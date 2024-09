Ethereum News: ETH Allzeithoch bis auf weiteres verschoben?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Zugegeben, bis jetzt war das Jahr 2024 nicht gerade das Jahr von Ethereum. Nach der Rallye im ersten Quartal, wo der ETH kurzzeitig einen Kurs von knapp 4.000 US-Dollar erreichte, kam leider nicht mehr allzu viel. Auch die Ethereum Spot ETF, die im Juli 2024 gelauncht wurden, entwickelten sich, vorsichtig ausgedrückt, nicht ganz so wie erwartet. Während die Bitcoin Spot ETF Verkaufsschlager wurden und mittlerweile ein Gesamtvolumen von über 18 Milliarden US-Dollar haben, fällt der Ethereum Spot ETF eher unter die Kategorie „Ladenhüter“ und konnte gerade mal ein Gesamtvolumen von rund 231 Millionen US-Dollar generieren. Aktuell notiert Ethereum bei rund 2.700 US-Dollar, was einen Kurszuwachs von 6,23 Prozent auf Wochensicht bedeutet.

Allzeithoch für Ethereum im Jahr 2024?

Am Bullrun Horizont zeichnen sich seit der Zinssenkung der FED am 18. September 2024, bei dem die Behörde überraschenderweise den XL-Schritt von 0,5 Prozentpunkten gegangen war und weitere Senkungen noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt wurden, wieder zarte Silberstreifen ab. Zudem neigt sich der Slumptember dem Ende zu und der Uptober steht vor der Tür. Historisch gesehen gab es im letzten Quartal, also in der Zeit von Oktober bis Dezember, auf dem Kryptomarkt oft bullische Tendenzen. Nachdem die letzten Monate eher durchwachsen waren, hoffen die Investoren natürlich darauf, sich das mit dem Uptober ändert und der Monat Oktober den Grundstein für eine starke Abschlussphase des Jahres 2024 legen könnte. Glaubt man allerdings Polymarket, der größten dezentralen Wettplattform der Welt, dann sehen auch die letzten Monate des Jahres 2024 für Ethereum nicht allzu gut aus. Rund 85 Prozent der Nutzer wetten darauf, dass Ethereum in diesem Jahr kein Allzeithoch mehr erreicht.

Das sehen allerdings einige Analysten anders. Crypto Patel schreibt auf X, dass Ethereum in absehbarer Zeit einen Kurs von 5.500 US-Dollar bis 6.000 US-Dollar erreichen könnte. Auch Michaël van de Poppe ist äußerst optimistisch, ebenso wie Julien Bittel. Eines kann man in der Kryptowelt allerdings mit Sicherheit vorhersagen – nämlich, dass man gar nichts mit Sicherheit vorhersagen kann.

ETH is still looking a lot like a 2023 redux. Imagine…#Ethereum pic.twitter.com/WwZ7I3ayz1 — Julien Bittel, CFA (@BittelJulien) September 25, 2024

Warum hat Ethereum solche Probleme?

Ethereum ist, abgesehen von kurzen Perioden, die Nummer zwei im Kryptouniversum. Aber die Konkurrenz schläft nicht und ist dem Netzwerk auf den Fersen. Nach „The Merge“ im September 2022 und der darauffolgenden Umstellung vom Proof-of-Work Konsensmechanismus auf Proof-of-Stake, sollte eigentlich alles besser werden. Doch Ethereum kämpft momentan mit den Transaktionskapazitäten. Während ETH einen Durchsatz von 15 TPS (Transaktionen pro Sekunde) hat, gibt es mit Solana und Tron Netzwerke, die tausende Transaktionen pro Sekunde verarbeiten können.

Zudem sinken die Einnahmen von Ethereum und das ist auch zum Teil selbst verschuldet. Denn das Netzwerk hat sich mit den Layer 2 Chains die Konkurrenz direkt ins Haus geholt. Diese verarbeiten Transaktionen außerhalb der Hauptblockchain und nutzen lediglich den Konsensmechanismus sowie die Sicherheit. Dadurch gehen aber auch die Gebühren an die Layer2 – und diese sind meist sehr viel günstiger als Ethereum. Im Gegenzug steigt aber die Skalierbarkeit der Hauptchain – auch ein Problem, mit dem das Netzwerk seit Jahren kämpft.

Die Sache mit den Meme-Coins

Bis 2023 war Ethereum die go-to-Blockchain für Meme-Coin Projekte. Doch dann startete Bonk im Dezember 2023 auf der Solana Blockchain richtig durch und immer mehr Projekte wurden auf Solana gelauncht. Dann kamen noch die Meme-Coin Launchpads Pump.Fun auf Solana, Sun.Pump auf Tron und Snek.Fun auf Cardano, mit denen praktisch jeder Meme-Coins erstellen kann und die den Blockchains nochmal einen enormen Schub verpassten. Bisher sind die Nummer zwei und drei im Meme-Coin Ranking mit Shiba Inu (SHIB) und Pepe (PEPE) noch fest in Ethereum-Hand, aber auch hier ist die Konkurrenz dem Netzwerk dicht auf den Fersen.

Wars das für Ethereum?

Ethereum ist mit einer Marktkapitalisierung von rund 324 Milliarden US-Dollar aktuell, wie bereits oben erwähnt, die Nummer zwei in der Kryptowelt. Solana, dass Netzwerk, das als Ethereum-Killer Nummer eins gilt, hat eine Marktkapitalisierung von 74 Milliarden US-Dollar und Tron rund 13 Milliarden US-Dollar. Damit hat ETH (noch) einen ziemlich komfortablen Vorsprung. Die Zukunft wird zeigen, ob Ethereum mit den technologischen Innovationen der Konkurrenz Schritt halten kann. Erste Schritte sind mit Dencun und dem kommen Pectra Upgrade bereits gemacht.

Zuletzt aktualisiert am 27. September 2024

