX (EGLD) überschattet. Solange keine signifikante Veränderung der Marktstimmung und des Interesses eintritt, könnte die Kryptowährung Schwierigkeiten haben, sich zu etablieren. Investoren und Analysten beobachten die Entwicklung von MultiversX (EGLD) genau und warten gespannt auf Anzeichen für eine mögliche Trendwende in der Zukunft, aber die meisten von ihnen haben sich auf VC Spectra (SPCT) verlegt.

VC Spectra (SPCT): Eine erfolgreiche Rallye für Investoren

VC Spectra (SPCT) zieht mit seiner revolutionären dezentralen Investment-Management-Plattform weiterhin Investoren weltweit an. VC Spectra (SPCT) beweist sein Engagement für die Bereitstellung einer inklusiven Investitionslösung und lädt Personen mit unterschiedlichem finanziellen Hintergrund ein, sich aktiv am Krypto-Markt zu beteiligen.

Durch die Nutzung des dezentralen Charakters der Blockchain gewährleistet die Plattform Transparenz, Vertrauen und Sicherheit und unterscheidet sich damit von herkömmlichen zentralisierten Systemen.

Der Preis der VC Spectra (SPCT) Token der Stufe 2 liegt bei 0,011 $ und ist damit gegenüber dem anfänglichen Preis der Stufe 1 von 0,008 $ gestiegen. Trotz dieses bemerkenswerten Wachstums müssen sich Anleger, die den Anstieg der Stufe 2 verpasst haben, nicht grämen, da Stufe 3 mit einem Zielpreis von 0,025 $ pro Token ein noch höheres Potenzial verspricht.

Anleger, die die Chance in Phase 2 ergriffen haben, können sich bereits über einen Wertzuwachs von 37,5 % bei VC Spectra (SPCT) freuen. Wenn das Kursziel von 0,025 $ in Phase 3 erreicht wird, werden diese Anleger eine beeindruckende Rendite von 127,27 % auf ihre ursprüngliche Investition erzielen – eine verlockende Aussicht auf langfristige Gewinne.

Wenn VC Spectra (SPCT) seinen Vorverkauf fortsetzt, wird er schließlich einen Preis von 0,08 $ erreichen. Dieser Preis wird eine Rendite von 627% für die Investoren bedeuten und an den großen Kryptobörsen eingeführt.

Also, worauf warten Sie noch? Erfahren Sie mehr über VC Spectra (SPCT) und seinen Vorverkauf:

Vorverkauf kaufen: https://invest.vcspectra.io/login

Website: https://vcspectra.io

Telegram: https://t.me/VCSpectra

Twitter: https://twitter.com/spectravcfund

Wall Street Memes - Bester Meme Coin Presale Gemeinschaft von 1 Million Followern

NFT-Projekterfahrung

300.000 Dollar am Starttag eingesammelt

Der ultimative Symbol Meme Coin für Web3 10 /10 Zum Presale BTC20 ist eine ERC-20-Version von Bitcoin - jetzt kaufen! NEUER Proof-of-Stake (PoS), der es Inhabern ermöglicht, passives Einkommen zu erzielen

Ihre nächste Chance in Bitcoin einzusteigen

100 % der Tokens sind für die Öffentlichkeit verfügbar

Bequemlichkeit eines ERC-20-Tokens 10 /10 Zum Presale Evil Pepe - der dunkelste Meme Coin - jetzt kaufen! Community Token mit 90% im Vorverkauf erhältlich

DEX für Inklusivität und Zugang für alle

Mit $EVILPEPE ursprüngliche Wünsche und schelmischen Neigungen, die in uns allen stecken, ausleben. 10 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.