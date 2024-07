Krypto News: Altcoins „massiv bullish“! Top-Analyst erklärt: Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Einer der beliebtesten Krypto-Analysten der Branche erklärt, warum Altcoins seiner Einschätzung nach vor einer beispiellosen Explosion stehen – und verrät auch, auf welchen Coin er aktuell setzt. Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Ist jetzt die optimale Zeit, um Kryptwährungen zu kaufen? Nach dem bullishen Pump der letzten Tage gönnen sich die Märkte derzeit eine Verschnaufpause, viele Assets korrigieren – und bieten damit potenziell attraktive Einstiegspreise.

Bitcoin (BTC) beispielsweise zieht sich innerhalb der letzten 24 Stunden -3,72% zurück, während Ethereum mit -0,8% fast auf der Stelle tritt. Heftiger getroffen hat es Konkurrent Solana (SOL) mit -5,01% sowie Cardano (ADA) mit -4,35%.

Alles in allem ist die weltweite Krypto-Marktkapitalisierung seit gestern um 3,15% gefallen und mittlerweile bei 2,4 Billionen Dollar angekommen.

Kurzum: Kryptowährungen demonstrieren Stärke auf ihrem Weg nach oben, stellt auch Top-Trader und Branchenbeobachter Michael van de Poppe fest. In einer neuen Analyse schreibt er seinen mehr als 700.000 Followern auf X (ehemals Twitter):

Seine optimistische Prognose: Die Krypto-Märkte, also Bitcoin, Ethereum und Altcoins, stehen kurz vor einem Ausbruch auf nie dagewesene Preise – und werden die aktuellen Kurse danach nie wieder erreichen! Der Holländer:

The total market capitalization of #Crypto is showing a massive, bullish chart.

Within 2-3 months from now we’re going to break through the all-time high and never come back again.

It’s going to be fun. pic.twitter.com/mJtE5eJi0x

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 27, 2024