Krypto News: Ethereum Kurs weiter rückläufig – trotz Spot ETF

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die Bitcoin Spot ETF wurden nach jahrelangem Kampf zwischen den Vermögensverwaltern und der SEC im Januar 2024 zugelassen und entwickelten sich, wie erwartet, äußerst positiv. Mittlerweile sind die ETFs mehrere Milliarden US-Dollar schwer. Der Bitcoin Spot ETF gilt als der erfolgreichste ETF-Launch aller Zeiten – bis jetzt zumindest .Da die Wallstreet bekanntlich gierig ist, war es nur eine Frage der Zeit, bis der US-Börsenaufsicht die nächsten Anträge vorgelegt wurden. Trotzdem war es überraschend, dass die Ethereum Spot ETF bereits ein knappes halbes Jahr nach den Bitcoin Spot ETF genehmigt wurden. Erst im Juni 2024 stellte die SEC die Untersuchungen ein, ob es sich bei Ethereum um ein Wertpapier handelt oder nicht. Mit der Zulassung des Spot ETFs machen die Kryptowährungen erneut einen großen Schritt in die Mainstream Finanzwelt, da das Anlagevehikel eine Art Brücke zwischen dem Kryptouniversum und dem traditionellen Finanzwesen ist. Zugelassen wurden insgesamt acht ETF und zwar von VanEck, Invesco, Fidelity, Bitwise , Franklin Templeton, 21Shares, Grayscale und Blackrock. Der Ethereum Kurs reagiert, vorsichtig ausgedrückt, eher Verhalten auf diese durchaus positive Entwicklung. Der ETH Kurs liegt aktuell bei rund 3.330 US-Dollar und ist damit in den letzten 24 Stunden leicht um 0,03 % gestiegen. Auf Wochensicht ging der Kurs allerdings um 3,5 % zurück. Auf Monatssicht sank der Kurs des ETH um rund 4,5 %.

Ethereum Spot ETF positiv

In der letzten Woche starteten dann also die Ethereum Spot ETF und in dieser Woche hat sich die Handelsbilanz das erste Mal ins Positive gedreht. Über die größten Zuflüsse konnte sich, wenig überraschend, der i Shares Ethereum ETF von Blackrock freuen, in den insgesamt 117,9 Millionen Dollar flossen. Da die SEC sich bei Ethereum ganz besonders am Staking stört, dass in der Welt der Behörde eine Art Zins ist, haben die Spot ETF Anbieter ihre ETH nicht gestaked.

Was ist der Vorteil eines Spot ETF?

Der Bitcoin Spot ETF beziehungsweise der Ethereum Spot ETF bietet eine Möglichkeit in eine Kryptowährung zu investieren, ohne den Coin selbst halten und verwahren zu müssen. Die ETF Anbieter kaufen die Coins auf dem freien Kryptomarkt und verwahren diese für die Anleger (stark vereinfacht erklärt). Im Gegenzug fallen dafür allerdings Gebühren an, wobei sich diese beim Ethereum Spot ETF (noch) in Grenzen halten. Für Kleinanleger wird damit die Einstiegshürde in die Kryptowelt gesenkt, da man sozusagen das Rundum-sorglos-Paket bekommt und direkt von den Kursentwicklungen profitieren kann, ohne selbst kaufen und verwahren zu müssen. Die Spot ETF werden in den USA an den „normalen“ Wertpapierbörsen gehandelt. Das macht es auch den institutionellen Anlegern einfacher, die mit einem solchen regulierten Anlagevehikel beispielsweise ihre Portfolios diversifizieren können. Der Begriff Spot steht übrigens für „zum aktuellen Kurs“.

Ethereum Spot ETF in Deutschland und Europa

Die deutschen und europäischen Anleger und Kryptofans treibt vermutlich die Frage um, ob man auch in Deutschland beziehungsweise Europa in den Ethereum Spot ETF einsteigen kann. Diese Frage kann an dieser Stelle mit einem klaren „Nein“ beantwortet werden, da die Spot ETF weder in Deutschland noch in der EU gehandelt werden dürfen, da diese nicht bestimmten Richtlinien und EU-Standards entsprechen. Es gibt allerdings eine Hintertür über die Ethereum-ETC und ETN, die als „Schuldverschreibungen“ ausgegeben werden, strukturell aber mit den Spot ETF durchaus vergleichbar sind.

PlayDoge PreSale kratzt an den 6 Millionen US-Dollar

Während der Ethereum Kurs, wie oben bereits erwähnt, eher verhalten auf den Spot ETF reagiert, startet mit PlayDoge ein anderes Kryptoprojekt derzeit voll durch. Der Plattform ist es mit dem kürzlich gestarteten ICO gelungen, über 5,8 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln. PlayDoge kombiniert die Viralität eines Meme-Coins mit einem der größten Spielehits der 90er und transformiert das Tamagotchi für das Web3 und holt das Spiel aufs Smartphone. Statt um einen kleinen Außerirdischen müssen sich die fleißigen virtuellen Haustierbesitzer um ein kleines Doge kümmern, das natürlich ganz stilecht in der berühmten 90er Jahre Pixeloptik gehalten ist.

Die Spielmechanik des Play-to-Earn Games unterscheidet sich nur in einem Punkt vom Original. Genau wie bei Tamagotchi muss man sich verantwortungsvoll um sein virtuelles Haustier kümmern und gemeinsam mit ihm spannende Abenteuer erleben. Wobei PlayDoge mehr Fehler verzeiht als Tamagotchi. Im Gegensatz zu Tamagotchi erhält der verantwortungsvolle virtuelle Tierbesitzer jedoch $PLAY Token als Belohnung. Diese Coins können dann entweder in andere Kryptowährungen umgetauscht werden oder man kann sie als Ingame Währung im Spiel ausgeben. Geplant sind außerdem Minispiele im passenden 2D-Sidescroller Nostalgielook und eine Rangliste. Spieler, die ganz oben stehen, können sich Bonus $PLAY Token und exklusive Belohnungen sichern.

Der $PLAY Token kann im Moment noch im Vorverkauf gekauft werden. Ein Coin kostet im Moment 0,00524 US-Dollar. Um als Early Bird Investor in den PreSale einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH, BNB oder USDT. Kreditkarten werden ebenfalls akzeptiert, womit ein Kauf mit FIAT-Geld ebenfalls möglich ist.

Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.