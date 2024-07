Krypto News: ETH auf 10.000 Dollar! Top-Trader bullish: „Seid bereit“ – doch wann hebt Ethereum ab?

Einer der bekanntesten Krypto-Experten der Branche sagt bei Ethereum (ETH) eine Explosion um fast 200% voraus. Sollte man jetzt Ethereum kaufen, bevor die ETFs Wirkung zeigen?

Nach der kurzen Korrektur der letzten Woche brummt und brodelt es auf den Krypto-Märkten derzeit wieder: Bitcoin (BTC) macht sich bereit für einen Ausbruch über 70.000 Dollar – und auch die Ethereum-Bullen trampeln.

Zwar musste die Smart-Contract-Plattform innerhalb der letzten Woche einen Rückgang um -2,87% hinnehmen. Seitdem verschiebt sich allerdings das Momentum immer weiter – von bearish zu bullish. +4,86% konnte Ethereum innerhalb der letzten 24 Stunden zulegen, tradet damit bei 3.379 Dollar.

Das ist zwar noch ein kleines Stück unter dem bisherigen Monatshoch von 3.543 Dollar – doch der ETH-Kurs scheint dynamisch genug, sich kurzfristig wieder an einem Ausbruch Richtung Allzeithoch zu versuchen. Das liegt bei 4.891 Dollar und der aktuelle Preis folglich -30,95% darunter.

Top-Analyst und Branchenbeobachter Michael van de Poppe ist allerdings überzeugt: Lange verharrt Ethereum nicht mehr unter dem Rekordhoch. In einer neuen Prognose hat er sich den Zustand der Krypto-Märkte genauer angesehen und eine Vorhersage für Ethereum daraus abgeleitet. Der Holländer an seine mehr als 700.000 Follower auf X:

Genau das haben wir gerade erlebt: ein bearishes erstes Halbjahr für Altcoins wie Ethereum – und steigende Kurse im Anschluss. Poppe fährt fort:

It’s interesting, isn’t it? In the past years, we’ve seen the second half of the year where #Altcoins accelerated massively.

In the first half of the year: downwards only.

The second half of 2024 is going to push $ETH to $7,000. Be ready. pic.twitter.com/0GY0imzqRQ

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 27, 2024