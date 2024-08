Cardano Kurs Prognose: Wann kann sich der ADA-Token nach dem Flash Crash erholen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Nachdem am vergangenen Montag ein sogenannter Flash Crash alle Kryptowährungen zu einer starken Kurskorrektur gebracht hatte, konnte sich der Markt in den Tagen danach bis jetzt nicht wirklich erholen. Zwar gab es mittlerweile wieder erste Aufwärtsbewegungen, doch gerade Cardano hat noch immer Schwierigkeiten, das Niveau zu erreichen, das noch im Juli gehalten wurde.

Wir geben eine Antwort auf die Frage, wann sich der ADA-Token wieder erholen wird und wie die langfristige Cardano Prognose für die kommenden Wochen und Monate aussieht.

Krypto-Anleger nutzten den Dip zum Kauf von ADA-Token

Bereits vor einer Woche – selbst in den Tagen vor dem Flash Crash – hatte Cardano mit einigen Problemen zu kämpfen, denn gerade am Wochenende gab es merkliche Abflüsse zu verzeichnen. Nachdem am Montag der Crash den Preis zeitweise auf ein Niveau unter 0,29 US-Dollar drückte, dauerte es allerdings nicht lange, bis zumindest die Verluste aus dem Flash Crash wieder verschwunden waren und der ADA-Kurs erneut auf ein Niveau von etwa 0,33 US-Dollar sprang. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der Cardano Kurs bei einem Preis von 0,3332 US-Dollar.

Der Grund dafür: Nachdem der Tiefpunkt am Montag erreicht war, nutzten viele Anleger den niedrigen Preis, um direkt ihre ADA-Reserven aufzustocken. Dadurch konnte Cardano erneut auf das Niveau von vor dem Flash Crash springen, seitdem allerdings keine wirklichen Fortschritte erzielen.

Derzeit gibt es zudem keinen Grund, der auf einen baldigen Anstieg hindeutet: Es ist eher wahrscheinlich, dass der ADA-Kurs weiterhin auf einem Niveau von 0,30 bis 0,40 US-Dollar bleiben wird. Solange die obere Grenze von 0,40 US-Dollar nicht durchbrochen werden kann, ist ein tatsächlich bullisher Trend nicht zu erwarten. Bis es so weit ist, sollten interessierte Cardano-Anleger vor allem den Bitcoin Kurs im Blick behalten, denn solange dieser weiterhin stagniert, dürften auch Altcoins keine großen Veränderungen erwarten.

Langfristige Investoren sollten zum aktuellen Zeitpunkt überlegen, ob nicht ein Kauf von ADA-Token derzeit sinnvoll ist – schließlich ist die Kryptowährung im Augenblick günstig. Allerdings sollten sie auch auf kurzfristig weitere Kurseinbrüche gefasst sein.

Gerade angesichts dessen bieten vor allem junge Presale-Projekte eine Chance. Immer mehr Anleger fokussieren sich derzeit auf Krypto-Konzepte im Web3-Gaming und vor allem Play-to-Earn-Ideen wie PlayDoge ($PLAY) sind stark gefragt.

PlayDoge-Presale knackt 6-Millionen-Marke: Ein voller Erfolg für das Play-to-Earn-Game

Gerade im Vorverkauf ist es immer schwer einzuschätzen, ob ein Projekt tatsächlich Potenzial hat. Erkennbar ist das Interesse der Community aber immer daran, wie hoch das Kapital im Presale steigen kann. In dieser Hinsicht muss sich PlayDoge also keine Sorgen machen, denn mit über 6 Millionen US-Dollar läuft der Vorverkauf hervorragend. Doch was genau steckt hinter dem Play-to-Earn-Projekt?

Die Idee ist simpel: Wie würde es wohl aussehen, wenn die Tamagotchis aus den 1990er-Jahren heutzutage als Mobile Game auf den Markt kommen würden? Genau diese Frage beantwortet PlayDoge, denn mit einer Mischung aus moderner Blockchain-Technologie, einem Play-to-Earn-Konzept und nostalgischer 2D-Pixel-Grafik wird ein moderner Tamagotchi-Ableger geschaffen.

Hier können Spieler nicht nur ihre digitalen Haustiere füttern, pflegen und bespaßen, sondern sogar den nativen $PLAY-Token dafür erhalten, dass sie sich regelmäßig mit ihren PlayDoge-Tieren beschäftigen. Auch ein Leaderboard, das zusätzliche $PLAY-Token verteilen soll, ist geplant.

Hinzu kommt ein Staking-Programm, das bereits aktiv ist und frühzeitigen Investoren erlaubt, ihre erworbenen $PLAY-Token zu nutzen. Diese können nämlich erst nach dem offiziellen Launch tatsächlich genutzt werden und können sich bis dahin im offiziellen Staking-Pool vermehren. Mit einer jährlichen Rendite von 78 % wird hier ein solider Anreiz geboten, über einen Kauf vor dem Launch nachzudenken.

Zuletzt aktualisiert am 8. August 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.