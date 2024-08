Bitcoin News: Trotz -7,47%-Korrektur! Krypto-Guru rechnet vor: So steigt BTC auf $1 Million – jetzt kaufen?

War’s das schon wieder mit dem bullishen Momentum? Nach den jüngsten Aufwärtssprüngen scheint Bitcoin aktuell wieder abzubauen: Satte -7,47 Prozent musste die Kryptowährung Nummer 1 innerhalb der letzten 24 Stunden einbüßen. Krypto-Guru Willy Woo rechnet derweil unbeirrt vor, wie es Bitcoin gelingen kann, 1 Million US-Dollar zu erreichen. Sollte man jetzt Bitcoin kaufen?

Von 62.910 US-Dollar aus auf bis zu 58.211 US-Dollar – ein Rücksetzer um 7,47 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden: Bitcoin sieht sich gegenwärtig überraschend unter Druck.

Top-Analyst Benjamin Cowen hat sich die Charts angesehen, kommentiert:

If it follows last cycle, the earliest this trend could durably change is *after* rate cuts. pic.twitter.com/Y7UFIWyGhl

#BTC with another rejection off its bull market support band.

Hintergrund: Laut Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve, ist jetzt „die Zeit für Zinssenkungen gekommen“, wie etwa Bloomberg berichtet. Analysten schlussfolgern deshalb, dass die Fed ihren Zinssenkungszyklus im September beginnen wird. Das könnte positive Folgen für die Krypto-Märkte haben: Eine stärkere Zinssenkung ermöglicht einen potenziell freieren Geldfluss, was wiederum die Wirtschaft ankurbeln könnte. Darauf bezieht sich auch Cowen: Er hält infolge einen Trendwechsel von bearish zu bullish für möglich.

Oder, anders formuliert: Kurzfristig wird’s für den Bitcoin nochmal holprig, bevor die Bullen wieder trampeln. Langfristig hingegen bewegt sich Bitcoin weiterhin auf neue Allzeithöchststände zu. Das glaubt beispielsweise Bitcoin-Guru Willy Woo.

In einer neuen Bitcoin-Kurs-Prognose erklärt der Neuseeländer, was Bitcoin für Millionenpreis braucht. Woo rechnet vor: Wie viel Kapital muss in Bitcoin (BTC) fließen, damit er 1 Million US-Dollar pro Coin erreicht?

Woos Berechnungen zufolge müssten rund 5 Billionen US-Dollar ins Bitcoin-Netzwerk gelangen, um den Preis auf 1 Million US-Dollar explodieren zu lassen. Klingt zunächst viel, Woo relativiert aber: Es handele sich bei der Zahl um 1% des weltweiten Vermögens – und bislang ist lediglich ein Bruchteil davon gen BTC gegangen. Woo:

„Back of the Envelope-Berechnung, wie viel Kapital in Bitcoin fließen muss, damit er 1 Mio. US-Dollar pro Coin erreicht.

Back of the envelope calculation of how much capital needs to go into #Bitcoin in order for it to hit $1m per coin.

Answer: $5T or about 1% of global wealth assets.

So far only $620b has been invested. pic.twitter.com/CC0KEht6v7

— Willy Woo (@woonomic) August 25, 2024