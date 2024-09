Krypto News: Minus 11 Prozent -Ethereum weiter auf Talfahrt, Vitalik Buterin bestreitet Ausverkauf

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Bei Ethereum läuft es im Moment eher so semi-gut. Mit dem aktuellen Kurs von rund 2.400 US-Dollar ist das einstige AllTime High von 4.800 US-Dollar weit entfernt und auch die Ethereum Spot ETF entwickeln sich nicht ganz so wie erwartet. Denn statt zu einem Verkaufsschlager wie die Bitcoin Spot ETF zu werden, rennen die Ethereum Spot ETF den Erwartungen weit hinterher. Auf Wochensicht verlor Ethereum 11 Prozent und auch die Marktkapitalisierung ging leicht um 2,95 Prozent zurück und liegt derzeit bei etwa 295 Milliarden US-Dollar. Dann machte auch noch die Nachricht die Runde, dass Vitalik Buterin, der Gründer von Ethereum ETH im Wert von 10 Milliarden US-Dollar an ein Multisig Wallet übertragen hat. Schnell machte also das Gerücht die Runde, dass Buterik anfängt, seine Ethereum Bestände zu verkaufen. Verliert also der Gründer selbst den Glauben an sein Projekt oder steckt vielleicht etwas ganz anderes dahinter?

Buterin dementiert Ausverkauf

Es gab Spekulationen, dass Buterin seine ETH nur deswegen verkauft, um Gewinn zu machen. Das bestritt der Ethereum Gründer allerdings. Er sagte, dass er seine Ethereum schon seit 2018 nicht mehr gewinnorientiert verkauft. Vielmehr will er verschiedene Projekte unterstützen. Diese sind nicht nur auf das Ethereum Ökosystem beschränkt. Buterin hat schon in der Vergangenheit wohltätige Organisationen unterstützt, beispielsweise den Animal Welfare Fund. Die Gelder dieser Spende stammten allerdings aus dem Verkauf von Tier-Meme-Coins, die Buterin regelmäßig geschickt bekommt. Auch an die 2077 Collective spendete Buterin 100 ETH. In den letzten drei Jahren hat Vitalik Buterin etwa 85.000 ETH verkauft. Bis jetzt hält er immer noch 240.000 Ether.

This is a good post to poke through if you want more details on "the kinds of things that EF spends money on" (at least as far as grants go; internal teams obviously look different) $8.4m allocated to grants in Q2 https://t.co/UijZlwMJjn — vitalik.eth (@VitalikButerin) August 30, 2024

Wer ist Vitalik Buterin?

Wer ist jetzt dieser Ethereum Gründer, der sich so hartnäckig gegen das Image des „Krypto-Rockstars“ wehrt? Geboren wurde Vitalik Buterin im Jahr 1994 in Russland. Als er sechs Jahre alt war, wanderten seine Eltern nach Kanada aus. In der Grundschule wurde seine außerordentliche mathematische Begabung entdeckt und bereits im Alter von 10 Jahren begann er zu programmieren. Als 17-Jähriger begann er sich mit dem Thema Bitcoin zu beschäftigen und gemeinsam mit Mihai Alisie gründete er 2011 das Bitcoin Magazine, das es bis heute noch gibt. 2013 publizierte er dann das Whitepaper für Ethereum.

Gegründet wurde Ethereum dann schlussendlich im Jahr 2014 von Vitalik Buterin, Gavin Wood und Jeffrey Wilcke. Cardano Gründer Charles Hoskinson war anfangs ebenfalls mit an Bord, verließ das Projekt aber weit vor dem Launch 2015, weil er sich mit Buterin bezüglich der Ausrichtung des Projekts zerstritten hatte. Im Ukraine Konflikt stellte sich Buterin klar hinter das Land. Er hat mittlerweile 5 Millionen US-Dollar in ETH an die Ukraine gespendet.

Reminder: Ethereum is neutral, but I am not. — vitalik.eth (@VitalikButerin) February 24, 2022

Er scheut sich auch nicht, politisch Stellung zu beziehen – und zwar entgegen der Rhetorik anderer Krypto-Persönlichkeiten. Buterin schrieb in seinem Blog, dass man Kandidaten nicht nur aufgrund ihrer „Pro-Krypto“ Haltung unterstützen sollte. Weiter schrieb er sinngemäß: „Wenn Sie sehen, dass ein Politiker Krypto-freundlich ist, sollten Sie seine Ansichten über Krypto vor fünf Jahren nachschlagen.“

Was ist Ethereum?

Ethereum ist eine dezentrale, Open-Source-Blockchain-Plattform, auf der Entwickler sogenannte Smart Contracts erstellen und ausführen können. Smart Contracts sind selbstausführende Verträge, bei denen die Vertragsbedingungen im Code festgeschrieben sind, beispielsweise bei Zahlungen. Der ETH ist der native Token der Plattform.

Zuletzt aktualisiert am 1. September 2024

