Krypto News: Pepe Unchained explodiert auf 8 Millionen Dollar! Jetzt kaufen?

Es ist ein Auf und Ab am Kryptomarkt. Die Zeiten, in denen Tag für Tag neue Höchststände erreicht werden, sind längst vorbei. Der Bitcoin-Kurs ist von seinem Allzeithoch von fast 74.000 Dollar deutlich eingebrochen und auch wenn man sich vom Crash am Montag erholt hat, will die Rallye nicht so richtig starten. Zumindest nicht bei den Top Coins. Beim neuen Pepe Unchained ($PEPU) explodiert die Nachfrage dagegen. Innerhalb kürzester Zeit haben Investoren Token im Wert von 8 Millionen Dollar gekauft, sodass sich nun immer mehr Anleger die Frage stellen, ob sich der Einstieg bei $PEPU lohnt. Die hohe Nachfrage scheint durchaus berechtigt zu sein.

Pepe Unchained knackt 8 Millionen Dollar Marke

Dass Meme Coins extrem hohes Gewinnpotenzial mit sich bringen, hat nicht nur Dogecoin (DOGE) im Jahr 2021 gezeigt. Während damals viele noch von einer Blase gesprochen haben, die bald platzen wird, weiß man es heute besser. Noch nie hat es so viele Milliarden Dollar Meme Coins wie heute gegeben. Wer dabei die großen Gewinne erzielen will, muss von Anfang an dabei sein. Wer heute noch in PEPE investiert, kann zwar vermutlich auch noch Gewinne erzielen, ein Anstieg um das 100-fache wird bei einem Coin, der schon über 3,5 Milliarden Dollar wert ist, aber schwierig. Beim neuen Pepe Unchained ($PEPU) haben Anleger dagegen die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein.



($PEPU Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Die $PEPU-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und werden noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt. Das bedeutet, dass Anleger den neuen Coin noch vor dem Launch direkt von den Entwicklern zu einem Fixpreis kaufen können, während es nach dem Listing an den Börsen schnell zu einer Kursexplosion kkommen kann, wie das schon bei vielen anderen erfolgreichen ICOs zu beobachten war. Inzwischen haben Anleger bereits Token im Wert von 8 Millionen Dollar gekauft, wodurch das Potenzial schnell deutlich wird.

Mit eigener Blockchain zum Erfolg

Einer der Gründe für die extrem hohe Nachfrage ist die Tatsache, dass Pepe Unchained ($PEPU) mit einer eigenen Blockchain auf den Markt kommt. Die meisten Meme Coins basieren auf den Blockchains von Ethereum oder Solana und erfüllen keinen echten Zweck, während $PEPU zwar an PEPE angelehnt ist und damit schnell viral gehen kann, hinter dem Projekt verbirgt sich aber deutlich mehr.

Pepe is gearing up to surf his own Layer 2 blockchain – the first of its kind! 🐸🌊 pic.twitter.com/T41V8wNDBh — Pepe Unchained (@pepe_unchained) August 8, 2024

Pepe Unchained bringt eine eigene Layer 2 für Ethereum auf den Markt. Damit könnte sich rund um den Coin schon bald ein ganzes Ökosystem entwickeln, da die Blockchain von $PEPU Transaktionen deutlich schneller und günstiger ermöglicht als Ethereum. Das legt die Vermutung nahe, dass auch andere Entwickler ihre Projekte bald auf der PEPU-Chain launchen könnten. Damit würde Pepe Unchained nicht nur extrem viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die $PEPU-Token würden dabei auch eine zentrale Rolle spielen, was den Kurs explodieren lassen könnte.

Staking-Funktion integriert

Die Entwickler von Pepe Unchained gehen aufs Ganze. Während die meisten Meme Coins inzwischen von Anfängern gelauncht werden, die Launchpads nutzen, um die Token mit wenigen Klicks zu erstellen, steckt hinter Pepe Unchained offenbar ein erfahrenes Team. Nicht nur, dass eine eigene Blockchain entwickelt wird, auch eine Staking-Funktion ist integriert. Diese bietet Anlegern, die ihre $PEPU-Token staken, eine Rendite, wie man das von anderen Proof of Stake Coins kennt.



($PEPU Staking Dashboard – Quelle: Pepe Unchained Website)

Da laut Tokenomics von Anfang an ein Teil des Gesamtangebots der $PEPU-Token für Staking Rewards reserviert wurde, ist die Rendite überdurchschnittlich hoch, ohne dass neue Token nachgemintet werden müssen. Das Angebot ist also genau wie bei Bitcoin begrenzt. Die jährliche Rendite hängt von der Größe des Staking Pools ab und ist daher gerade am Anfang besonders hoch. Daher wurden bereits die meisten der bisher verkauften Token in den Staking Pool eingezahlt, weshalb das Angebot beim Launch knapp ist. Analysten vermuten daher, dass $PEPU nach dem Listing an den Kryptobörsen innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches steigen könnte.

Zuletzt aktualisiert am 10. August 2024

