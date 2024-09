Krypto News: Altcoins kurz vorm „Monster-Ausbruch“! Top-Analyst: „Es wird ein Spektakel“ – welche Coins sind bullish?

Bitcoin (BTC) wurde zwar gerade erneut an der 64.000-US-Dollar-Marke abgelehnt. Ein Top-Analyst hat sich in einer Prognose allerdings den Märkten für Altcoins gewidmet – und stellt einen „Monster-Ausbruch“ samt Kurs-Explosionen in Aussicht. Sollte es wirklich soweit sein? Welche Altcoins sind der Prognose nach jetzt bullish?

Der Bitcoin Kurs ging hoch bis 64.751 US-Dollar – doch dann traten plötzlich die Bären auf den Plan, drückten die Kryptowährung Nummer 1 wieder nach unten. Die magische 65.200-US-Dollar-Marke – weiterhin unüberwindbar für BTC.

Aktuell tradet der digitale Vermögenswert nach einem Anstieg um 0,38 Prozent auf dem Tageschart bei 63.881 US-Dollar. Trader wissen: Bitcoin gibt den Takt an – und wirkt meist als Vorbote für bullishe Bewegungen auf den Altcoin-Märkten.

Die erfahren aktuell tatsächlich enormes Momentum – viele alternative Kryptowährungen steigen, einige sogar im zweistelligen Prozentbereich. Top-Performer der letzten 24 Stunden: Sei Coin (SEI) mit einem Plus von 23,59 Prozent, Sui Coin (SUI) mit +13,13 Prozent sowie Popcat (SOL) (POPCAT) mit 10,07 Prozent.

Abwärts geht’s nur für eine erlesene Auswahl an Coins, gleichzeitig sind die Verluste überschaubar. Tagesverlierer: Injective Coin (INJ, -5,51 Prozent), Arweave (AR, -5,37 Prozent) und Nervos Network (CKB, -5,49 Prozent).

Kurzum: Altcoins demonstrieren Stärke – und werden das laut einer neuen Prognose auch weiterhin tun. Davon zeigt sich Top-Krypto-Influencer Miles Deutscher überzeugt. Der Branchenbeobachter kommt auf mehr als eine halbe Million Follower auf X, zählt damit zu den populärsten Krypto-Analysten. Jetzt betont Deutscher:

Es bestünde zwar auch die Möglichkeit, dass die Coins auf dem Weg nach oben auf Widerstand stoßen und korrigieren. Sollte der Durchbruch aber stattfinden, so Deutscher, geht’s richtig ab. Der Influencer an seine 541.000 Follower:

Altcoins (TOTAL3) are on the verge of a monster breakout.

There’s a chance we reject here, but if we break through – expect fireworks.

Your watch lists MUST be prepared.

Here’s my full list (I think these coins will outperform if there’s a breakout).

AI/DePIN:$TAO$NEAR… pic.twitter.com/iVeBvfFy3J

— Miles Deutscher (@milesdeutscher) September 24, 2024