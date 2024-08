Bitcoin Prognose: Experten rechnen mit weiterer Korrektur

Der Bitcoin-Kurs soll in diesem Jahr noch die 100.000 Dollar Marke knacken. Zumindest war noch Anfang des Jahres überall die Rede davon. Vor allem das Bitcoin Halving, welches alle 4 Jahre durchgeführt wird und im April dieses Jahres wieder stattgefunden hat, hätte für eine Rallye sorgen sollen. Zumindest war es bisher immer so. Diesmal ist Bitcoin aber schon vor dem Halving auf ein neues Allzeithoch gestiegen und seitdem deutlich gefallen. Zwischenzeitlich wurde sogar die 50.000 Dollar Marke unterschritten. Die Situation könnte noch eine ganze Weile angespannt bleiben.

Gefühlt wurden die Prognosen der Analysten Monat für Monat weiter nach hinten verschoben. Spätestens seit dem Jahreswechsel hat man von allen Seiten gehört, dass der Bitcoin-Kurs nach dem Halving explodieren wird. Immer wieder wurde der Zeitraum für einen Bullrun dann nach hinten verschoben. Dasselbe Spiel war auch bei den möglichen Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve zu beobachten. Auch hier wurden Anleger bisher immer vertröstet. Nun spricht man erstmals davon, dass die Korrektur noch länger anhalten könnte.

Some more consolidation/correction and then up we go 🚀 pic.twitter.com/H9TijHC6c9

Elja teilt seinen fast 700.000 Followern auf X mit, dass er davon ausgeht, dass der Bitcoin-Kurs noch eine Weile in der Korrektur feststecken könnte. Am langfristigen Ziel ändert sich seiner Meinung nach jedoch nichts. Danach soll es steil bergauf gehen, wie es nach jedem Halving bisher war. Auch der Analyst Dr. Profit schlägt einen ähnlichen Ton an. Auch er geht davon aus, dass der Bitcoin-Kurs schon bald wieder auf 70.000 Dollar steigen könnte, hält vorher aber einen Rücksetzer auf den Bereich um 55.000 Dollar für möglich.

#Bitcoin – What's Next?

The big Sunday report, all you need to know:

🚩 TA/LCA/Psychological Analysis: Last week was pure fun, despite the crash, some peoples fear became others euphoria. It was a great day to buy more and shake out the weak hands. BlackRock and Fidelity… pic.twitter.com/4vRmpUn4s6

— Doctor Profit 🇨🇭 (@DrProfitCrypto) August 11, 2024