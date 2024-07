Krypto News: +63,47% & mehr! Bitcoin, Ethereum, Solana, PEPE, WIF – alles explodiert! Startet Trump jetzt Bull-Run Phase 2?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Ob Bitcoin, Ethereum, Solana, PEPE, Mog Coin oder dogwifhat: Das Attentat auf Donald Trump lässt nahezu sämtliche Kryptowährungen durch die Decke gehen – manche pumpen mehr als 60%! Startet Donald Trump jetzt indirekt die nächste Krypto-Bull-Run-Phase?

Krypto nach Trump Attentat im Aufwind

Top-Trader Rekt Capital hat sich die Bitcoin-Charts nach dem Attentat auf Donald Trump angesehen – und ist überzeugt:

„Die Bitcoin Korrektur ist vorbei“

Und wahrlich: So eine Performance hat Bitcoin schon seit einer Weile nicht mehr hingelegt! +4,41% innerhalb der letzten 24 Stunden, +9,12% in der vergangenen Woche – Bullen schoben die Kryptowährung Nummer 1 nach Marktkapitalisierung von unter 56.000 Dollar auf mehr als 63.000 Dollar!

Hier traten in den letzten Stunden zwar einige Verkäufer auf den Plan und sorgen für gewissen Druck, weshalb sich BTC immer wieder unter $63k zurückzieht. Fest steht allerdings: Es brodelt im Bitcoin-Netzwerk. Und nicht nur dort – auch Altcoins pumpen nach dem Attentat auf Donald Trump, als gäb’s kein Morgen mehr!

Ein kurzer Überblick über die aktuelle Performance auf den Krypto-Märkten:

Bitcoin hat innerhalb der letzten 24 Stunden 4,41% zugelegt und tradet bei gegenwärtig 62.885 Dollar. Ethereum (ETH) konnte ebenfalls kräftig steigen und notiert nach einem Plus von 4,3% seit gestern bei 3.350 Dollar. Die Aufwärtsdynamik hat nahezu alle Coins der Krypto-Top-10 erfasst: Ob Binance Coin (BNB, +3,86%), Solana (SOL, +5,04%), Toncoin (TON, +2,02%) oder Dogecoin (DOGE, +4,09%). Memecoin-Phänomen Pepe Coin (PEPE) legt ebenfalls 4,4% zu, bei dogwifhat (WIF) sind es +3,25%. Das Trump Attentat wirkt wie ein Bull-Run-Brandbeschleuniger!

Doch es geht noch heftiger: Mog Coin (MOG) beispielsweise wächst auf Wochenbasis um +63,47%, Stacks Coin +33,37%, DeFi-Projekt Maker (MKR) +27,37%. Ein Coin verzeichnet zwar auch Verluste, allerdings in verschwindend geringer Höhe: Ripples XRP verblüfft als einzige großkapitalisierte Kryptowährung mit einem Rückgang um 0,46%.

Trump Attentat: Bullish für Bitcoin?

Anleger blicken auf die explodierenden Kurse nach dem Attentat auf Donald Trump, fragen sich: Geht das jetzt so weiter? Startet Trump Bull-Run Phase 2 – und damit Bitcoins Bewegung gen 100.000 oder 150.000 Dollar? Trump selbst gibt sich in einem ersten Interview bereits wieder kämpferisch – ist das positiv für BTC und Co.?

Warum Trump bullish ist für Bitcoin, das erläutert beispielsweise Top-Analyst Alex Kruger in einer neuen Prognose. Trumps Regierung, so Kruger, könnte „unterstützende Regulierungen für Kryptowährungen anstreben und damit Innovation und Akzeptanz fördern“. Das, so der Analyst, ist bullish für Krypto im Allgemeinen. Insgesamt könnte es für Finanzanlagen aufwärts gehen, sollte Trump die Präsidentschaftswahlen gewinnen, kommentiert Kruger. Denn:

„Eine Deregulierung im Finanzsektor könnte die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften senken und die Rentabilität der Finanzinstitute erhöhen. Eine steilere Renditekurve ist auch für die Finanzinstitute von Vorteil, die von der größeren Spanne zwischen kurzfristigen Kreditzinsen und langfristigen Kreditzinsen profitieren.“

Krüger erwartet im Falle eines Wahlsieges durch Donald Trump unter anderem auch geringere Steuern und weniger Vorschriften – alles Aspekte, die sich auch auf niedrigkapitalisierte Assets positiv auswirken werden, so der Analyst.

