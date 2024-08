Countdown läuft Base Dawgz erzielt 3 Millionen US-Dollar im Vorverkauf

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Base Dawgz ($DAWGZ) hat mehr als 3 Millionen US-Dollar eingesammelt und das Team hat angekündigt den ICO am 28. August um 22:00 Uhr MESZ zu beenden.

Der chainübergreifende, interoperable Meme-Coin hat erst vor zwei Monaten mit dem Fundraising begonnen. In den letzten fünf Tagen erhielt das Projekt zusätzlichen Auftrieb durch den Kursanstieg von 30,56 % bei dem Top-Meme-Coin von Base Brett. Der Vorverkauf von Base Dawgz läuft aktuell noch, aber die Zeit für potenzielle Anleger wird knapp, um als Early Bird Investor in den neuen Top-Meme-Coin auf Base einzusteigen. Mit dem Preis von 0,008173 US-Dollar bis zum Ende des Vorverkaufs könnte das der niedrigste Preis sein, mit dem Early Bird Investoren in $DAWGZ einsteigen können , bevor zukünftige Börsenlistings den Kurs möglicherweise in die Höhe schnellen könnten.

Brett’s Listing treibt den Kurs in die Höhe

Der Kurs von Brett ist die ganze Woche über gestiegen, seit Montag um 30,5 % und allein in den letzten 24 Stunden um 6,5 %, laut Coingecko.

Mehrere Faktoren haben diese positive Dynamik angeheizt. Vor allem die Notierung von $BRETT an der südkoreanischen Kryptobörse Upbit hat zu einem Anstieg des Handelsvolumens um 193% geführt und erreichte am Dienstag 66 Millionen Dollar. Darüber hinaus kündigte Binance Futures auf X an, dass sie einen unbefristeten $BRETT Vertrag mit Marge in USD einführen werden, was wahrscheinlich den anhaltenden Aufwärtstrend des $BRETT Kurses bis zum Ende der Woche unterstützen wird.

BRETT ist einer der bemerkenswertesten Meme-Coins des Jahres 2024. Sein Spitzenwert im Juni lag 160.581 % über dem DEX Notierungspreis und selbst nach dem Marktrückgang ist er immer noch um 83.607 % gestiegen. Der Erfolg von $BRETT ist eng mit dem rasanten Wachstum von Base verbunden. Die Chain erlebt seit letztem Jahr einen kometenhaften Aufstieg. Sie konkurriert nun mit dem einst als Ethereum-Killer bezeichneten Solana und bietet viel schnellere und billigere Transaktionen.

Infolgedessen hat Brett eine ähnliche Entwicklung wie seine „Mutterchain“ durchlaufen. Darüber hinaus ist $BRETT die Base-Version von Pepe ($PEPE) auf Ethereum – zwei Charaktere aus dem Boy’s Club, die eigentlich die besten Freunde von Slackern sind. Interessanterweise fehlt in Bases Meme-Coin-Sammlung das Lieblingsmaskottchen der Kryptowelt, der Shiba Inu, der zu $SHIB passt. Aber halt – jetzt kommt schließlich Base Dawgz.

Base Dawgz: Der Shiba Inu von Base

Mit den Mitteln, die Base Dawgz in kurzer Zeit eingesammelt hat, könnte es sein, dass das Projekt ein führender Anwärter auf den Top-Hunde-Meme-Coin auf Base ist. Base hatte zwar $BRETT, aber es fehlte ein Äquivalent zu $SHIB, bis $DAWGZ kam. Was $DAWGZ von anderen Coins unterscheidet, ist nicht nur sein Status als der $SHIB von Base, sondern auch seine Fähigkeit, dank der Wormhole- und Portal Bridge-Technologie über Base hinaus auf Chains wie Ethereum, Solana, Avalanche und BSC zu operieren. Infolgedessen hat $DAWGZ Zugang zu mehr Liquidität auf den verschiedenen Chains. Angesichts dieser Vielseitigkeit könnte $DAWGZ die von $BRETT erzielten Renditen übertreffen. Zum Vergleich: Eine Investition von 1.000 US-Dollar zum niedrigsten Kurs von $BRETT hätte sich auf atemberaubende 836.070 US-Dollar erhöht. Sobald $DAWGZ die großen DEXs erreicht oder einen ähnlichen USD-margined Kontrakt von Binance Futures erhält, könnten seine zukünftigen Renditen, die von $BRETT leicht in den Schatten stellen. Das Potenzial von $DAWGZ ist der Grund, warum die bekannte Krypto-Persönlichkeit ClayBro auf YouTube es als Top-Pick für die Akkumulation während des Vorverkaufs bezeichnet hat.

Um am Vorverkauf teilzunehmen, gehen Sie auf die Website von Base Dawgz und verbinden Sie Ihre Wallet. Sie können Ihr bevorzugtes Netzwerk aus Base, Ethereum, Solana, Avalanche oder BSC wählen.

Nachdem Sie ein Netzwerk ausgewählt haben, können Sie Token mit Base (ETH, USDC), ETH (ETH/USDT), SOL, BSC (BNB/USDT) oder AVAX kaufen.

Der Base Dawgz Smart Contract wurde vollständig von Solid Proof geprüft wird, sodass die Sicherheit kein Problem darstellt. Für die neuesten Updates und Nachrichten treten Sie der Base Dawgz Community auf X und Telegram bei.

Zuletzt aktualisiert am 25. August 2024

