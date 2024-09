Krypto News: Bullishe Trendwende bei Ethereum! Chart-Experte sicher: 2025 geht’s fÃ¼r ETH so richtig aufwÃ¤rts â€“ jetzt kaufen?

Gute Nachrichten für Ethereum: Einer der besten Chart-Analysten sieht erstmals wieder positive Signale für die Smart-Contract-Plattform – und stellt für 2025 einen anhaltenden Aufwärtstrend in Aussicht! Sollte man jetzt Ethereum kaufen, weil der ETH Kurs bald steil geht?

Ethereum (ETH), die zweitwertvollste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, konnte innerhalb der letzten 12 Monate zwar 41,66 Prozent Wertzuwachs generieren und sich von 1.630 US-Dollar auf aktuell 2.300 US-Dollar bewegen.

Dennoch gilt die Smart-Contract-Plattform als großer Verlierer im aktuellen Bull-Run. Insbesondere in Relation zu Bitcoin (BTC) hat der Ethereum Kurs massiv verloren – und auch im Ökosystem der Kryptowährung ist die Stimmung im Keller. Das versetzt so mancher Ethereum Prognose einen Schlag.

Hinzu kommt: Die Konkurrenz schläft nicht – Coins wie Solana (SOL) oder Aptos (APT) geben sich alle Mühe, Ethereum den Rang abzulaufen. Noch sitzt ETH auf Platz 2 im Krypto-Ranking – doch andere Plattformen holen rasant auf. Das beflügelt die Sorgen vieler Anleger, dass Ethereum doch nicht so sicher auf seinem Nummer-2-Thron sitzen könnte, wie mancher glaubt. Auch die Analysten von CryptoQuant sehen bearishe Zeichen:

Damit sich Ethereum erholen und höhere Kursniveaus erreichen könne, müsse die Nachfrage steigen. Sollte sich der aktuelle Trend negativer Finanzierungssätze fortsetzen, so sei es wahrscheinlich, dass Ethereum „mittelfristig weitere Preisrückgänge erleben“ werde.

“Recently, the 50-day moving average of $ETH funding rates has been on a consistent downtrend, reaching its lowest levels in 2024.” – By @ShayanBTC7

Nichtsdestotrotz: Die finstere Flaute bei Ethereum (ETH) hat womöglich bald ein Ende. Das stellt Top-Krypto-Analyst und Ethereum-Perma-Bär Benjamin Cowen in einer neuen Ethereum Kurs Prognose in Aussicht. Cowen stemmt sich seit Monaten gegen bullishe ETH-Prognosen, wusste die Abwärtsbewegungen korrekt vorherzusagen. Jetzt wendet sich der technische Chartist jedoch plötzlich mit ganz anderen Worten an seine mehr als 856.000 Follower auf X:

Damit gemeint ist: der Abwärtstrend bei Ethereum. Auch andere ETH Prognosen positionieren sich ähnlich. Cowen:

Bullish dabei: Cowens Prognose zufolge könnte Ethereum seinen Tiefpunkt schon diese Woche erreichen! Sollte das nicht gelingen, so rechnet er dennoch bald damit – spätestens im Dezember. Denn:

It’s almost over.

I think #ETH / #BTC will likely bottom between 0.03-0.04 and then trend up in 2025.

It could bottom as early as this week or as late as December

Based on prior capitulations, I think it will happen sooner rather than later

Will make a video about it tomorrow https://t.co/rwqj5u4n8A pic.twitter.com/lc7iMruoqf

— Benjamin Cowen (@intocryptoverse) September 16, 2024