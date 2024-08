Bitcoin News: Totale Stagnation! Top-Krypto-Analyst verrät: Das muss jetzt fürs neue Allzeithoch passieren

Bitcoin (BTC) kommt einfach nicht vom Fleck. Was muss passieren, damit die Kryptowährung ein neues Allzeithoch erreicht?

Ende Juli ist es Bitcoin (BTC) noch gelungen, mit 68.295 US-Dollar ein neues lokales Hoch zu markieren – doch dann kam der August, und mit ihm eine gnadenlose Korrektur: Der Kurs fiel auf bis zu 49.842 US-Dollar, ein Minus von fast $20k.

Zwar konnten die Bullen das digitale Asset innerhalb kürzester Zeit wieder stabilisieren und auf rund 60.000 US-Dollar treiben. Wirklich Stärke demonstriert der Bitcoin (BTC) derzeit aber nicht. -2,42 Prozent musste die Kryptowährung Nummer 1 innerhalb der letzten sieben Tage einbüßen, -0,28 Prozent seit gestern. Bullishe Prognosen sind weiterhin rar gesät.

Einziger Lichtblick scheinen die angekündigten Zinssenkungen der US-Notenbank Fed zu sein, die nun für den 18. September erwartet werden.

Doch ist alles überhaupt so bearish wie es scheint?

Top-Analyst Rekt Capital wagt Optimismus, betont: Historischen Chartverläufen zufolge befindet sich Bitcoin nach wie vor im Bull-Run-Modus. Der Krypto-Experte in einer Prognose:

Konkret rechnet Rekt Capital mit einem Beginn der Aufwärtsbewegung im September und einem ausgewachsenen Bull-Run im Oktober. Der Branchenbeobachter:

Oder, anders formuliert: Der Chart-Experte sieht im aktuellen Marktumfeld eine attraktive Chance, Kryptowährungen wie Bitcoin zu kaufen, um sich für den nächsten Bull-Run zu positionieren. Doch was genau bedeutet das?

Wann geht der Bull-Run weiter – und was muss passieren, damit die Bitcoin-Bullen wieder trampeln? Das verrät sein Kollege Michael van de Poppe in einer aktuellen Prognose.

Der Holländer mit mehr als 724.000 Followern auf X (ehemals Twitter) hat sich die jüngsten Preisbewegungen von Bitcoin (BTC) genau angesehen, ergänzt hierzu: Bitcoin trade zwar immer noch in einer festen Spanne zwischen 56.000 und 60.000 US-Dollar. Es braucht allerdings nicht mehr viel, um in bullishes Territorium vorzustoßen und die Bewegung auf neue Allzeithöchststände auszulösen. Poppe:

Chop, chop, chop.#Bitcoin is still acting within the range.

A breakout above that resistance zone at $61K is crucial for upward momentum.

If that happens –> party time and a new ATH test. pic.twitter.com/9UWeKo9X79

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 29, 2024