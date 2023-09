Wall Street Memes Kurs schießt um 106% nach oben und landet unter den Top 10 Meme-Münzen, während Pepe und Shiba Inu nachgeben

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Wall Street Memes ($WSM) hat sich beeindruckend schnell etabliert. Nur einen Tag nach ihrer Notierung an den erstklassigen zentralisierten Börsen OKX und Huobi hat sie den Sprung in die Top-Riege der Meme-Münzen geschafft. Und das, obwohl sie erst seit Kurzem im Umlauf ist.

Ursprünglich konnten Interessierte $WSM im Vorverkauf zu einem Preis von lediglich 0,025 $ erwerben. Jetzt notiert die Münze jedoch stolz bei 0,040 $, was einem beeindruckenden Anstieg von 60 % gleichkommt. Aber das ist noch nicht alles. Auf der Plattform OKX verzeichnete sie sogar ein Plus von unglaublichen 106 %. Das Handelsvolumen von $WSM hat zudem in nur einem Tag einen Wert von 45 Millionen US-Dollar erreicht.

Die Marktkapitalisierung, die aktuell bei 78 Millionen US-Dollar liegt, beeindruckt ebenfalls. Betrachtet man das 24-Stunden-Handelsvolumen auf einer vollständig verwässerten Basis, so würde $WSM auf CoinGecko den eindrucksvollen vierten Platz unter den Meme-Münzen einnehmen.

Die Wall Street Memes-Münze hat sich nicht nur schnell etabliert, sondern ist bereits als eine der Top-10-Meme-Münzen in Europa anerkannt. Noch beeindruckender ist, dass sie auf OKX den Spitzenplatz einnimmt. Und nicht nur dort. Sie hat auch als Top-Trendcoin auf der Community-Seite von CoinMarketCap von sich reden gemacht. Das Interesse und die Begeisterung für $WSM sind unbestreitbar groß. Daher wundert es nicht, dass die $WSM-Enthusiasten bereits ein kurzfristiges Marktkapitalisierungsziel von 100 Millionen US-Dollar anpeilen und dieses fest im Blick behalten.

WSM möchte das Finanzwesen demokratisieren – Trending auf Platz 1 auf Dextools

Wall Street Memes setzt ein kraftvolles Zeichen: Mit dem Ziel, die Finanzbranche tiefgreifend zu verändern, positioniert es sich mutig als Sprachrohr des “kleinen Mannes”, um sich gegen die alteingesessenen Kräfte der Wall Street zu behaupten.

Doch was treibt diese Bewegung an? Ein beeindruckendes Rückgrat von 1,1 Millionen Mitgliedern, die sich durch den Meme-Aktien-Trend und insbesondere den Wall Street Bets-Subreddit einen Namen gemacht haben. Mit der gleichen Leidenschaft und dem Drang nach Veränderung bringt Wall Street Memes nun seine markante King of Stonks-Identität in das pulsierende Universum der Kryptowährungen.

Schon vor dem offiziellen Start sorgte $WSM für Aufsehen: In der Vorverkaufsphase sammelten sie sagenhafte 25 Millionen US-Dollar. Und das war erst der Anfang. Inzwischen notiert $WSM stolz an fünf zentralen Börsen: OKX, Huobi, BitMart, LBank und BingX sind alle an Bord, und es besteht kein Zweifel, dass weitere Börsen diesem Beispiel folgen werden.

Die Reise geht jedoch weiter. Dextools, eine namhafte Handelsseite, hat $WSM bereits als ihre Trendpaare Nr. 1 und Nr. 2 gelistet. Das ist nicht alles. Genau um 10 Uhr UTC gestern hat der Wall Street Memes-Token auf der CEX OKX in den Top 10 debütiert. Eine beachtliche Leistung, die durch Daten von CoinMarketCap bestätigt wird, denn das Handelsvolumen dort schoss über die 12 Millionen US-Dollar-Marke hinaus.

Währenddessen beobachteten wir eine beeindruckende Performance von Huobi. Obwohl sie $WSM nur kurz nach ihrem in Hongkong ansässigen Wettbewerber gelistet haben, explodierte das Handelsvolumen beeindruckend auf 27,8 Millionen US-Dollar.

WSM übertrifft Shiba Inu und Pepe

$WSM zieht bemerkenswerte Aufmerksamkeit auf sich, besonders wenn man es mit den eher stagnierenden Preisen der bekannten Meme-Münzen Shiba Inu und Pepe vergleicht.

Shiba Inu hat durchaus versucht, seinen Wert durch nützliche Funktionen in seinem Ökosystem zu steigern. Der Fokus lag dabei insbesondere auf dem Shibarium-Upgrade. Aber ein holpriger Start hat die Fragezeichen über die Umsetzungskompetenz des Shiba Inu-Teams hervorgehoben. Pepe, andererseits, schmückt sich nicht mit dem Versprechen, einen besonderen Nutzen zu bringen. Es ist, was man eine echte Meme-Münze nennen könnte, denn ihr einziger “Wert” ist die Anspielung auf das Meme “Pepe der Frosch”.

