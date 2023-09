Wall Street Memes auf OKX: Noch 2 Stunden zum Listing â€“ Preisanstieg erwartet!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

OKX, weltweit an zweiter Stelle in Bezug auf Liquidität und Besucherzahlen, listet den Wall Street Memes ($WSM) ICO, den größten Meme Coin aller Zeiten, pünktlich um 10 Uhr UTC am heutigen Dienstag, den 26. Februar. Wall Street Memes hat beeindruckende 30 Millionen Dollar gesammelt, und zwar mit dem ehrgeizigen Ziel, das Finanzsystem zu revolutionieren und die Wall Street im Sinne der Main Street herauszufordern.

Die eindrucksvolle Finanzierung zeigt, dass dieses Vorhaben auf große Unterstützung stößt. Nun, da der ersehnte Start an den hochkarätigen Tier-1-Börsen naht, nimmt OKX die Führung über und initiiert den WSM/USDT-Handel. Es besteht kein Zweifel, dass dieser mutige Schritt von OKX andere Börsen inspirieren wird. Viele könnten sich entscheiden, ihrem Beispiel zu folgen und ihre Listing-Termine für $WSM ebenfalls vorzuziehen.

Interessant ist, dass OKX die Börsennotierung um einen Tag vorgezogen hat. Dies signalisiert wahrscheinlich ihren Ehrgeiz, das prognostizierte Handelsvolumen zu dominieren und zu sichern. Der vorgezogene Termin könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass die Nachfrage nach dem $WSM-Token außergewöhnlich hoch ist.

Bevor die Börsennotierung offiziell beginnt, können die Inhaber von Vorverkaufs-Token um 9 Uhr UTC am $WSM-Token-Generierungs-Event (TGE) teilnehmen. Sie können ihre Token direkt auf der Wall Street Memes-Website anfordern. Dies bietet eine fantastische Gelegenheit für diejenigen, die früh in das Projekt investiert haben.

🚨 Exclusive Listing Alert 🚨 $WSM @wallstmemes, a #memecoin from the Wall Street Memes community, is listed on #OKX! ▶ Deposits: OPEN 🟢

📈 $WSM/USDT Spot Trading: 10:00 am Sep 26 (UTC) — OKX (@okx) September 25, 2023

Aber keine Sorge, wenn Sie nicht bei OKX handeln können oder möchten. Ab 14 Uhr UTC, also nur vier Stunden nach der OKX-Notierung, eröffnet der Handel auf dezentralen Börsen (DEXs). Das bedeutet, dass Anleger, egal wo sie sich befinden, eine Chance haben, in dieses aufregende neue Token zu investieren. Es ist eine spannende Zeit für Kryptowährungs-Enthusiasten überall!

10-fache Preisexplosion für WSM erwartet

Investoren, die noch im letzten Moment auf den Zug aufspringen wollten, hatten bis gestern 18 Uhr UTC die goldene Chance, im Vorverkauf von Wall Street Memes ($WSM) zuzuschlagen. Es war eine einmalige Gelegenheit, sich mögliche zukünftige Profite zu sichern, bevor der Coin an der zentralen Börse seinen großen Auftritt hat.

Der lockende Vorverkaufspreis von $WSM stand bei gerade mal $0,0337. Und wenn man die Bewegungen und Tendenzen des Marktes richtig deutet, könnte dieser Wert morgen, abhängig von der Market-Making-Aktivität, sogar unter dem Listenpreis an der prestigeträchtigen OKX-Börse liegen. Das stellt eine attraktive Preisoption für alle dar, die in der Hoffnung auf einen Aufschwung gekauft haben.

1 HOUR TO GO UNTIL OUR MASSIVE EXCHANGE LISTING IS ANNOUNCED! 🚨 🚀 LAST CHANCE TO BUY ➡️ https://t.co/qOGzkXdXXs pic.twitter.com/55oC1mdKvP — Wall Street Memes (@wallstmemes) September 25, 2023

Ein rasantes Momentum zeichnet sich ab: In nur drei Tagen haben Investoren beeindruckende 2,5 Mio. $ in den Vorverkauf gepumpt. Aber das ist noch nicht alles. Innerhalb von nur 24 Stunden haben mehr als 5.000 begeisterte Käufer ihre Transaktionen auf dem Ethereum Presale Smart Contract durchgeführt. Das zeigt, wie groß die Euphorie und das FOMO-Gefühl in der Krypto-Community waren.

Für diejenigen, die den Vorverkauf und seine Dynamik genauer unter die Lupe nehmen möchten: Sie haben die Möglichkeit, alle Ethereum-Vorverkaufskäufe detailgenau auf Etherscan nachzulesen. Dort finden Sie eine transparente Übersicht aller Transaktionen.

Ein unverzichtbares Tool für alle, die sich ein klares Bild von der aktuellen Lage verschaffen wollen. Es ist immerhin ein Hinweis darauf, in welche Richtung der Wind in der Krypto-Welt weht.

OKX trifft auf größte Meme-Coin-Community!

