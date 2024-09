Dieses neue GameFi-Protokoll könnte mehr Umsatz generieren als Solana und XRP

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Reden wir über DeFi – dezentralisierte Finanzen. Es handelt sich um einen Markt mit einem Wert von fast 80 Milliarden Dollar, der dank seines einfachen Zugangs und der enormen Renditen für die Anleger zu einer Bedrohung für das traditionelle Finanzwesen wird. Oder wie wäre es mit dem Thema Online-Glücksspiele? Das ist ein noch größerer Markt, der jährlich eine halbe Billion Dollar wert ist.

Die heiße neue Kryptowährung Rollblock kombiniert die Welt der DeFi mit dem Online-Glücksspiel, um einen GambleFi-Token zu präsentieren, und die Investoren stürzen sich darauf, da die prognostizierten Einnahmen von Rollblock sogar XRP und Solana in den Schatten stellen könnten. Lassen Sie uns eintauchen.

Solana (SOL): Ein Token, der seine besten Zeiten hinter sich hat

Mit weniger als $130 ist Solana nur noch halb so viel wert wie sein ATH. Solana-Enthusiasten glauben immer noch, dass Solana sein ATH zurückgewinnen und sogar die 300 $-Marke erreichen kann. Während ein $300 Solana Preis schön wäre, wäre es nur eine Preisverdoppelung.

Eine zweifache Rendite ist in der Kryptoswelt eine Kleinigkeit, und Solana-Investoren klammern sich an die Erinnerung daran, was Solana hätte sein können, während heiße neue Krypto-Gelegenheiten, die mehr Wohlstand als Solana generieren können, übersehen werden. Vielleicht ist es an der Zeit, Solana aufzugeben und sich nach Coins mit besserem Wachstum umzusehen.

5000 🥳 you are all legends. see you in two weeks! pic.twitter.com/RyJWrT2y55 — Solana (@solana) September 8, 2024

XRP (XRP): Ein Token, das es nie gab

Eine häufige Beschwerde unter XRP-Anlegern ist, dass die SEC das Wachstum von XRP gebremst hat. Oberflächlich betrachtet mag das stimmen, aber die Wahrheit ist, dass XRP auf dem derzeitigen Niveau stecken geblieben ist, weil XRP den Rahmen dessen, worum es bei Krypto geht, sprengt. XRP wollte das internationale Bankensystem rationalisieren, aber Kryptowährungen können das Bankensystem vollständig umgehen.

Der Anwendungsfall von XRP ist für die Krypto-Community einfach nicht attraktiv. Der SEC die Schuld für die Probleme von XRP zu geben, geht an der Tatsache vorbei, dass XRP innerhalb des Systems spielen wollte, während der Zweck von Kryptowährungen darin besteht, das System zu übertreffen.

The Q2 ’24 XRP Markets Report is now live – while overall crypto markets saw high volatility over the quarter, institutional adoption remained front and center through RWA tokenization and key regulatory milestones such as MiCA going into effect. https://t.co/UTL5NQSWHk — Ripple (@Ripple) August 2, 2024

Rollblock (RBLK): Heiße neue Kryptowährung führt GambleFi-Konzept ein

Rollblock ist eine heiße neue Kryptowährung, die erforscht, was eine Kryptowährung alles sein kann. Die Blockchain ist die Erfindung des Jahrhunderts, und wir haben kaum begonnen, ihr Potenzial zu erschließen. Rollblock verschiebt die Grenzen dessen, was man auf der Blockchain tun kann, mit seinem GambleFi-Token, der auf Ethereum basiert.

Die verbraucherorientierte Seite von Rollblock ist die weltweit erste Online-Glücksspiel-DApp ohne KYC, die auf Ethereum basiert. Die Nutzung des 500-Milliarden-Dollar-Marktes mit über 150 Geschicklichkeits- und Glücksspielen auf einer leicht zugänglichen dApp sollte bereits ausreichen, um das Interesse von Investoren zu wecken. Aber das ist erst der Anfang.

Rollblock zahlt allen Token-Inhabern eine wöchentliche Umsatzbeteiligung aus den auf der dApp generierten Einnahmen aus, was ihn zu einem einkommensgenerierenden Token macht. Der RBLK-Token von Rollblock ist außerdem auf nur eine Milliarde Token begrenzt, was ihn deflationär macht. Aber genau hier kommt der GambleFi-Teil ins Spiel: RBLK-Tokens können eingesetzt werden! Unglaubliche APY-Belohnungen stehen denjenigen zur Verfügung, die dem Netzwerk Liquidität zur Verfügung stellen, was den Investoren die Chance auf enorme Renditen bietet.

The Future of GambleFi is HERE. Over 7000 Casino Games at your fingertips. Sign up now and take advantage of our latest bonuses and offers. https://t.co/lwUo23yd0X pic.twitter.com/yaKEeuqE7j — Rollblock (@Rollblockcasino) September 9, 2024

Glücksspieleinkommen, Umsatzbeteiligung, Deflation und dezentralisierte Finanzen – alles in einer heißen neuen Kryptowährung. Man kann verstehen, warum 12.500 Investoren Rollblock bereits mit über 3 Millionen Dollar an Liquidität versorgt haben, da die heiße neue Kryptowährung das Konzept von GambleFi nutzt, um Solana und XRP zu übertreffen.

Schließen Sie sich der GambleFi-Revolution an! Rollblock ist jetzt zum Presalepreis von 0,025 $ direkt auf der Website erhältlich.

Entdecke noch heute die spannenden Möglichkeiten des Rollblock (RBLK) Presales!

Zuletzt aktualisiert am 9. September 2024