Was die kürzliche Performance betrifft, so hat der Shiba Inu-Preis in den letzten 24 Stunden um 0,8% nachgegeben. Pepe blieb konstant, obwohl es in der vergangenen Woche einige positive Anzeichen gab. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass Pepe seit seiner Einführung einen beeindruckenden Anstieg von 2.500 % verzeichnete und Shiba Inu im Vergleich zu seinem Allzeittief um das unglaubliche 80.000-fache angestiegen ist.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der starken Anfangsperformance von $WSM liegt die Erwartung nahe, dass es eine Entwicklung ähnlich wie die anderen Top-Meme-Münzen erleben könnte. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass $WSM einen klaren Produktnutzen aufweist, der ein stetiges Wachstum unterstützt.

Investoren, die den Markt nach Gelegenheiten durchsuchen, sollten $WSM nicht übersehen. Die Münze steht noch am Beginn ihres Potenzials. Nach einer Listung, die offensichtlich starkes Kaufinteresse hervorgerufen hat, war sie bei OKX ein klarer Trendsetter und zählte zu den Hauptgewinnern. Innerhalb seiner kurzen Handelshistorie erreichte $WSM ein Allzeithoch von 0,047 $, was ihm bei OKX einen beachtlichen Zuwachs von 106 % bescherte.

Wall Street Memes hat noch einiges im Ärmel

$WSM bereitet sich auf spannende Zeiten vor. Mit anstehenden Produktankündigungen könnte der bereits bemerkenswerte Preis noch weiter Fahrt aufnehmen.

Das Team war nicht untätig, bevor sie an die Börse gingen. Nur wenige Wochen vor ihrer Börsennotierung lancierten sie einen Absteckdienst für die Token-Inhaber. Und die Ergebnisse? Nicht weniger als beeindruckend. Staker können aktuell eine jährliche Rendite von 40 % einstreichen. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass bereits 499 Millionen US-Dollar in WSM investiert wurden. Das entspricht einem beeindruckenden Viertel des Gesamtangebots von 2 Milliarden US-Dollar.

Die Gerüchteküche brodelt bereits. Es heißt, ein “bahnbrechendes neues Produkt” könnte in den kommenden Wochen debütieren. Zugegeben, bis jetzt gibt es keine offizielle Ankündigung, die diese Behauptung bestätigt. Auch Hinweise darauf, was dieses Produkt genau sein könnte, bleiben aus. Doch genau diese Geheimniskrämerei dürfte das Interesse an $WSM noch weiter anheizen.

Mit dem Elan und dem starken sozialen Engagement, das das Projekt bisher gezeigt hat, ist es durchaus möglich, dass $WSM sein mittelfristiges Ziel erreicht: eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar.

Ein gutes Indiz für die derzeitige Aufregung um $WSM ist die beeindruckende soziale Resonanz. Ein Tweet des $WSM-Social-Teams, der den Handelsstart auf OKX ankündigte, wurde fast 250.000 Mal angesehen und 566 Mal retweetet. Dies zeigt, dass die Gemeinschaft engagiert ist und bereit, die Botschaft zu verbreiten. Es wird interessant sein zu sehen, wohin diese Dynamik das Projekt in den kommenden Wochen führen wird.

$WSM-Preisprognose – Wall Street Memes zielt zuerst auf 0,047 $ und dann auf 0,10 $ ab

Nachdem frühe Verkäufer, die schnelle Renditen anstrebten, ausgestiegen sind, zeigt der Preis von $WSM nun eine robuste Basis, die einen zukünftigen Anstieg signalisiert.

Es wäre nicht überraschend, wenn der Preis heute bereits das vorherige Hoch von 0,047 US-Dollar erneut testet. Danach könnte es zu einer kurzen Stabilisierungsphase kommen, bevor der nächste Preisanstieg in Angriff genommen wird.

Ein Preisziel von 0,10 US-Dollar würde einem Gewinn von 155 % gegenüber dem aktuellen Stand entsprechen. Dieses Potenzial stellt wahrscheinlich ein deutlich attraktiveres Risiko-Ertrags-Verhältnis dar als bei anderen Meme-Münzen.

Das starke Engagement der Community und die fortlaufende Produktentwicklung könnten die perfekte Kombination darstellen, um den Preis von $WSM weiterhin zu beflügeln. Die Anzahl der Premium-Börsen, die $WSM in ihre Listen aufnehmen, dürfte in den nächsten Tagen zudem zunehmen, was den positiven Trend weiter verstärken könnte.

Während das Interesse an einigen der Top-Meme-Münzen nachzulassen scheint, wird $WSM wohl weiterhin Anleger anziehen. Der zugrundeliegende Nutzen der Münze gibt jedem Preisanstieg eine solide Basis.

Für potenzielle Käufer könnte der aktuelle Preis von WSM ein attraktiver Einstiegspunkt sein, insbesondere bevor sich Nachrichten über neue Produkte massiv verbreiten.

Zuletzt aktualisiert am 27. September 2023

