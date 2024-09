Bitcoin News: Krypto-Guru PlanB – unter Beschuss! Sind seine Kurs Prognosen wirklich „Schwachsinn“?

Frontal-Angriff! Der wohl bekannteste und beliebteste Bitcoin-Analyst der Krypto-Branche steht unter Beschuss: PlanB und sein vielzitiertes Stock-to-Flow-Modell für Bitcoin Prognosen – handelt es sich dabei wirklich nur um „Schwachsinn“? Sind die Vorhersagen aus der Luft gegriffen – steigt Bitcoin nie auf die Million? Was steckt dahinter?

Die US-Notenbank senkt den Leitzins um 0,5 Prozent, Bitcoin (BTC) pumpt über 60.000 US-Dollar, die Stimmung ist bullish-optimistisch – doch ausgerechnet der beliebteste Bitcoin-Analyst und Branchenbeobachter hat wohl grade keine gute Zeit: PlanB, mit mehr als 1,9 Millionen Followern auf X (ehemals Twitter) der meistgefolgte und einflussreichste Bitcoin-Analyst, steht plötzlich heftig in der Kritik! Was steckt dahinter?

Zunächst: PlanB ist Erfinder des ultra-populären Bitcoin-Stock-To-Flow-Prognosemodells. Das hat er erstmals 2019 veröffentlicht, es hat sich seitdem zum meistzitierten Prognose-Modell für den Bitcoin-Kurs gemausert.

Kurz zur Erklärung: S2F misst das Verhältnis zwischen dem aktuellen Bestand an Bitcoin (Stock) und der jährlich neu produzierten Menge (Flow). Die Annahme dahinter: Je seltener etwas ist, desto wertvoller kann es werden. Natürlich liefert das Modell auch einige bullishe Preisziele mit, die es schlussendlich berühmt (und berüchtigt) machen.

So sagt PlanB unter Berufung auf das S2F-Modell beispielsweise voraus, dass der Bitcoin-Preis durch die alle vier Jahre stattfindenden Halvings erheblich steigen wird. Für das Jahr 2025 sagt PlanB etwa einen Bitcoin Kurs zwischen 500.000 und 1.000.000 US-Dollar voraus. Bitcoin bei 1 Million – das elektrisiert Anleger natürlich.

Zwar lag das S2F-Modell in der Vergangenheit schon ein paar Mal daneben. Es ist ihm mit Bitcoins Erholung auf aktuelle Preise aber offenbar einigermaßen gelungen, erneut eine Deckungsgleichheit herzustellen. Nichtsdestotrotz: Der pseudonyme Top-Analyst und Bitcoin-Experte Giovanni stemmt sich nun erstmals deutlich dagegen. Das Stock-To-Flow-Modell, die bullishen Bitcoin-Prognosen, die Vorhersage von einer Million US-Dollar pro BTC? Das sei alles „Schwachsinn“, so der Analyst. Mehr noch:

Der Holländer habe es vielmehr zur Kunstform erhoben, „Schwachsinn“ zu verkaufen, so der Vorwurf! Giovanni weiter:

Das sei nicht logisch, der Miner-Einfluss auf den Preis verschwindend gering – und die Daten würden sowieso „etwas anderes sagen“.

PlanB habe sein S2F-Modell vielmehr anhand von Giovannis Potenzgesetz-Arbeiten entwickelt – „und seitdem hat er die Leute mit seinen verrückten Behauptungen irregeführt und sogar verletzt“. Der Bitcoin-Experte:

— BTC_POWER_LAW / PlanG (@Giovann35084111) September 17, 2024