Base Chain Meme Coins – eine Erfolgsgeschichte oder wie Ethereum sich den Wettbewerb ins Haus holte

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Nach einer monatelangen Durststrecke, bei der man als Kryptoinvestor wirklich eine große Portion Resilienz mitbringen musste, geht es im Kryptouniversum langsam aber sich wieder aufwärts. In den letzten 24 Stunden ist die Gesamtmarktkapitalisierung 2,36 % gestiegen. Die Leitwährung Bitcoin notiert aktuell bei rund 69.000 US-Dollar und ist damit auf Wochensicht um 2 % gestiegen.

Aber auch bei der „ewigen“ Nummer zwei geht es wieder aufwärts. Der Kurs von Ethereum liegt derzeit bei rund 3.300 US-Dollar. Damit hat der ETH in den letzten 24 Stunden um 2 % zugelegt. Zudem wurden im Juli 2024 auch die Ethereum Spot ETF von acht Emittenten genehmigt. Allerdings hat Ethereum mittlerweile in Sachen Meme Coins ernsthaften Wettbewerb bekommen. Nicht nur Solana läuft der Blockchain langsam, aber sicher den Rang ab, mit Base hat sich Ethereum den Wettbewerb – sozusagen – ins Haus geholt.

Was ist die Base Chain?

Bei Base handelt es sich um eine Layer 2 Chain, die zwar auf Ethereum aufsetzt, aber ansonsten als völlig unabhängige Blockchain arbeitet. Base bietet unter anderem einen deutlich höheren Transaktionsdurchsatz und niedrigere Gebühren. Vor allem letzteres dürfte für Entwickler interessant sein, denn Ethereum ist vor allem für seine hohen Gas-Fees berühmt berüchtigt. Beim Thema Sicherheit müssen die Nutzer auch keine Bedenken haben, da Base als Layer 2 auf in Sachen Sicherheit auf Ethereum zurückgreift (stark vereinfacht erklärt). Innerhalb von kürzester Zeit ist es der Chain gelungen, zur drittgrößten Layer 2 aufzusteigen. Der TVL liegt derzeit bei rund 1,7 Milliarden US-Dollar. Gelauncht wurde das Projekt 2023. Im Gegensatz zu anderen Layer 2 Projekten wie Polkadot und Arbitrum hat Base keinen nativen Token. Transaktionsgebühren werden mit ETH bezahlt. Zugriff auf Base hat man über die Coinbase Wallet.

Die Base Meme Coins

Um es vorwegzunehmen: Natürlich besteht Base nicht nur aus Meme-Coin. Mittlerweile ist die Blockchain ein lebendiges Ökosystem, was vermutlich auch ein wenig an dem Unternehmen liegt, das hinter Blockchain steht. Base ist ein Projekt von Coinbase, also der zweitgrößten Kryptobörse der Welt. Die größte Erfolgsgeschichte von Base sind allerdings die Meme-Coins, die auf der Blockchain gelauncht wurden, allen voran Brett. Wobei dieser Token nicht der erste Meme-Coin war, der auf der Blockchain gelauncht wurde. Das war $BALD, der allerdings unter dem Verdacht steht, ein Scam zu sein.

Im ersten Quartal gehörte $BRETT mit einer Rendite von knapp 7.000 % zu den Top Meme-Coins und auch im zweiten Quartal spielt der Coin mit einem Anstieg von 99 % wieder ganz oben mit. Mittlerweile ist der Token, dessen Charakter genauso wie Pepe aus dem Comic „The Boys Club“ stammt, so etwas wie das inoffizielle Maskottchen der Chain. $BRETT notiert aktuell bei 0,1355 US-Dollar.

How it all started for Brett and the Boys’ Club. Video Courtesy : Feels Good Man pic.twitter.com/CoTt5ShT6v — Brett (@BasedBrett) March 27, 2024



Ein weiteres erfolgreiches Meme-Coin-Projekt auf der Layer 2 ist Degen, der als Trinkgeld in der Farcaster Community verwendet wird. Gleichzeitig ist er der native Coin der Degen Layer 3 Chain, die wiederum auf Base gelauncht wurde.

$DEGEN notiert aktuell bei 0,006016 US-Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei rund 85 Millionen US-Dollar.

Der Coin Toshi wurde von der Katze von Brian Armstrong (CEO von Coinbase) inspiriert. Der Token hat nicht nur einen Token Locker, ein Launchpad und einen Token Launcher, sondern hat auch eine eigene NFT-Kollektion im Gepäck. $TOSHI liegt derzeit bei 0,000172 US-Dollar und hat eine Marktkapitalisierung von rund 70 Millionen US-Dollar.

Basenji ($BENJI) ist „der Hund der Base-Chain“ und kann momentan eher in die Kategorie „klassischer Meme-Coin“ eingeordnet werden. Basenji liegt aktuell bei 0,03399 US-Dollar und die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei rund 31 Millionen US-Dollar.

Pepe Unchained – der fast 7 Millionen Dollar Coin

Das neue Meme-Coin Projekt Pepe Unchained, das übrigens auch eine eigene Layer 2 mitbringt, hat gerade ein aufregendes PreSale Wochenende hinter sich. Ein Wal ist vorbeigeschwommen und hat sich $PEPU im Wert von fast 200.000 US-Dollar gegönnt. Seit Freitag hat Pepe Unchained mehr als 600.000 Dollar Raising Capital eingesammelt und wird in den kommenden Tagen vermutlich die 7-Millionen-Dollar-Marke knacken. Ein $PEPU kostet im Moment 0,0087693 US-Dollar.

Der Meme-Coin mit der Layer 2 Chain

Wie oben bereits erwähnt, läuft Pepe Unchained auf seiner eigenen Layer-2-Chain, die auf Ethereum aufsetzt. Genau wie bei Base arbeitet die Layer 2 als unabhängige Blockchain mit eigenem Konsensmechanismus und Blockchain-Explorer. Damit schafft das Projekt ein eigenes Ökosystem. Wenn man zu den Early Bird Investoren gehören möchte, verbindet man seine Wallet mit der Webseite von Pepe Unchained und kauft $PEPU mit ETH, USDT oder BNB. Kreditkarten werden ebenfalls akzeptiert. $PEPU hat außerdem eine Stakingfunktion, der APY liegt derzeit bei 309 %. Das Vorab-Staking ist allerdings nur mit einem Kauf über Ethereum möglich. Der Smart Contract von Pepe Unchained wurde einer vollständigen Prüfung durch Coinsult und SolidProof unterzogen.

Hier geht es zu Pepe Unchained

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Meme Games - Vereint Memes mit dem olympischen Geist. Olympischer Memecoin für 2024: Vereint Memes mit dem olympischen Geist.

Große Gewinne mit $MGMES: Tritt an für 25% Token-Bonus.

Unbegrenzte Teilnahme: Mehrfachkäufe erhöhen deine Gewinnchancen.

Setze deine Gewinne ein: Verdiene mehr durch Staking von Presale-Belohnungen. 9.8 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.