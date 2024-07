Bitcoin Kurs Prognose: „Wird auf $500k gehen“! Doch ist BTC jetzt wirklich ein besseres Investment als Ethereum?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Eine neue Bitcoin Kurs Prognose sieht Bitcoin auf 500.000 Dollar explodieren. Viele Anleger fragen sich allerdings: Ist Bitcoin für Kleinanleger wirklich ein besseres Investment als Ethereum (ETH), das nur einen Bruchteil so viel kostet?

Wo wird der Bitcoin in fünf Jahren sein?

Seit Tagen brodelt es in der Kryptoszene: Viele Coins konnten enorm zulegen, sahen sich dann einer Korrektur gegenüber – und stehen nun erneut vor einer potenziellen Aufwärtsbewegung. Insbesondere Ethereum (ETH) spürt aktuell das bullishe Momentum: Heute nehmen gleich fünf Ethereum ETFs das Trading auf, was der Smart-Contract-Plattform Aufwind verleiht: +1,3% innerhalb der letzten 24 Stunden, +2,1% in der vergangenen Stunde.

„Schönen Ethereum ETF Tag allen“

Good morning ☕️ Happy Ethereum ETF Day everyone 🏌️‍♂️ — Smokey 一目均衡表 (@SmokeyHosoda) July 23, 2024

Anleger sind allerdings unsicher, ob die Ethereum ETFs umgehend bullish oder bearish für ETH sind. Wie CoinGecko in einer Umfrage zeigt, geht fast die Hälfte aller Anleger von einem Ethereum-Crash aus, sobald die ETFs das Trading aufnehmen:

With the SEC's approval of Ethereum ETFs, will $ETH moon or dump once trading begins? — CoinGecko (@coingecko) July 23, 2024

Gleichzeitig bescheinigt eine aktuelle Bitcoin Kurs Prognose der Kryptowährung Nummer 1 massives Potenzial: Wie der ehemalige Mathematik-Professor Aurelien Ohayon seinen mehr als 139.000 Followern auf X schreibt, hat der Bitcoin Bull-Run begonnen – und mit ihm die Reise in Richtung sechsstellige Preise. Ohayon überzeugt:

„Er wird auf 500.000 Dollar gehen.“

#BITCOIN BULL RUN BEGINS. It will go up to 500K. pic.twitter.com/ssQiULEwKl — AO (@AurelienOhayon) July 22, 2024

Dazu zeigt der Krypto-Experte einen Chart, auf dem sich der Bitcoin Kurs im Jahresverlauf 2025 von 100.000 Dollar über 200.000 Dollar auf mehr als 500.000 Dollar bewegt – und das noch vor Ablauf des ersten Quartals!

Sprich: Ohayon hält es laut seiner Prognose für möglich, dass Bitcoin bis März 2025 einen Kurs von 500.000 Dollar erreicht! Aktuell tradet BTC nach einem Rückgang um 0,32% innerhalb der letzten 24 Stunden bei 66.915 Dollar und damit nur -9,32% unter dem bisherigen Allzeithoch von 73.750 Dollar, das vor nur vier Monaten markiert wurde.

Der Stückpreis im hohen fünfstelligen Bereich stellt für zahlreiche Anleger allerdings eine unüberwindbare Hürde dar. Viele interessieren sich nicht dafür, nur einen Bruchteil eines Bitcoins zu kaufen, blicken stattdessen auf Ethereum (ETH): Die zweitwertvollste Kryptowährung ist fast 20 Mal günstiger als Bitcoin, ermöglicht dadurch vielen Investoren einen Kauf.

Prognosen halten auch bei Ethereum ein 10x für möglich, was das Risiko-Rendite-Verhältnis optimiert. Gleichzeitig steht Ethereum (ETH) noch ganz am Anfang seiner ETF-Zuflüsse. Gut möglich also, dass sich der Kauf zum jetzigen Zeitpunkt lohnen könnte – und einen besseren Trade darstellt als Bitcoin kaufen.

Hat Ethereum noch Zukunft?

Was Anleger berücksichtigen sollten: Ethereum (ETH) bietet moderne Funktionen, die Bitcoin bislang nicht besitzt. Memecoins auf Bitcoin ($WZRD beispielsweise) konnten bislang nicht wirklich abheben – ganz im Gegensatz zu Memecoins auf Ethereum. Die ziehen seit Jahren kontinuierlich Kapital an, viele Milliarden Dollar sind im Ökosystem gebunden. Das sorgt auch für bullishe Ethereum Prognosen – Trading-Legende Peter Brandt beispielsweise sieht ETH kurzfristig auf 5.600 Dollar schießen:

A perspective on $ETH

Support was found at lower boundary of 4+ month rectangle, which was a retest of the Feb completion of a horn bottom

Target, pending upside completion, is 5600+ pic.twitter.com/EThcM61KpW — Peter Brandt (@PeterLBrandt) July 15, 2024

Pumpt Ethereum, stürzen sich viele Anleger auch auf Kryptowährungen im Ethereum-Ökosystem. Entsprechendes Momentum verzeichnet „Krypto-Tamagotchi“ und Memecoin-Phänomen PlayDoge (PLAY) beispielsweise schon seit Wochen.

Mehr als 5,8 Millionen Dollar Kapital konnte das Projekt von Anlegern sammeln, begibt sich damit bereits in die nächste Presale-Phase. Das Konzept: Memecoin-Mania meets KI-Gaming meets „Play-to-Earn“ – hier wirst du fürs Spielen mit einer Kryptowährung belohnt! Die kannst du dann entweder im Spiel für interessante Funktionen und Extras ausgeben oder als Investitionsvehikel nutzen, um bei Kurssprüngen gewinnbringend zu verkaufen.

Die Entwickler über ihr „Baby“:

„Erlebe in der PlayDoge-App Abenteuer an der Seite deines digitalen Doge-Begleiters und schließe ein unzertrennliches Band. Nutze $PLAY-Token, um P2E-Belohnungen für das Wohlergehen Deines Doges und das Erobern von Spielstufen freizuschalten!“

Kommt hier der nächste Memecoin-Gaming-Megahit? Analysten sehen zumindest enormes Potenzial bei PlayDoge (PLAY), etwa Krypto-Influencer Flo Pharell:

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Meme Games - Vereint Memes mit dem olympischen Geist. Olympischer Memecoin für 2024: Vereint Memes mit dem olympischen Geist.

Große Gewinne mit $MGMES: Tritt an für 25% Token-Bonus.

Unbegrenzte Teilnahme: Mehrfachkäufe erhöhen deine Gewinnchancen.

Setze deine Gewinne ein: Verdiene mehr durch Staking von Presale-Belohnungen. 9.8 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.