Bitcoin-Dip lockt Wale an – Pepe Unchained sichert sich über 11,9 Millionen US-Dollar im Presale

Wale nutzten die Gelegenheit, um sich mit Bitcoin (BTC) einzudecken, als die Kryptowährung am Dienstag auf 55.500 US-Dollar fiel. Gleichzeitig richteten diese Großinvestoren ihr Augenmerk auf die neueste und beste Version von Pepe, Pepe Unchained (PEPU). Innerhalb von zwei Tagen hat der Vorverkauf von Pepe Unchained weitere 400.000 US-Dollar eingebracht. Damit steigt die Gesamtfinanzierung auf über 11,9 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig rückt damit der Meilenstein von 12 Millionen US-Dollar in greifbare Nähe. Bemerkenswert ist, dass 85.000 US-Dollar von nur zwei Wallet-Adressen kamen, was darauf hindeutet, dass die Wale noch während des Vorverkaufs in PEPU einsteigen.

Darüber hinaus unterstreicht der Anstieg des Anlegerinteresses die wachsende Bekanntheit von Pepe Unchained auf dem Kryptomarkt. Seine Layer-2-Chain, die schnellere und billigere Transaktionen ermöglicht, ist ein starkes Argument gegen seinen Vorgänger Pepe ($PEPE). Ziel des Projekts ist es, der führende Frosch-Coin der Branche zu werden. Investoren decken sich weiterhin im Vorverkauf mit Pepe Unchained ein, vermutlich auch, um sich den Token zu einem vergünstigten Preis zu sichern. Ein PEPU kostet derzeit 0,0094982 US-Dollar, wird aber in weniger als 35 Stunden auf 0,00953620 US-Dollar steigen, wenn der Vorverkauf eine weitere Finanzierungsrunde abschließt.

Obwohl der September historisch gesehen der schlechteste Monat für Kryptowährungen ist, deutet der Kapitalzufluss in BTC und PEPU darauf hin, dass sich Investoren für ein aufregenderes viertes Quartal positionieren, das traditionell das stärkste für Kryptowährungen ist.

Krypto-Wal kauft BTC im Wert von 19 Millionen Dollar

Der Bitcoin ist am Dienstag um 2,77% gefallen und hat damit seine Gewinne vom Montag fast wieder aufgezehrt. Inmitten des Abschwungs kaufen die Wale jedoch aktiv den Dip. Eine Wal-Börse fügte ihrer fünftägigen Kauforgie weitere 19 Millionen Dollar hinzu und erhöhte ihre BTC-Käufe auf insgesamt 136 Millionen Dollar. Laut den Daten von Lookonchain stieg sein Gesamtbestand damit auf 8.881 BTC im Wert von 523 Millionen Dollar.

This whale bought 322.37 $BTC($19M) again 1 hour ago. He bought 2,322.37 $BTC($136M) in 5 days and currently holds 8,881 $BTC($523M). Address:

3G98jSULfhrES1J9HKfZdDjXx1sTNvHkhN pic.twitter.com/JcdZGaqYJy — Lookonchain (@lookonchain) September 3, 2024

Ein weiterer Wal, der vom Krypto-Influencer Lark Davis als „Mr. 100“ bezeichnet wurde, kaufte am selben Tag 300 BTC im Wert von rund 17 Millionen Dollar. Diese Bewegungen unterstreichen, dass große Investoren ihre Engagements in Erwartung besserer Monate erhöhen. Wie bereits erwähnt, steht nicht nur Bitcoin im Fokus der Dip-Detektive. Pepe Unchained wird von Woche zu Woche beliebter. Eine Transaktion umfasste den Kauf von 24,4 ETH im Wert von 56.289,81 US-Dollar, während eine andere Transaktion 10,8 ETH im Wert von 25.990,65 US-Dollar umfasste. Dies ist nicht das erste Mal, dass Pepe Unchained die Aufmerksamkeit der Wale auf sich zieht. Im Juli wurden fast 200.000 US-Dollar von einer einzigen Wallet-Adresse in PEPU investiert. Es scheint, dass auch die Wale die Nachfrage des Marktes nach einem Pepe ohne die alten Einschränkungen von Ethereum (z.B. hohe Gaskosten, langsame Transaktionen) spüren, was dazu geführt hat, dass die Vorverkaufsfinanzierung des Projekts Rekordhöhen erreicht hat.

PEPUs Weg zum 100-fachen Gewinn könnte schneller kommen als erwartet

Das 100-fache Potenzial von Pepe Unchained liegt in der eigenen Blockchain, die nach Angaben des Projekts kurz vor dem Start steht. Laut der Website des Unternehmens wird die Layer 2 nach dem Ende des Vorverkaufs gestartet, was darauf hindeuten könnte, dass die Entwicklung kurz vor dem Abschluss steht. Der Layer 2 von Pepe Unchained soll nicht nur die Probleme des Ethereum-basierten Pepe- beheben, sondern sich auch als Meme-Coin für andere Token mit ähnlichem Meme-Appeal positionieren. Während der September der schwierigste Monat für Kryptowährungen sein kann, passt der optimistische Ausblick von Pepe Unchained zu einem erwarteten stärkeren vierten Quartal für die Branche. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass PEPU an den großen Börsen notiert wird, was angesichts der Aufmerksamkeit, die der Coin bereits auf sich gezogen hat, immer wahrscheinlicher wird. Die vertrauenswürdige Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins unterstützt diese Preisprognose für PEPU und liefert weitere Details im Video unten:

Dem intelligenten Geld folgen: Warum eine Investition in Pepe Unchained jetzt ein strategischer Schachzug sein könnte

Der Schlüssel zu großen Gewinnen im Kryptobereich liegt oft darin, zu verfolgen, wohin das schlaue Geld fließt. Wale, die einen erheblichen Einfluss auf die Marktliquidität haben, sind wichtige Indikatoren für Markttrends. Ihre Investitionsentscheidungen können die Kurse von Kryptowährungen erheblich beeinflussen, da sie einen großen Teil der Marktliquidität kontrollieren. Darüber hinaus kann es sich bei den Walen um Unternehmen oder Börsen handeln, die über einen tieferen Einblick in den Markt verfügen als der durchschnittliche Anleger. Daher kann die Beobachtung ihrer Bewegungen, speziell wenn sie in neue Projekte wie Pepe Unchained investieren, wertvolle Signale über potenzielle Chancen liefern.

Wenn Sie das Smart Money verfolgt haben, das in Pepe Unchained investiert wird, haben Sie jetzt die Gelegenheit, sich ebenfalls zu beteiligen. Besuchen Sie die Website des Projekts, verbinden Sie Ihr Wallet und kaufen Sie PEPU mit ETH, USDT oder BNB. Zahlungen per Kreditkarte werden ebenfalls akzeptiert. Pepe Unchained wurde von Coinsult und SolidProof ausgiebigen Tests unterzogen, die bestätigen, dass der Smart Contract sicher und frei von kritischen Problemen ist. Treten Sie der Pepe Unchained-Community auf X und Telegram bei, um über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen rund um Pepe Unchained auf dem Laufenden zu bleiben.

Zuletzt aktualisiert am 4. September 2024