OKX punktet nicht nur mit beeindruckender Liquidität, die von renommierten Marktmachern wie Redline und Kairon Labs bestätigt wird, sondern auch durch seine exzellenten Besucherzahlen. Doch das ist nicht alles: OKX tritt auch als stolzer Sponsor des Spitzen-Teams Manchester City in der glänzenden englischen Premier League auf, die als reichste Sportliga der Welt gilt.

Die kreativen Köpfe hinter $WSM haben enthüllt, dass sie große Pläne für den Coin haben. Sie planen, ihn an verschiedenen Tier-1-Börsen zu listen. Nach der jüngsten Ankündigung von OKX dürfen wir weitere spannende Neuigkeiten erwarten. Unter “Tier 1” verstehen viele die Top-10-Börsen weltweit. Daher wird erwartet, dass es überfließende Liquidität gibt, um einen reibungslosen Handel, beeindruckende Markttiefe und nur minimale Preisabweichungen sicherzustellen.

Was Wall Street Memes wirklich von anderen Meme-Coins unterscheidet, ist seine massive soziale Präsenz. Mit über einer Million Followern über verschiedene soziale Plattformen hinweg hat es sich eine beispiellose Gemeinschaft aufgebaut. Schauen Sie sich nur das Instagram-Konto von Wall Street Bets mit seinen 539.000 Followern an oder die beachtlichen 279.000 Anhänger auf X (dem ehemaligen Twitter). Dazu gehören noch 100.000 treue Follower von den zusätzlichen Instagram-Accounts wallstgonewild und wallstbullsnft.

Diese beeindruckenden Zahlen zeigen klar, dass Wall Street Memes sich bereits jetzt an der Spitze der Krypto-Gemeinschaften befindet, obwohl die Reise gerade erst begonnen hat. Wenn man bedenkt, dass der beliebte Meme-Coin Dogecoin ein ganzes Jahrzehnt benötigte, um 3 Millionen Follower auf X zu sammeln, wird deutlich, welch herausragenden Start Wall Street Memes mit seiner Million Follower hingelegt hat. Das ist definitiv eine Bewegung, die man im Auge behalten sollte.

Wird WSM der nächste PEPE?

Pepe erzeugte ein Beben in der Krypto-Welt, als es im April seinen fulminanten Aufstieg erlebte. Kurz nach seinem Debüt in der Szene wurde dieser Coin rasch an den bedeutendsten Börsen gelistet. Eine bemerkenswerte Entwicklung, die viele aufhorchen ließ. In der spannungsgeladenen Woche vor seiner Börsennotierung schockierte Pepe die Gemeinschaft, indem der Preis um astronomische 1.000% empor schnellte.

Nun steht die Frage im Raum: Wird $WSM das nächste Pepe? Wenn $WSM einen ähnlichen Weg einschlägt und bei seiner Markteinführung, genau wie Pepe, um das 15-fache nach oben schnellt, dann verwandelt sich eine Anfangsinvestition von 1.000 $ in beeindruckende 15.000 $. Angesichts der raketenhaften Entwicklung, die Pepe durchgemacht hat, wirkt solch ein Szenario keineswegs übertrieben.

Die positiven Nachrichten rund um $WSM hören nicht auf. Nach der Einführung auf OKX werden zahlreiche andere Börsen in den Startlöchern stehen, um $WSM zu listen. Das bedeutet, dass der Aufwärtsdruck auf den Preis in der näheren Zukunft wahrscheinlich weiter intensivieren wird.

Zum Schluss eine beeindruckende Statistik: Von seinem bescheidenen Anfang bis zu seinem glorreichen Allzeithoch hat Pepe unglaubliche 260-fache Gewinne erzielt. Mit solch einem Hintergrund und der eindrucksvollen Performance von Pepe könnte die Reise von $WSM ebenso strahlend und profitabel werden.

Auch Elon Musk ist an WSM interessiert

Elon Musk, das renommierte Technologiegenie, wird mit großer Wahrscheinlichkeit den Aufstieg von $WSM genau verfolgen. Musk ist nicht nur ein Innovator im Bereich der Elektrofahrzeuge und Raumfahrt, sondern auch ein begeisterter Krypto-Fan. Seine Einflussnahme in der Welt der Kryptowährungen ist legendär.

Die beeindruckende Reichweite von Wall Street Memes hat bereits die Aufmerksamkeit dieses Milliardärs erregt. Beweis dafür sind die Momente, in denen Musk in den X-Posts von Wall Street Memes erscheint. Solch ein Engagement von einer Persönlichkeit wie Musk kann nicht unterbewertet werden. Die Auswirkungen, die Musk durch bloße Tweet-Interaktionen erzeugen kann, sind enorm. Ein Beispiel dafür wäre folgender Tweet:

Literally — Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2023

Es ist allgemein bekannt, dass Musk ein herzhafter Unterstützer von Kryptowährungen ist. Er hat Dogecoin nicht nur gelobt, sondern auch maßgeblich zu dessen Popularität beigetragen. Doch Musk ist nicht nur auf Dogecoin fixiert. Im Laufe der Zeit hat er sein Interesse an verschiedenen Münzen gezeigt und in einigen Fällen sogar ihre Entwicklung beeinflusst.

