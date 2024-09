Bitcoin Kurs: $200k in 2025 â€“ und das Allzeithoch kommt im Oktober! Doch kann man der Prognose trauen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Einer der beliebtesten Krypto-Trader der Branche sagt in einer Prognose einen Bitcoin Kurs von mehr als 200.000 US-Dollar für 2025 voraus. Schon im Oktober erwartet Anleger demnach ein neues Allzeithoch. Nur Wunschdenken – oder steckt mehr dahinter? Kann man der Prognose trauen?

Bitcoin: Prognose sieht Allzeithoch in wenigen Wochen

Erleben wir bereits den Anfang vom neuen Aufschwung? Bitcoin (BTC) ist innerhalb der letzten 24 Stunden 2,7 Prozent gestiegen, auch der Rest der Krypto-Märkte atmet auf: Insgesamt konnte die globale Krypto-Marktkapitalisierung über Nacht rund 2,2 Prozent zulegen und aktuell 2,08 Billionen US-Dollar erreichen.

Das Momentum brachte die Kryptowährung Nummer 1 sogar wieder über die psychologisch wichtige 60.000-US-Dollar-Marke. Die signalisiert: Es könnte weiter aufwärts gehen. Top-Performer auf Tagesbasis: Nervos Network (CKB) mit einem Plus von 17,03 Prozent, DePIN-Kryptowährung Bittensor (TAO, +8,99 Prozent) und Immutable (IMX, +8,98 Prozent).

Kurzfristig üben die Zinssenkungen der US-Notenbank FED immer starken Einfluss auf Bitcoin und die Krypto-Märkte aus – doch was gilt mittelfristig? Schießt Bitcoin jetzt auf neue Höchststände bzw. ist die Kryptowährung optimal positioniert für entsprechende Bewegungen? Hierzu äußert sich der beliebte Krypto-Stratege Kaleo in einer neuen Bitcoin Prognose.

Kaleo gilt als einer der bekanntesten Krypto-Analysten der Branche, mehr als eine halbe Million Menschen folgt ihm auf X (Ex-Twitter) für seine Prognosen. Jetzt schaltet Kaleo bei Bitcoin auf bullish. Er zeigt einen umgekehrten Chart mit Bitcoins Kursverlauf, schreibt dazu augenzwinkernd: Man solle bearisher sein.

Doch bei genauer Betrachtung seiner Grafik wird deutlich: Kaleo stellt ein Preisziel in sechsstelliger Höhe in Aussicht! Im Jahr 2025 erreicht Bitcoin demnach mehr als 200.000 US-Dollar – und beginnt den Bullrun bereits im Oktober!

In einer weiteren Bitcoin Prognose skizziert Kaleo die kurzfristige Bewegung. Der Trader legt darauf nahe: Einige Tage bleibt Bitcoin noch am Boden kleben, erst ab dem 23. beginnen die Bullen zu trampeln – und katapultieren die Kryptowährung Nummer 1 zum Oktober auf mehr als 75.000 US-Dollar!

#Bitcoin / $BTC it was fun to dream and accelerate the plan, but looks like we won’t get that lucky back to plan A pic.twitter.com/4HYOQOr5qM — K A L E O (@CryptoKaleo) September 17, 2024

Aktuell tradet Bitcoin bei 60.233 US-Dollar. Die in der Prognose in Aussicht gestellten Preisziele kämen also einem Plus von 24,52 Prozent bzw. satten 232 Prozent gleich. Aber: Ist das realistisch?

Bitcoin: Laut Prognose ab Oktober bullish?

Kaleo ist nicht der einzige Branchenbeobachter, der in den nächsten Wochen mit einer beeindruckenden Performance auf den Kryptomärkten rechnet. Es gilt mittlerweile fast als Binsenweisheit: August/September = bearish, Oktober/November = bullish.

Doch welche Hinweise gibt es über die historische Saisonalität hinaus für einen baldigen Bullrun? Top-Trader Rekt Capital, einer der bekanntesten Trader überhaupt, weist beispielsweise auf die erstarkende Bitcoin-Dominanz hin.

Hintergrund: Bei der Bitcoin-Dominanz handelt es sich um einen Wert, der den Marktanteil von Bitcoin im Verhältnis zum gesamten Kryptowährungsmarkt angibt. Die BTC-Dominanz wird berechnet, indem die Marktkapitalisierung von Bitcoin durch die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen geteilt wird.

Rekt Capital betont: Gerade hat die Bitcoin-Dominanz ein neues Allzeithoch erreicht – und ist auf Werte gestiegen, die Bitcoin zuletzt vor fünf Jahren gesehen hat! Das zeigt: Es geht rasant aufwärts – und BTC hat alles auf der Haben-Seite, um in wenigen Wochen durch die Decke zu gehen und neue Rekordpreise zu erreichen. Wer der Bitcoin Prognose vertraut und investieren möchte: Bitcoin kaufen mit Banküberweisung stellt eine gern genutzte Möglichkeit dar.

Zuletzt aktualisiert am 18. September 2024

