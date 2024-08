3 Meme-Coin-Presales mit Potenzial: Was bieten Base Dawgz, Pepe Unchained und The Meme Games?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

In den letzten 24 Stunden scheint ein erneuter Hype in der Meme-Coin-Sparte ausgebrochen zu sein, denn fast alle der großen Meme-Token konnten zulegen – einige sogar mit einem Wachstum im zweistelligen Prozentbereich. Der BRETT-Token liegt mit über 20 % im Plus, der POPCAT-Coin sogar mit fast 30 %.

Gerade neue und junge Projekte konnten somit starke Kursgewinne erzielen. Kein Wunder, dass mehr und mehr Anleger sich nun für Presale-Projekte interessieren, die mit einem hohen Potenzial auf Rendite locken. Wir werfen einen Blick auf gleich drei neue Meme-Coins, die schon bald explodieren könnten.

Coin #1: Mutli-Chain-Token Base Dawgz setzt auf Community-Engagement

Ein Meme-Token, der nicht nur auf einer einzigen Blockchain funktioniert? Genau das bietet Base Dawgz ($DAWGZ), denn der Mutli-Chain-Meme-Coin lässt sich sowohl über Ethereum und Solana als auch über Avalanche, der Binance Smart Chain und BASE nutzen. So möchten die Entwickler des Projekts garantieren, dass eine “dezentrale Nutzung ohne Limitierung” ermöglicht wird. Außerdem können interessierte Anleger frei wählen, welche der verfügbaren Netzwerke die besten Konditionen für die eigenen Wünsche und Bedürfnisse liefert.

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Base Dawgz läuft unter dem Motto “Be Social for Airdrops”. Hierbei bietet das Projekt ein Belohnungssystem für all jene Community-Mitglieder, die eigene Inhalte auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) posten: Für jeden Tweet erhalten Nutzer eine gewisse Anzahl an Punkten, die dann nach dem Ende des Presales in $DAWGZ-Token umgemünzt werden.

Mit einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 814 % gehört Base Dawgz aktuell obendrein zu den Presale-Projekten, die ein äußerst lukratives Staking-Programm anbieten. Vor allem frühzeitige Anleger genießen hier den Vorteil, dass sie schnell erste Gewinne erhalten können. Ein Blick in das offizielle Whitepaper verrät zudem weitere Informationen zur Roadmap, den Tokenomics und weiteren wichtigen Aspekten.

Coin #2 – Pepe Unchained setzt auf eigene Layer-2-Blockchain

Hinter Pepe Unchained ($PEPU) steht ein Krypto-Projekt, dass das Konzept der Meme-Coins auf ein vollkommen neues Niveau hebt: Zwar basiert Pepe Unchained auf der Ethereum-Blockchain, setzt jedoch dort nur als Layer-2-Token auf und wird damit laut den Entwicklern zum ersten Meme-Coin-Projekt dieser Art.

Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand: Die Pepe Unchained Blockchain agiert bis zu 100-mal schneller als das Ethereum-Netzwerk und kann deshalb auch wesentlich geringere Gebühren verlangen. Damit wird der $PEPU-Token ein direkter Konkurrent der Solana-Meme-Coins, die eben auf Grund von Geschwindigkeit und Kosten bei vielen Krypto-Investoren so beliebt sind.

Das Konzept scheint bereits im laufenden Vorverkauf voll aufzugehen, denn mittlerweile wurden über 9,5 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt. Dies dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass der $PEPU-Token ein eigenes Staking-Programm bietet, das mit einer besonders hohen APY überzeugt: Satte 207 % pro Jahr werden hier geboten. Im Vergleich mit anderen so erfolgreichen Projekten ist dies eine überdurchschnittliche Rendite.

Weiterhin haben die Entwickler des Projekts ehrgeizige Ziele: Sollte Pepe Unchained ein so großer Erfolg werden, wie es sich derzeit ankündigt, möchten sie ein eigenes Ökosystem für weitere Projekte erschaffen. So könnte Pepe Unchained nur der Anfang von etwas ganz Großem sein.

Coin #3: The Meme Games überdauert die Olympischen Spiele

Zwar sind die Olympischen Spiele mittlerweile vorbei, doch starten die Paralympischen Spiele zum 28. August erst richtig durch. Angesichts dessen hat The Meme Games ($MGMES) das Ende des laufenden Presales auf den 10. September gesetzt – dann ist nämlich auch dieses Sportfestival beendet. Als inoffizieller Meme-Coin der Olympischen Spiele setzt das Projekt seinen Fokus auf einen sportlichen Wettkampf, der zwischen fünf Meme-Athleten aus genauso vielen Ländern ausgetragen wird.

Im 169-Meter-Wettrennen treten Meme-Athleten aus Deutschland, den USA, Frankreich, Italien und Großbritannien gegeneinander an. Dabei stehen Gamifizierung und Wettkampf im Vordergrund und prägen die junge Kryptowährung nachhaltig.

Auch der $MGMES-Token bietet bereits im Vorverkauf ein eigenes Staking-Angebot, das derzeit mit einer APY von 539 % lockt. Dabei werden immerhin 10 % des gesamten Tokenvorrats im Staking-Pool eingesetzt, während ein Großteil (35,3 %) für den Presale bestimmt ist. Weitere 12 % sind für die Wetten gedacht, die Anleger auf das 169-Meter-Rennen abschließen können.

Zuletzt aktualisiert am 20. August 2024