In Anbetracht von Musks bekanntem Interesse an der Kryptowelt und seiner vorherigen Interaktionen mit verschiedenen Münzen, stellt sich die Frage: Wie wird er auf den Aufstieg von $WSM reagieren? Wird er ein Unterstützer oder einfach nur ein Beobachter sein? Eines ist sicher: Wenn Elon Musk spricht – oder in diesem Fall tweetet – hört die Welt, insbesondere die Krypto-Gemeinschaft, aufmerksam zu.

Ein Team der Gewinner – WSM der neue König der Meme-Coins?

Das Team von Wall Street Memes ist sicherlich kein Neuling, wenn es um die Welt der Kryptowährungen geht. Tatsächlich haben sie schon einmal den Geschmack des süßen Erfolgs im Krypto-Bereich gekostet. Ihr Know-how und ihre Entschlossenheit haben sie bereits in der Vergangenheit bewiesen.

Erst im Mai dieses Jahres stellten sie die Wall Street Bulls Ordinals NFT Collection vor, eine beeindruckende Kollektion, die ihre Expertise und ihr Gespür für den Markt unterstreicht. Aber das war nicht ihr erster Rodeo. Schon 2021 beeindruckten sie die Krypto-Gemeinde: Sie prägten die Wall Street Bulls NFT-Kollektion mit 10.000 Stücken. Diese Kollektion fand innerhalb von nur 32 Minuten komplett neue Besitzer. Dieses beeindruckende Kunststück brachte den Gründern einen stattlichen Gewinn von 2,5 Millionen Dollar ein.

Doch sie ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus. Es sind bereits Hinweise auf mysteriöse neue Produkte im Umlauf, die nach dem Launch der Münze auf den Markt kommen sollen. Zudem gibt es bereits das Staking, die auf große Pläne hindeuten.

Wall Street Memes zeigt mit jedem Schritt, dass sie fest entschlossen sind, eine Meme-Münze zu kreieren, die nicht nur ein Trend, sondern auch ein echtes Vehikel für die Vermögensbildung ist.

Für alle, die überlegen, in die Welt der Meme-Münzen einzutauchen, könnte der “King of Stonks” genau der richtige Einstiegspunkt sein. Mit einem Team, das seine Fähigkeiten und Entschlossenheit schon mehrfach bewiesen hat, setzen Sie mit Wall Street Memes vielleicht auf das nächste große Ding im Krypto-Universum.

Dogecoin und Shiba Inu könnten bald von WSM vom Thron gestoßen werden

Das Rauschen und Flüstern rund um Wall Street Memes ($WSM) wird in der Krypto-Welt immer lauter. Viele Kenner und Beobachter dieser Branche, von Amateur-Investoren bis zu versierten Experten, setzen ihre Hoffnungen in diese spezielle Meme-Münze und analysieren sie gründlich.

Auf Plattformen wie YouTube, die für ihre breite Palette an Krypto-Inhalten bekannt sind, haben sich einige der angesehensten Krypto-Analysten zu $WSM geäußert. Ihre Meinungen und Analysen zeigen klar: Das Interesse an $WSM wächst und die Zukunftsaussichten scheinen strahlend zu sein.

Joe Pary, der in der Krypto-Gemeinschaft als anerkannter und erfahrener Analyst gilt, hat eine faszinierende Vorhersage gemacht. Er glaubt fest daran, dass $WSM in den Fußstapfen seiner Meme-Münzen-Vorgänger treten und sogar ihre Erfolge übertreffen könnte. Zum Kontext: Münzen wie Dogecoin haben Anlegern unglaubliche Renditen beschert. Aber die Zahlen, die Joe Pary in den Raum stellt, sind wirklich atemberaubend. Ein Investment von lediglich $27 könnte sich, falls $WSM explodiert, in eine gewaltige Summe von $4.240.471 verwandeln.

Doch Joe Pary ist nicht der Einzige, der in $WSM ein riesiges Potenzial sieht. Crypto Pulse, ein weiterer hochrangiger YouTube-Kanal mit einer beeindruckenden Reichweite, hat $WSM den Titel “Pepe-Coin-Killer” verliehen. Ein starkes Statement, das die Erwartungen an diese Meme-Münze noch weiter in die Höhe treibt. Dieser Kanal ist nicht nur eine Goldgrube für Vorverkaufsinvestoren von $WSM, sondern auch eine unschätzbare Ressource für jeden, der plant, beim anstehenden OKX-Listing einzusteigen.

Für alle, die jetzt neugierig geworden sind: Ein Besuch auf okx.com könnte sich besonders lohnen. Bei der Neuanmeldung winkt die Möglichkeit, eine Mystery Box zu öffnen und vielleicht den Jackpot von bis zu $10.000 zu knacken. Bei all diesen aufregenden Entwicklungen ist jetzt wirklich der perfekte Moment, den Zug um $WSM nicht zu verpassen.

Zuletzt aktualisiert am 26. September 2023

