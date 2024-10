Ethereum News: Bittere Prognose! Solana wird ETH „sehr wahrscheinlich“ überholen – sollte man verkaufen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Eine neue Prognose beschäftigt sich mit dem „Flippening“ von Ethereum durch Solana – und ist davon überzeugt, dass ETH „sehr wahrscheinlich“ von SOL überholt werden wird. Sollte man ETH verkaufen, bevor der Coin ins Bodenlose stürzt?

Was ist besser, Solana oder Ethereum?

Die Befürchtung macht schon länger die Runde unter eingefleischten Fans von Ethereum (ETH): Könnte Solana, eine neuere, verbesserte Smart-Contract-Plattform, Ethereum gefährlich werden – und die zweitwertvollste Kryptowährung von ihrem Thron stoßen? Aktuell hat Ethereum zwar noch gewaltig Vorsprung – eine neue Ethereum Prognose sieht den aber bald und dann rasant kleiner werden. Was steckt dahinter?

Zum Vergleich: Aktuell besitzt Ethereum (ETH) eine Marktkapitalisierung von 317 Milliarden US-Dollar, Solana (SOL) lediglich 73 Milliarden. 1 ETH kostet 2.630 US-Dollar, 1 SOL 156 US-Dollar. Und auch davon abgesehen hat Ethereum in vielen Bereichen Vorsprung: Beispielsweise verfügt Ethereum über eine gigantische Entwickler-Community sowie eine Vielzahl von Tools und DApps, die kontinuierlich weiterentwickelt werden. Ethereum ist einige Jahre älter als Solana – und konnte in dieser Zeit ein robustes Ökosystem aufbauen, das SOL in vielen Aspekten übertrifft. Leider ändert das nichts an den grundsätzlichen Nachteilen von Ethereum – und den Vorteilen von Solana.

Welche das sind, das dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben: Ethereum ist insbesondere bei hoher Auslastung viel zu langsam und zu teuer. Transaktionen mit Gebühren von hunderten, mitunter sogar tausenden US-Dollar sind möglich. Solana (SOL) grätscht genau in diese Wunde – und punktet mit enormer Skalierbarkeit und extrem niedrigen Gebühren. Als „Ethereum-Killer“ konnte die Kryptowährung enorm Marktanteile abzwacken und sich auf Platz 5 der Krypto-Charts etablieren – noch vor Ripples XRP, Dogecoin (DOGE) und Cardano (ADA). Gewinn seit dem Listing auf Coinmarketcap.com: mehr als 18.744 Prozent.

Top-Analyst und Krypto-VIP Alex Krüger ergänzt: Auch wenn Ethereum momentan noch die Nase vorn hat – das Flippening sei gut machbar und sehr wahrscheinlich. Krüger im Interview:

„Ich denke, dass es langfristig sehr wahrscheinlich ist. Ich wette nicht auf diesen Trade, aber ich denke, er ist sehr wahrscheinlich. So wie ich es sehe, ist SOL die einzige Blockchain außerhalb von ETH, die die Fluchtgeschwindigkeit erreicht hat.“

Wird Solana Ethereum überholen?

Mit „Fluchtgeschwindigkeit“ gemeint ist: Der Coin hat einen kritischen Preis oder eine Preisschwelle erreicht – und könnte von hier aus bullish pumpen. Hintergrund: Der Ausdruck stammt aus der Astrophysik und bezieht sich auf die Mindestgeschwindigkeit, die ein Objekt erreichen muss, um der Gravitation eines Himmelskörpers zu entkommen. Krüger über die Solana-Entwickler:

„Sie müssen nichts mehr beweisen, sie haben alles, was sie brauchen, um es zu schaffen. Das Volumen ist da, die Innovation ist da.“

Es ist allerdings weiterhin einiges in Bewegung – Krüger schränkt seine Prognose deshalb auf ein Zeitfenster ein. Der Top-Analyst:

„Ich bin optimistisch für SOL gegenüber ETH, sagen wir auf ein Jahr hinaus. In sechs Monaten ist es schwer zu sagen, weil Anfang nächsten Jahres eine Menge Unlocks anstehen, also würde ich mein Zeitfenster weiter hinausschieben.“

Oder, anders formuliert: Aktuell steht SOL im Vergleich zu ETH zwar gut da. Aber: Nächstes Jahr gelangen viele SOL-Coins auf die Märkte – und das könnte den Solana-Kurs empfindlich unter Druck setzen. Man spricht hierbei von Unlocks: Damit gemeint ist die geplante Freigabe von zuvor gesperrten Token. Die werden beispielsweise im Rahmen von Finanzierungsrunden oder als Teil von Solanas Tokenomics gehalten und nur für einen bestimmten Zeitraum gesperrt – etwa, um übermäßige Kursschwankungen zu vermeiden.

So ist etwa vorgeschrieben, wann und wie viele Token an bestimmte Gruppen freigegeben werden – etwa an Teammitglieder oder Investoren. Das Whitepaper von Solana liefert zusätzliche Informationen hierzu. Gleich für 2025 sind bedeutende Unlocks geplant.

Beispielsweise gelangen 2025 mehr als 7,5 Millionen SOL-Coins auf die Märkte, die an FTX und Alameda verkauft wurden. Auch 2027 und 2028 sollen enorme Mengen an Solana-Coins über Unlocks verteilt werden. Das versetzt Solana in eine nachteilige Situation gegenüber Ethereum und sorgt quasi für einen Chancen-Ausgleich. Es bleibt also spannend, für welche Smart-Contract-Plattform sich die Anleger langfristig entscheiden werden.

Zuletzt aktualisiert am 1. Oktober 2024

