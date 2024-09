Ethereum Kurs Prognose: Darauf sollten ETH-Anleger im September unbedingt achten

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Viele Ethereum-Anleger warten bereits seit einigen Monaten darauf, dass die zweitgrößte Kryptowährung der Welt endlich mit einem Kursanstieg beginnt und davon profitiert, dass in den USA die Ethereum-Spot-ETFs auf dem dortigen Börsenmarkt gehandelt werden können. Als die Bitcoin-Spot-ETFs in den USA eingeführt wurden, konnte der BTC-Token sogar ein neues Allzeithoch erreichen. Davon ist Ethereum aktuell jedoch weit entfernt.

Wir wagen in unserem Artikel einen Blick auf den September 2024 und verraten in unserer Ethereum Prognose, welche Aspekte in den kommenden Wochen den ETH-Kurs bestimmen werden.

Viele Faktoren drücken den Ethereum Kurs

Die Krypto-Welt wird von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst – und viele davon liegen außerhalb des Marktes, während andere direkt damit zusammenhängen. So wird der aktuelle ETH-Preis zum Beispiel davon negativ beeinflusst, dass einerseits Bitcoin selbst keine starken Gewinne verzeichnen kann und viele Anleger sich deshalb aktuell eher verhalten zeigen. Andererseits spielen jedoch auch die starken Abflüsse aus dem Grayscale Ethereum Trust (ETHE) eine tragende Rolle, die seit der Einführung der Ethereum-ETFs in den USA den Ethereum Kurs niedrig halten.

Auch der US-Wahlkampf, der noch bis in den November anhalten wird, spielt eine tragende Rolle. Ebenso das Bitcoin-Halving, das im April stattgefunden hat oder die Einführung der EU-Regulierung für Kryptowährungen MiCA. Auch der Flash Crash Anfang August wurde von vielen Anlegern noch immer nicht überwunden. Es gibt also mehrere Aspekte, die Anleger derzeit für eine Ethereum Prognose betrachten müssen.

Trotzdem gibt es einige wichtige Ereignisse, die im laufenden September den ETH-Preis merklich nach oben treiben könnten. Allen voran wird in zwei Wochen eine Senkung des US-Leitzinses durch die Federal Reserve erwartet. Dies könnte allgemein die Liquidität am Markt erhöhen und dafür sorgen, dass die Krypto-Welt von den größeren Zuflüssen profitiert. Fraglich ist allerdings, wie stark die Zinssenkung ausfallen wird und wie stark der Ethereum Kurs tatsächlich dadurch gewinnen kann.

Langfristig dürften auch die Nettozuflüsse die Nettoabflüsse im ETF-Handel übertreffen. Denn die traditionellen Fonds haben im Jahr 2024 dafür gesorgt, dass sich mehr und mehr Anleger mit Kryptowährungen beschäftigen und sogar über die ETF-Angebote hinaus direkt in die großen Coins investieren.

Ethereum Prognose: Bringt der September einen Kursanstieg?

Historisch betrachtet zählt der September zu den schwächsten Monaten des Krypto-Markts, genauso wie der August. Es ist also fraglich, ob es tatsächlich signifikante Veränderungen im laufenden Monat geben kann. Schließlich ist davon auszugehen, dass nur wenige Anleger Ethereum kaufen werden. Außerdem könnte die erwartete Zinssenkung bereits am Markt eingepreist sein, weshalb der ETH-Preis nicht wie von einigen erwartet stark in die Höhe schnellen wird.

MVRV Momentum indicates that #Ethereum $ETH is still in a downtrend with no signs of reversing yet. pic.twitter.com/dsPZ3NGsxO — Ali (@ali_charts) August 31, 2024

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der Ethereum Kurs bei einem Preisniveau von 2.502 US-Dollar und musste damit in der vergangenen Woche ein Minus von 6,89 Prozent verzeichnen. Realistische Kursziele dürften im September zwischen 2.200 US-Dollar und 3.450 US-Dollar liegen – immer abhängig davon, welche unerwarteten Ereignisse den Kurs beeinflussen können. Erst Ende August hatte zum Beispiel die Ethereum Foundation 35.000 ETH-Token – damals zu einem Wert von etwa 95 Millionen US-Dollar – an die Kryptobörse Kraken transferiert. Das sorgte für eine weitere Verunsicherung bei den Anlegern.

Bleibt also abzuwarten, wie sich Ethereum in den kommenden Wochen verhalten wird. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass keine starken Veränderungen kommen werden – zumindest bis jetzt nicht.

Zuletzt aktualisiert am 3. September 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale Base Dawgz - Basis Meme Coin mit Multi Chain Kaufmöglichkeiten Multi-Chain-Kaufoptionen: Kaufen Sie $DAWGZ nahtlos über mehrere Blockchain-Netzwerke hinweg

Kombiniert die Popularität von Base mit der Attraktivität von Dog Meme Coins, die den Kryptomarkt dominieren

Punkte aus dem Teilen von Base-Dawgz-Inhalten können nach Abschluss des Vorverkaufs gegen $DAWGZ-Tokens eingelöst werden 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.