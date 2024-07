AI Trading Krypto Wiener AI sichert sich 8 Millionen Dollar – Countdown zum Launch läuft

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

WienerAI ($WAI) hat bereits über 8 Millionen Dollar Raising Capital eingesammelt, und in knapp drei Tagen schließt sich das PreSale Fenster für immer. Es bleibt also nur noch ein wenig Zeit, um als Early Bird Investor einzusteigen.

Dieser Meme-Coin mit seinem charmanten Wiener-Hund-Maskottchen wird die Meme-Coin-Szene ordentlich durchrütteln, denn das Projekt bietet mehr als Memes und Lacher. WienerAI wird in Kürze seine wegweisende Technologie auf den Markt bringen, die bereits im Vorverkauf für Furore gesorgt hat – einen leistungsstarken AI Chatbot, der Krypto-Trading für alle vereinfacht. Egal ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Trader sind, der Krypto Trading Bot von WienerAI macht das Finden von Trading Setups so einfach wie eine Frage an ChatGPT.

Momentan ist der Vorverkaufspreis von WienerAI ein Schnäppchen im Vergleich zu den erwarteten Gewinnen. Mehr als 70 % der beschafften Mittel sind bereits im Staking gebunden. Das Vertrauen der Investoren in das Potenzial des $WAI ist also groß. Darüber hinaus könnte die bevorstehende Börsennotierung den Kurs zusätzlich in die Höhe treiben. Bei einem endgültigen Vorverkaufspreis von nur 0,00073 $ pro $WAI ist dies eine Gelegenheit, die Sie nicht verpassen sollten. Warten Sie zu lange – sichern Sie sich jetzt Ihre $WAI-Token, bevor WienerAIs Handelsbot Ihnen mitteilt, dass es zu spät ist.

Krypto-Händler brauchen ein zuverlässiges Tool für bessere Entscheidungen

Die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer von Kryptowährungen wächst auf der ganzen Welt rasant. Laut Statista ist die Zahl der Krypto-Besitzer von 101 Millionen im dritten Quartal 2020 auf 575 Millionen im November 2023 gestiegen, wobei diese Zahl 2024 aufgrund des aktuellen Aufwärtstrends weiter steigen dürfte.

Das Narrativ rund um das Bitcoin-Halving in diesem Jahr hat den Markt, der sich seit mehr als einem Jahr im Abwärtstrend befand, wieder in Schwung gebracht und die Gewinne in die Höhe getrieben. Mit dem Wiederaufleben der Meme-Coins hat allerdings der Großteil der Kryptoenthusiasten vermutlich nicht gerechnet. Infolgedessen verpassten viele Anleger Geschäfte, mit denen sie hohe Renditen hätten erzielen können, wie beispielsweise bei Pepe ($PEPE) oder Brett ($BRETT) mit 809,23 % bzw. 339 %. Das Kryptotrading kann ein komplexes Unterfangen sein. PwC berichtete im Jahr 2023 beispieslweise, dass etwa 45 % der Kryptotrader in den USA aufgrund ihrer Transaktionen Druck auf ihrem Portfolio spüren. Zum Glück wird sich das bald ändern. Die bahnbrechende Technologie von WienerAI wurde speziell entwickelt, um dieses hartnäckige Problem in den Griff zu bekommen. Sie ermöglicht es den Tradern, sich so zu positionieren, dass sie von guten Trading-Gelegenheiten profitieren können, bevor sie der breiten Masse auffallen.

Der beste Freund des Traders: WienerAI

Der KI-gestützte Trading-Bot von WienerAI, der in Kürze gelauncht werden soll, könnte zum treuen Handelsbegleiter werden. Es funktioniert wie ein Chatbot und ermöglicht es den Nutzern, ihre Handelsfragen über eine benutzerfreundliche Schnittstelle einzugeben und sofortige Ergebnisse zu erhalten.

Händler können einfach nach Möglichkeiten am Markt suchen. WienerAI zeigt potenzielle Trades an und weist auf die beste dezentrale Börse (DEX) hin, um diese Trades auszuführen. Darüber hinaus liefert WienerAI Gründe für die Empfehlungen und bietet den Nutzern so eine wertvolle Lernmöglichkeit.

Zudem können die Trader auch direkt über die Chatbot-Schnittstelle handeln, wie in der Abbildung unten gezeigt:

Es werden auch keine Gebühren fällig, wenn man direkt über die Schnittstelle tauscht. WienerAI legt auch Wert darauf, seine Nutzer vor MEV-Bots (Maximum Extractable Value) zu schützen, die Transaktionen künstlich verteuern. Schließlich ist WienerAI unbegrenzt skalierbar und verfügt über modulare technologische Fähigkeiten, die sicherstellen, dass das System in der sich ständig weiterentwickelnden Krypto-Landschaft relevant bleibt.

Die letzten Tage des WienerAI PreSales ausnutzen

Noch bevor der Trading Bot von WienerAI verfügbar ist, können Händlerinnen und Händler durch Investitionen in $WAI gute Renditen erzielen. Diese könnten ebenso enorm sein wie die Handels-Setups, die der Trading-Chatbot empfiehlt.

Mit all dem, was WienerAI zu bieten hat, ist es nicht irgendein Meme-Coin. Das Projekt hat große Aufmerksamkeit in den Medien erregt und wird von einigen als der nächste 100-fache Meme-Coin diskutiert. Diese Analyse deckt sich mit den Ansichten des beliebten YouTubers Jacob Crypto Bury, der ebenfalls großes Potenzial in WienerAI sieht.

Beeilen Sie sich also und verbinden Sie Ihre Wallet mit der Website von WienerAI, um $WAI mit ETH, USDT oder BNB zu kaufen. Kredit- und Debitkarten werden ebenfalls akzeptiert. WienerAI wurde einer vollständigen Prüfung durch SolidProof unterzogen, bei der keine kritischen Probleme im Code festgestellt wurden.

Um in den letzten Tagen des Vorverkaufs auf dem Laufenden zu bleiben, treten Sie der WienerAI-Community auf X und Telegram bei.

Nur noch drei Tage, um in eine Zukunft zu investieren, die den Kryptohandel und Ihre Finanzen verändern könnte – kaufen Sie jetzt $WAI.

Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2024

