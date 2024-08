Krypto News: “Cardano wird Bitcoin in Zukunft überholen”

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Cardano-Gründer und IOHK CEO Charles Hoskinson ist eine der bekanntesten Stimmen der Krypto-Welt. Er ist regelmäßig an Diskussionen in den sozialen Medien beteiligt, veröffentlicht häufig Livestreams von sich, in denen er über Cardano und die Krypto-Branche redet und gilt als vielleicht größter Verfechter des besonderen Cardano-Ansatzes. Schließlich verfolgt das Krypto-Projekt eine wissenschaftliche Herangehensweise und lässt neue Technologien und Features zunächst ausführlich testen und bewerten, bevor eine Implementierung erfolgt.

In einem neuen Interview meldete sich Hoskinson nun zu Wort und erklärte, warum seiner Meinung nach Cardano nicht nur die beste Kryptowährung der Welt sei, sondern langfristig sogar Bitcoin verdrängen wird.

“Cardano kann nicht geschlagen werden”

In dem Interview, das Hoskinson mit dem YouTube-Kanal “Altcoin Daily” führte, erklärte er direkt zu Beginn, dass Cardano die Kryptowährung der Zukunft sei und es eine technische Überlegenheit gegenüber Bitcoin und allen anderen Altcoins besitzen würde. Langfristig würde dies dazu führen, dass die globale Akzeptanz immer weiter ansteigen wird, woraufhin Cardano letztendlich sogar populärer als Bitcoin sein könnte.

Gleichzeitig seien große Pläne und Partnerschaften für Cardano vorhanden: Hoskinson möchte den ADA-Token in viele politische und wirtschaftliche Systeme integrieren und ihn damit zu einem essenziellen Bestandteil des alltäglichen Lebens machen. Namentlich nennt er zunächst Ghana und Argentinien, langfristig möchte er allerdings mit Cardano auf allen Kontinenten aktiv sein.

Als einen Grund für seine äußerst bullische Cardano Prognose nennt er unter anderem, dass das gesamte ADA-Ökosystem aktuell bereits über 300 verschiedene dezentrale Anwendungen (dApps) beinhalten würde, die nicht nur aktiv weiterentwickelt werden, sondern auch eine florierende Community besitzen würden. So drängt sich – laut Hoskinson – ein Vergleich mit anderen Plattformen der Vergangenheit auf, die zu ihrer jeweiligen Zeit branchenführend waren. Allen voran nennt er hier MySpace sowie Yahoo, die Millionen von täglichen Nutzern hatten und die Konkurrenz auf Grund technischer Innovation hinter sich lassen konnten.

Allerdings nennt er in seinem Interview keinen Zeitraum, in dem seine Vision und eine Verdrängung von Bitcoin Realität werden könnte. Dies dürfte unter anderem auch daran liegen, dass aktuell der ADA-Token kaum Hype generieren kann und ein recht stabiles, allerdings kein steigendes Preisniveau hält.

Kann das Midnight-Update den Cardano-Preis pushen?

In dem Interview geht Hoskinson auch etwas näher auf das kommende Cardano-Upgrade “Midnight” ein, das kurz vor einer Veröffentlichung steht. Ein Hauptfeature dieses Updates wird es sein, dass das Cardano-Netzwerk Hunderte von Partner Chains aufnehmen können wird. Dadurch könnte das gesamte Ökosystem – zumindest bei reger Nachfrage durch die Entwickler – einen starken Boost erhalten.

Allerdings konnte der ADA-Token in den letzten Monaten nicht mit dem erstarkten Bitcoin mithalten. Seit Januar 2024 ist es in den USA möglich, sogenannte Bitcoin-Spot-ETFs zu handeln, woraufhin erst im vergangenen März ein neues Allzeithoch für den BTC-Token erreicht wurde. Der Cardano Kurs konnte einen so starken Anstieg nicht verzeichnen, obwohl auch er im März mit einem Preis von über 0,77 US-Dollar ein Hoch erreichen konnte, das zuletzt im Mai 2022 zu sehen war.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der ADA-Preis allerdings bei lediglich 0,3875 US-Dollar, während das bisherige Allzeithoch mit 3,09 US-Dollar weit davon entfernt ist und bereits im September 2021 erreicht wurde. Cardano liegt also im Augenblick über 87 % unter dem bisherigen Allzeithoch. Ob und wann der tatsächliche “Angriff” auf Bitcoin erfolgt, ist somit durchaus fraglich.

Viele Anleger verhalten sich derzeit vorsichtig gegenüber Cardano und nutzen stattdessen lieber die Möglichkeiten, die vom Meme-Coin-Markt geboten werden. Allen voran liegen Presale-Projekte, die bisher nicht öffentlich gehandelt werden können und häufig besonders niedrige Einstiegspreise bieten, besonders im Trend. Dabei ist der klassische Meme-Coin-Ansatz ohne innovative Ideen schon lange nicht mehr gefragt.

Investiere in $DAWGZ!

Uniquer Share-to-Earn-Algorithmus: Krypto-Gemeinschaft ist von Base Dawgz überzeugt

Hinter Base Dawgz ($DAWGZ) steht die Idee, einen modernen Meme-Coin nicht nur auf einer einzelnen Blockchain anzubieten. Stattdessen versteht sich das Projekt als Multi-Chain-Token, der sowohl auf Ethereum und Solana als auch auf Base, Avalanche und der Binance Smart Chain genutzt werden kann.

Um dies zu ermöglichen, setzt Base Dawgz auf neue Web3-Konzepte – unter anderem die Portal-Bridge-Technologie und die Wormhole-Technologie, die aus technischer Sicht den Multi-Chain-Ansatz überhaupt erst ermöglichen. Der $DAWGZ-Token befindet sich aktuell noch im Vorverkauf, sodass er bisher nur über die Ethereum-Blockchain im Staking-Programm genutzt werden kann. Nach dem Launch soll sich dies allerdings ändern.

Tatsächlich ist das Staking-Programm bereits aktiv und bietet im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 974 % – ein starker Anreiz, der mit dazu beigetragen hat, dass fast 3 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt wurden.

Ebenfalls interessant: Die Entwickler hinter Base Dawgz haben sich einen einzigartigen Share-to-Earn-Algorithmus ausgedacht. Hier können Community-Mitglieder einfach eigene Inhalte und Memes erstellen und diese über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) mit ihren Followern teilen. Dafür sammeln sie wiederum Punkte, die nach dem Ende des laufenden Presales in $DAWGZ-Token umgewandelt werden. Es lohnt sich also, frühzeitig ein Teil der Base Dawgz-Community zu werden.

Jetzt zum Base Dawgz Presale

Zuletzt aktualisiert am 2. August 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Meme Games - Vereint Memes mit dem olympischen Geist. Olympischer Memecoin für 2024: Vereint Memes mit dem olympischen Geist.

Große Gewinne mit $MGMES: Tritt an für 25% Token-Bonus.

Unbegrenzte Teilnahme: Mehrfachkäufe erhöhen deine Gewinnchancen.

Setze deine Gewinne ein: Verdiene mehr durch Staking von Presale-Belohnungen. 9.8 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.