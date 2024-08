Krypto News: Etablierte Meme-Coins brechen ein – jetzt lieber in diesen neuen Token investieren?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Krypto-Markt schreibt aktuell durchweg rote Zahlen. Selbst die Meme-Coin-Sparte muss sich unerwartet starken Kurskorrekturen stellen. So sind viele der sonst so beliebten Spaß-Währungen derzeit weit im roten Bereich und erhielten sogar Abflüsse von bis zu 50 % der vorherigen Marktkapitalisierung.

Viele Anleger stellen sich die Frage, ob jetzt der Zeitpunkt gekommen wäre, um günstig in die Kryptowährungen zu investieren oder es nicht sinnvoller ist, die eigenen Gelder in einer Meme-Coin-Alternative anzulegen. Wir verraten, was die Zukunft bringt und ob ein neuer Meme-Token tatsächlich Chancen auf überzeugende Renditen bieten kann.

Über 50 % im Minus: Meme-Coin-Sparte mit starken Verlusten

Ein Blick auf die aktuelle Performance der etablierten Kryptowährungen mit Meme-Charakter zeigt, dass in der letzten Woche starke Kurseinbrüche verzeichnet werden mussten. Dogecoin (DOGE) liegt aktuell bei einem Minus von 33 %, Shiba Inu (SHIB) bei 30 % und der Pepe Coin muss sogar ein Minus von über 43 % hinnehmen. Am stärksten hat es allerdings Dogwifhat (WIF) getroffen, denn der sonst so populäre Solana-Meme-Coin verlor in den letzten sieben Tagen über 52 % an Wert. Damit gilt er als derzeit größter Verlierer am Meme-Coin-Markt und viele Anleger müssen sich nun fragen, ob eine Investition in den WIF-Token aktuell überhaupt sinnvoll ist.

Allerdings zeigt ein Blick auf das obige Bild auch, dass es in der letzten Stunde einen ersten Gegenwind zu den starken Kurskorrekturen der letzten Tage gibt: Alle Meme-Token konnten innerhalb der letzten Stunde erneut zulegen – viele liegen derzeit sogar mit einem zweistelligen Prozentanteil im Plus.

Ob es sich hierbei allerdings nur um temporäre Zuflüsse handelt, wird erst die Zukunft zeigen. Klar ist jedoch, dass nach diesen starken Verlusten am gesamten Krypto-Markt viele Anleger jetzt darauf hoffen, dass jetzt der Tiefpunkt erreicht wurde und die jetzt gekauften Meme-Coins günstig angeboten werden, bevor sie schon bald wieder steigen können. Wie realistisch dies allerdings ist, ist schwer zu sagen, denn die Gründe, die zu dem aktuellen Krypto-Crash geführt haben, dürften die Finanzwelt auch noch in den kommenden Tagen beschäftigen.

Warum crashen jetzt Dogecoin, Shiba Inu und Co?

Die Tatsache, dass nicht nur Bitcoin und Ethereum, sondern alle Kryptowährungen derzeit einen Crash durchleben, ist ein klarer Hinweis darauf, dass externe Faktoren die Kurse bestimmen. Die Hauptgründe für den aktuellen Krypto-Crash liegen somit einerseits am japanischen Aktienmarkt, der sich in den letzten Tagen äußerst schwach präsentierte und damit weltweite Unsicherheiten auslöste.

Hinzu kommen weitere wichtige Daten der Finanzwelt, die aktuell für Unruhen sorgen: Der ISM-Index – ein wichtiger Wert für die Wirtschaftsstärke des verarbeitenden Gewerbes in den USA – ist von 48,5 Punkten im Juni im vergangenen Juli auf 46,8 Punkte gefallen und zeigt damit einen Rückschritt in der US-Wirtschaft an. Auch die US-amerikanischen Arbeitslosenzahlen sind angestiegen, während die großen US-Unternehmen Amazon und Intel schwache Quartalszahlen in der vergangenen Woche veröffentlichen mussten.

Der vielleicht wichtigste Faktor, für den Crash der großen Meme-Coins, ist der Bitcoin Kurs der vergangenen Woche: Nachdem der BTC-Token am Anfang der letzten Woche noch fast die Marke von 70.000 US-Dollar überschreiten konnte, fiel er zuletzt sogar unter die Marke von 50.000 US-Dollar – zuletzt wurde ein so niedriger Preis vor dem April-BTC-Halving im Februar 2024 erreicht. Dies sorgte dafür, dass viele eher risikofreudige Anleger ihre Meme-Coin-Investition aus Angst vor einem noch stärkeren Crash verkauften.

Ist der Kauf von Dogecoin, Shiba Inu oder der Solana-Meme-Coin-Angebote derzeit also eine gute Idee? Kurzfristig wahrscheinlich nicht, denn solange sich Bitcoin nicht wieder fangen kann – und alleine in den letzten 24 Stunden gab es einen erneuten Einbruch von 12,54 % – wird es auch keine positiven Veränderungen für die Altcoins geben. Wer allerdings langfristiger plant, der könnte mit einem der aktuell laufenden Meme-Coin-Presales noch eine Chance auf eine kommende Rendite haben.

Base Dawgz vor nächstem Meilenstein: Preiserhöhung in weniger als 24 Stunden

Der neue Multi-Chain-Token Base Dawgz ($DAWGZ) befindet sich bereits seit einigen Wochen im Vorverkauf und konnte bisher trotz der schwachen Marktlage ein Kapital von über 2,8 Millionen US-Dollar sammeln. Nun steht die junge Kryptowährung kurz vor der nächsten automatischen Preiserhöhung im laufenden Presale: In weniger als 24 Stunden erhöht sich der günstige Preis, der im Augenblick bei 0,007061 US-Dollar pro $DAWGZ-Token liegt, auf die nächste Stufe. Frühzeitige Investoren erhalten bei einem Base Dawgz Kauf in den nächsten Stunden also noch einmal die Chance, günstige $DAWGZ-Token zu erhalten.

Hinter Base Dawgz steht die Idee, dass moderne Meme-Coins mehr bieten müssen als nur ein virales Meme-Gerüst. Angesichts dessen wurde $DAWGZ auch als Multi-Chain-Token konzipiert, der nicht nur auf Solana eingesetzt werden kann, sondern sich auch auf Ethereum, Base, der Binance Smart Chain und Avalanche einsetzen lässt.

Weiterhin lockt das aktuelle Presale-Projekt mit einem aktiven Staking-Programm (aktuelle jährliche prozentuale Rendite (APY) liegt bei 964 %) und einem einzigartigen Share-to-Earn-Algorithmus. Letzterer ermöglicht das Verdienen von $DAWGZ-Token, indem eigene Inhalte zum Base Dawgz Projekt erstellt und auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) geteilt werden. Dies soll langfristig die Community stärken und gerade frühzeitige Mitglieder belohnen.

Zuletzt aktualisiert am 5. August 2024

