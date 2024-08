Dogwifhat explodiert 30 % an einem Tag – jetzt kaufen oder lieber in diese Alternative investieren?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die letzten Tage waren für die Meme-Coin-Sparte äußerst schwierig, denn seit dem Flash Crash am vergangenen Montag konnten sich die meisten Spaß-Währungen nicht erholen. Viele liegen noch immer mit 20 % und mehr im Minus und konnten bisher nicht das erneute Vertrauen der Anleger gewinnen.

Eine Ausnahme davon scheint Dogwifhat zu sein, denn der WIF-Token zeigte sich in den letzten 24 Stunden äußerst bullish: Mit einem Gewinn von fast 30 % in diesem Zeitraum gehört der Meme-Coin zu den aktuell stärksten Kryptowährungen am Markt. Ist jetzt der beste Zeitpunkt gekommen, um in den WIF-Token zu investieren?

WIF-Token mit starker Performance: 30 % Zuwachs überrascht

Der Krypto-Markt profitiert aktuell davon, dass Bitcoin nach einem Ausflug zum Preisniveau von unter 50.000 US-Dollar eine Erholung zeigt und aktuell für über 57.000 US-Dollar gehandelt wird. Gerade in den letzten Stunden sorgte dies dafür, dass fast alle Kryptowährungen ein Plus von einigen Prozent verzeichnen konnten.

Nur Dogwifhat schafft es, eine noch stärkere Performance zu zeigen und sich an die Spitze der Kryptowährungen mit den stärksten Gewinnen zu setzen – zumindest im Hinblick auf die vergangenen 24 Stunden. Denn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wird der WIF-Token zu einem Preis von 1,76 US-Dollar gehandelt und liegt damit satte 28,26 % im Plus. Der Grund hierfür könnte sein, dass Dogwifhat als größter Solana-Meme-Coin auch die besten Chancen darauf hat, risikofreudigere Anleger nach dem Flash Crash am Montag zu überzeugen.

Hinzu kommt die Tatsache, dass auch Solana selbst ein starkes Plus bietet: Über 11 % an Zuwachs verzeichnete die derzeit fünftgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung – nicht zuletzt deshalb, weil das gesamte SOL-Ökosystem dank des erneuten Meme-Coin-Hypes starke Zuflüsse erhält.

Trotz der starken Performance des WIF-Tokens konnte Dogwifhat allerdings bis jetzt nicht die Verluste der vergangenen Woche wieder wettmachen. Denn innerhalb der letzten sieben Tage liegt der Meme-Coin noch immer mit 24 % im Minus. Dies liegt auch daran, dass die Kryptowährung erst Mitte Juli einen starken Kursanstieg verzeichnen konnte, der erst vor zwei Wochen den WIF-Preis auf ein lokales Hoch von über 2,87 US-Dollar pushte.

Nach Preisanstieg: Jetzt noch in Dogwifhat investieren?

Nach dem jüngsten Preisanstieg von Dogwifhat stehen viele Anleger nun vor der Frage, ob es noch immer sinnvoll ist, in den WIF-Token zu investieren oder ob der Tiefpunkt verpasst wurde und nun bald ein erneuter Crash droht.

Die Antwort auf diese Frage ist nicht ganz einfach, denn einen so äußerst starken Preisanstieg innerhalb der letzten 24 Stunden dürften nur die wenigsten Krypto-Experten erwartet haben. Allerdings hatte Dogwifhat in der Vergangenheit bereits ähnlich starke Kursexplosionen erlebt und konnte dann häufig auch noch weiter steigen.

Jedoch zeigt ein Blick auf die technische Analyse, dass derzeit viele Faktoren auf eine Kurskorrektur hinweisen. So stieg der Relative Strength Index (RSI) erst heute Vormittag auf einen Wert von über 73, was ein Indikator für einen überbewerteten beziehungsweise überkauften Preis ist. Auch der Moving Average Convergence Divergence (MACD) zeigt ein eher bärischen Verlauf an, nachdem die MACD-Linie die Signallinie durchbrochen hat. Kurzfristig könnte es also zu einer Korrektur kommen, weshalb eine Investition in Dogwifhat zum jetzigen Zeitpunkt durchaus mit Risiken verbunden ist.

Sinnvoller könnte es sein, in eine Dogwifhat-Alternative zu investieren. Vor allem junge Meme-Coin-Projekte, die sich noch im Vorverkauf befinden, könnten gerade im Hinblick auf die turbulenten Tage am Anfang der letzten Woche eine bessere Möglichkeit bieten. Dabei liegen aktuell vor allem sogenannte Multichain-Token im Trend, die eben nicht nur die vielen Vorteile der Solana-Blockchain bieten, sondern dank moderner Bridging-Technologien auch einen Einsatz auf weiteren Netzwerken ermöglichen.

Base Dawgz nähert sich 3-Millionen-Marke

Genau diese Möglichkeit bietet der neue Base Dawgz ($DAWGZ) Token. Dieses lässt sich nämlich auf Ethereum und Solana genauso einsetzen wie auf Avalanche, der Binance Smart Chain und Base. Die Idee dahinter ist ganz einfach: Anleger haben häufig unterschiedliche Ansprüche an eine Blockchain: Sicherheit, Schnelligkeit, Gebühren und Skalierbarkeit unterscheiden sich von Netzwerk zu Netzwerk. Ein Meme-Coin, der eine dezentrale Nutzung ohne Limitierung bietet, kann damit verschiedene Anleger ansprechen.

Um diese Möglichkeiten tatsächlich bieten zu können, setzt Base Dawgz sowohl auf die Wormhole-Technologie als auch auf die Portal-Bridging-Technologie. Dies garantiert, dass es nicht zu Problemen beim Wechsel von einer Blockchain zur nächsten kommt.

Das Konzept scheint aufzugehen, denn obwohl der Base Dawgz Presale erst seit wenigen Wochen läuft, wurden bereits über 2,8 Millionen US-Dollar an Kapital eingesammelt und die Marke von 3 Millionen dürfte bald überschritten werden.

Mit einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von derzeit 946 % bietet der $DAWGZ-Token zudem den frühzeitigen Anlegern die Möglichkeit, einen ersten Staking-Pool zu nutzen und bereits im Vorverkauf erste Gewinne zu erzielen. Satte 20 % des gesamten Tokenvorrats – der immerhin 8,453 Millionen $DAWGZ-Token groß ist – werden nur im Staking eingesetzt. Dies soll langfristig das Projekt stabilisieren und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Investoren über die nächsten zwei Jahre hinweg für den Einsatz ihrer Token belohnt werden.

Zuletzt aktualisiert am 7. August 2024

