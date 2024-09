Krypto News: „Sinnlos & lächerlich überbewertet“! Top-Analyst rechnet mit Altcoins ab – was steckt dahinter?

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Es ist mal wieder soweit: Kryptowährungen fallen – und die Stimmung ist ebenfalls auf einem neuen Tiefpunkt angelangt. Ein bekannter Analyst macht seiner Enttäuschung über die Performance der meisten Altcoins jetzt Luft – und rechnet ab. Was sollten Anleger wissen?

Welches Krypto hat Potenzial?

Erst der August, jetzt der September: Die anhaltend schwache Preisaktion auf den Krypto-Märkten zollt ihren Tribut. Bitcoin (BTC) beispielsweise kommt auf ein Monats-Minus von 3,78 Prozent, bei Ethereum (ETH) sind es gegenwärtig 9,14 Prozent Verlust. Die Smart-Contract-Plattform tradet zwar +45 Prozent über ihrem Preis von vor 12 Monaten, konnte sich von 1.593 US-Dollar aus auf aktuell 2.336 US-Dollar bewegen. Aber, wie der pseudonyme Ethereum-Analyst „Eric.eth“ betont:

„Ethereum steht so gut da wie noch nie, aber die Stimmung ist so schlecht wie noch nie.“

Ethereum is in the best spot it's ever been yet sentiment is the worst it's ever been The future of crypto will not be won on crypto twitter It will be won delivering a decentralized, global financial settlement layer for the world, where ETH gains a natural monetary premium — eric.eth (@econoar) September 10, 2024

Das trifft auf viele andere Altcoins ebenfalls zu. Zahlreiche Anleger sitzen auf Verlusten, sind enttäuscht über die nicht erfüllten Versprechungen. Top-Analyst und „Ikigai Asset Management“-Führungskraft Travis Kling geht sogar noch einen Schritt weiter – und rechnet brutal mit Altcoins ab! Seine These: Die Krypto-Community sei mittlerweile viel weniger engagiert als in den Vorjahren. Und das hat seinen Grund, erläutert Kling:

„Der Glaube an das Potenzial von Krypto-Projekten, reale Probleme zu lösen und eine signifikante Akzeptanz zu erreichen, ist viel geringer.“

What I’m seeing and hearing is that a meaningful swath of the crypto community is simply much less engaged than in prior years. And they are much less engaged because there is much less belief in the potential of crypto projects to solve real world problems and gain significant… — Travis Kling (@Travis_Kling) September 3, 2024

Das sei ein Traum, der von 2017, dem Jahr, in dem er eingestiegen ist, bis 2022 immer wieder „verkauft und gekauft“ worden sei:

„„Kryptowährungen werden reale Probleme lösen und dadurch eine signifikante Verbreitung finden. Unter dieser Prämisse wurden viele Milliarden Dollar an Risikokapitalmitteln aufgebracht.““

Doch dieser Traum sei jetzt brutal geplatzt, die Branche habe sich radikal gewandelt, erläutert der Chief Investment Officer (CIO):

„Die Stimmung, mit der wir es derzeit zu tun haben, ist IMO etwas anderes (und viele scheinen dem zuzustimmen). Der Vorhang wurde zurückgezogen und enthüllt, wie völlig sinnlos und lächerlich überbewertet so viel von all dem ist, während das Potenzial der bestehenden Projekte gleichzeitig immer WENIGER glaubwürdig ist.“

The sentiment we’re currently dealing with is something different IMO (and many seem to agree). The curtain has been pulled back on how utterly pointless and ridiculously overvalued so much of all this is, while the potential of the existing projects is simultaneously getting… — Travis Kling (@Travis_Kling) September 3, 2024

Die „Memecoin-Mania“ sei „peinlich und noch dazu unklug“ gewesen. Für viele langjährige Krypto-Teilnehmer setze sich die Erkenntnis durch, „dass wir gleichzeitig so weit gekommen sind und so wenig erreicht haben“. Eine Erkenntnis, die „erschütternd“ sei für diejenigen von uns, „die jahrelang eine enorme Menge an Zeit und Mühe in diesen Bereich gesteckt haben“.

Wann kommt der nächste Krypto Bullrun?

Bitter auch seine Krypto Prognose: Es werde keinen neuen DeFi-Sommer geben, keinen NFT-Hype, Krypto-Gaming sei sogar „dead on arrival“, eine Totgeburt. Das Metaverse, die angeblich kommende Milliarden-US-Dollar-Industrie? „Ein vollständiger Witz“, schreibt Kling. Gleichzeitig gebe es zu viele Großanleger, die Millionen Coins kaufen und diese dann gewinnbringend an Kleinanleger veräußern würden. Und auch die Abzocker und Betrüger werden nicht weniger, wie etwa Bloomberg schreibt.

This stance is pervasive, despite a growing lack of confidence “that any of this shit does anything or will ever do anything”. Crypto enthusiasts cannot see what is going to drive the next big leg up. No DeFi summer. No NFT summer. Gaming is currently DOA. Metaverse turned out to… — Travis Kling (@Travis_Kling) September 3, 2024

Immerhin: Es geht langsam aufwärts, wie die Blockchain-Forscher von Santiment beispielsweise in einer neuen Bitcoin Prognose kommentieren.

„Bitcoin hat heute einen Höchststand von $58K erreicht, und die Stimmung unter Kleinanlegern wird allmählich wieder etwas positiver.“

🐳 Bitcoin has reached as high as $58K today, with sentiment among retail traders beginning to look a bit more positive. Wallets with <1 BTC now hold their highest ratio of supply in 7 months. However, an ideal setup for crypto to rebound back to all-time high levels would… pic.twitter.com/riPbS2W9qz — Santiment (@santimentfeed) September 10, 2024

Und, trotz der harschen Worte: Auch Kling findet zu einem optimistischen Fazit. Sollte Donald Trump die US-Präsidentschaftswahlen im November gewinnen, führe das womöglich zu neuen Gesetzen, durch die Altcoins „mit sicherheitsähnlichen Merkmalen“ neu gestaltet werden könnten – und zwar so, dass bei den alternativen Kryptowährungen ein „überzeugender Wertzuwachs“ möglich ist.

All of that to be said, there is reason to be optimistic about Alts. The most exciting path in my view is a Trump win in November that leads to a de factor regulatory framework that allows for Alt token structures to be redesigned with security-like features that allow for… — Travis Kling (@Travis_Kling) September 3, 2024

Das könnte dann auch aktuell hart umkämpften Altcoins wie Ethereum (ETH) oder Solana-Memecoin dogwifhat (WIF) wieder Aufwind verleihen. Kurzum: Auch wenn die Märkte für Kryptowährungen derzeit bearish wirken und die Stimmung im Keller ist – selbst die pessimistischsten Krypto Prognosen sehen Licht am Ende des Tunnels.

Zuletzt aktualisiert am 11. September 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Memebet Token - 70 % des Gesamtangebots sind für den Vorverkauf und Prämien vorgesehen Memecoin-Wetten: Setze $MEMEBET im Casino ein und erhalte Boni

Community-Presale: 70% der Token für Presale & Belohnungen

Airdrops: Gewinne durch Wetten auf den Leaderboards

Keine KYC: Anonymes Spielen im Telegram-Casino 9.9 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.