The Trump Trade The Trump Trade is now on its way. This what Trump winning, or the expectation of him winning, entails: #1 Bullish for Crypto Reason: Trump’s administration might pursue supportive regulations for cryptocurrencies, fostering innovation and adoption. #2… — Alex Krüger (@krugermacro) July 15, 2024

Top-Analyst PlanB relativiert allerdings in einer neuen Prognose. Trotz Trump Attentat und Bitcoins bullisher Erholung über 60.000 Dollar kommentiert der Chart-Experte: Bitcoin hat sich noch nicht entschieden, ob’s jetzt in den nächsten Tagen nach oben oder unten geht. Der Holländer an seine mehr als 1,9 Mio. Follower auf X:

„Bitcoin wartet immer noch auf eine Richtung.“

Bitcoin still waiting for direction.

My market analysis in this video: https://t.co/61D8cLyl64 pic.twitter.com/Fn1Pc1HIdR — PlanB (@100trillionUSD) July 15, 2024

Gut möglich, dass die Kryptowährung Nummer 1 ihre Gewinne kurzfristig wieder abgibt, weil der Hype und das Momentum rund um das Trump Attentat verpufft. Es gilt: Der BTC Kurs kann so schnell fallen, wie er gestiegen ist. Viele hochkarätige Trader sehen deshalb gerade bei pumpenden Kursen davon ab, ihre Bitcoin-Position zu erhöhen.

Nach Trump Attentat: Jetzt Kryptowährungen kaufen?

Statistiken zeigen: Viele setzen im aktuellen Marktumfeld auf Memecoins im Vorverkauf (Presale). Branchenbeobachter weisen seit geraumer Zeit auf eine Fokus-Verschiebung hin: Der Großteil der Kleinanleger kauft keine teuren Top-Coins wie BTC oder ETH, sondern Memecoins im Niedrigpreissegment. Diese bieten oft ein optimiertes Risiko-Rendite-Verhältnis, lassen deshalb ein Investment attraktiv erscheinen.

Auch Krypto-Guru und Top-Trader Murad äußert sich entsprechend. Die Milliarden Dollar an Kapital, die seit Monaten in Memecoins fließen? Er hält eine Veränderung innerhalb der Gesellschaft für ursächlich – und sagt weitere Kapitalzuflüsse voraus:

„Ich bin deshalb so ultra-bullish auf Memecoins, weil wir in einem Zeitalter der Sinnkrise leben. Die Menschen fühlen sich gefangen. In ihren Körpern, in ihren sozialen Schichten. Sie wollen ein Teil von etwas sein, das größer ist als sie selbst. Die Religion löst sich auf. Es gibt eine Leere zu füllen.“

The reason why I’m ultra-bullish Memecoins is because we live in an Age of Crisis of Meaning. People feel trapped. In their bodies; in their social classes. They want to be a part of something Bigger-than-Themselves. Religion is disintegrating. There is a Void to fill. — Murad (@MustStopMurad) July 14, 2024

Memecoins als Religionsersatz – könnte da was dran sein? Memecoins wie PEPE oder WIF besitzen mittlerweile eine Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe, und auch Aufsteiger wie PlayDoge (PLAY) ziehen kontinuierlich hohe Summen Kapital von Anlegern an.

Letztgenannter steht im Presale gegenwärtig bei 5,66 Millionen Dollar, steuert damit rasant auf den nächsten Meilenstein zu! Analysten sind überzeugt: Hier befindet sich ein potenzieller Milliarden-Memecoin in der Entwicklung – und durch die Presale-Struktur ist der Coin vor intensiven Crashs derzeit geschützt.

0,00519 Dollar kostet 1 PLAY noch für 2 Tage, dann erhöht sich der Preis. Schnellentschlossene profitieren also von attraktiveren Konditionen! Könnte sich der Einstieg lohnen? Krypto-Influencer Flo Pharell hat sich den Memecoin-Überflieger angesehen – und ist so bullish auf PlayDoge (PLAY), dass er selber kaufen würde:

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2024

