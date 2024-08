Bitcoin: August startet bearish! Was Anleger jetzt wissen mÃ¼ssen

Alle warten auf die große Rallye am Kryptomarkt, die von Experten seit Monaten prognostiziert wird. Über 100.000 Dollar soll ein Bitcoin noch bis Jahresende kosten, wenn es nach den meisten Analysten geht. Einer der Haupttreiber für die Rallye sollte das Bitcoin Halving sein, welches im April dieses Jahres durchgeführt wurde. Bisher ist der Kurs seitdem aber gefallen. Auch der August startet bearish und das hat auch seine Gründe. Die folgenden Punkte sollten Anleger im August beachten, da der Kurs vor einer möglichen Rallye nochmal einbrechen könnte.

Der Grund, warum der Bitcoin-Kurs in den letzten 24 Stunden um 3 % gefallen ist, ist die Eskalation im nahen Osten. Die Spannungen zwischen dem Iran und Israel spitzen sich zu. Berichten zufolge soll der oberste Führer des Irans einen Vergeltungsschlag gegen Israel angekündigt haben, nachdem ein hochrangiges Mitglied der Hamas bei einem Angriff getötet wurde.

IRAN TO STRIKE ISRAEL DIRECTLY

IN RETALIATION FOR THE KILLING

OF HAMAS'S LEADER IN TEHRAN.

This is the reason for dump in BTC.

Pray for the world right now man coz

everything is escalating toward WW3.

— Ash Crypto (@Ashcryptoreal) July 31, 2024