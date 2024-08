Krypto News: Solana vs Ethereum – Trading-Legende kürt „klaren Sieger“! Jetzt kaufen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Sie liefern sich bereits seit Monaten ein unerbittliches Kopf-an-Kopf-Rennen – mal liegt das eine Narrativ vorn, mal das andere. Trading-Legende Peter L. Brandt spielt jetzt Zünglein an der Waage – und kürt in der ewigen Battle Solana vs Ethereum einen „klaren Sieger“. Also: Was ist besser, SOL oder ETH?

Ethereum (ETH) war lange die einzige ernstzunehmende Smart-Contract-Plattform auf den Krypto-Märkten. Dann kam 2020 Solana (SOL) auf den Markt – und wurde innerhalb kürzester Zeit zum direkten Konkurrenten für Ethereum.

Das hat seine Gründe: SOL möchte gezielt genau die Probleme beheben, mit denen Ethereum seit Jahren zu kämpfen hat. Darunter beispielsweise niedrige Geschwindigkeit unter Last sowie hohe Gebühren.

Darüber hinaus wird Solana geschätzt für seine enorme Skalierbarkeit: Die Kryptowährung ist auf hohe Durchsatzfähigkeit ausgelegt und kann eine Kapazität von bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde erreichen. Und das bei deutlich niedrigeren Kosten in Relation zu Ethereum.

💥 Solana today features high speeds and low transaction fees. An excellent time to explore its potential. #Solana #blockchain — Cabreira.eth🇵🇹 (@CabreiraEth) August 9, 2024

Zum Vergleich: Während bei ETH eine Transaktion durchaus Gebühren von hunderten oder tausende Dollar kosten kann, bleibt Solana (SOL) immer extrem günstig. Hier fallen selbst unter Volllast nur Gebühren im Unter-Cent-Bereich an.

Auch Entwicklern bietet Solana Vorteile: So lassen sich dezentrale Apps (dApps) beispielsweise viel einfacher integrieren – das verleiht dem Ökosystem Aufwind, da die Hürden für Anwender niedriger sind.

You can now get real-time analytics on Solana blocks, transactions, accounts, and more — for free. Learn more 👇https://t.co/Iw6maR7orN — Solana Developers (@solana_devs) August 7, 2024

Kurzum: Theoretisch hat Solana (SOL) zahlreiche Vorteile gegenüber Ethereum, die das digitale Asset aus Anlegerperspektive attraktiv erscheinen lassen. Dennoch kann SOL dem übermächtigen Ethereum bislang in puncto Marktpräsenz noch nicht das Wasser reichen.

Aktuell tradet SOL bei 158,05 Dollar und kommt auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 73 Milliarden Dollar. Ethereum hingegen kostet 2.675 Dollar und weist eine Marktkapitalisierung von 321 Milliarden Dollar auf. ETH hat also deutlich Vorsprung. Noch.

Solana Prognose: +100% Kurs-Explosion?

Denn wie Trading-Legende Peter L. Brandt in einer neuen Analyse kommentiert, hat Solana (SOL) den Wettlauf gegen Ethereum (ETH) mittlerweile eindeutig gewonnen. Die Analyse sorgt für Aufsehen, denn Brandt ist der dienstälteste Trader der Krypto-Branche: Seit den 70ern ist der Amerikaner als Rohstoffhändler aktiv, hat seit einigen Jahren auch Kryptowährungen in sein Repertoire mit aufgenommen.

Jetzt zeigt sich der Krypto-Dino überzeugt: SOL ist nicht nur besser – SOL hat gewonnen! Und das werde sich in den nächsten Monaten auch an einer Kurs-Explosion zeigen. Brandt in seiner Analyse:

„Im Kampf zwischen $SOL und $ETH war es unvermeidlich, dass es einen klaren Sieger geben würde. $ETH – umständlich, teuer, fehlerhaft, behauptet dezentralisiert zu sein, obwohl es das nicht ist $SOL – benutzerfreundlich, großartige Grundlage $SOL sollte in den kommenden Monaten 100% auf $ETH aufholen“

In the battle between $SOL and $ETH it was inevitable there would be a clear winner.$ETH – cumbersome, expensive, flawed, claims to be decentralized when its not$SOL – user friendly, great foundation$SOL should gain 100% on $ETH in months ahead pic.twitter.com/UNTYMugQy2 — Peter Brandt (@PeterLBrandt) August 8, 2024

Boom! Brandt sagt in seiner Prognose nicht nur +100% bei SOL voraus, sondern +100% in Relation zum ETH-Kurs! Bullish, doch Brandt legt noch nach, betont: Er könne es nicht mehr hören, wenn die ETH-Bullen ums Eck kommen und betonen, Ethereum würde dieses oder jenes Problem beheben.

„Ist es nicht ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt, wenn bei ETH immer etwas behoben werden muss???????“

I hear the same crap from $ETH bulls whenever I talk naughty about the item of their adoration — “oh, but ETH is fixing this or that or this or that”!!!!!!

Doesn’t it tell you something is wrong that ETH is always needing a fix???????

Kind of like U.S. built autos — Peter Brandt (@PeterLBrandt) August 8, 2024

Die Trading-Legende erntet für ihre bullishe SOL-Prognose samt Ethereum-Bashing allerdings auch Kritik. Viele fragen sich, woher der plötzliche Sinneswandel bei ihm kommt und ob er wohl von der Solana-Foundation Geld hierfür erhalten hat. Tatsächlich scheint Brandt aktuell mit RealVision zu kooperieren – das Unternehmen um Krypto-Investor Raoul Pal gilt als überaus „Solana-freundlich“.

If you’re a @RealVision member. I’ll be live today here – https://t.co/ZXDhk1c9gH Enjoy! — Peter Brandt (@PeterLBrandt) August 8, 2024

Man sollte also seine Recherche nicht vernachlässigen, bevor man sich für ein Solana-Investment entscheidet. So oder so setzen viele Anleger im aktuellen Marktumfeld weder auf SOL, noch auf ETH – beide Coins sind in Relation zu ihren Allzeittiefs um tausende Prozent gestiegen. Das verschlechtert das Aufwärtspotenzial dramatisch. Ein attraktiveres Risiko-Rendite-Verhältnis sehen viele Anleger bei Memecoins im Vorverkauf, etwa PlayDoge (PLAY).

Das Smartphone-Spiel mit Krypto-Funktionen kombiniert ansprechende Retro-Pixeloptik mit einem innovativen „Play to Earn“-Design: Dabei übernimmst du die Patenschaft für ein KI-basiertes virtuelles Haustier samt Pflegen, Trainieren und Bespaßen – und wirst dafür mit der nativen Kryptowährung des Projekts belohnt!

Spielerisch Geld verdienen – klingt nach einem interessanten Konzept. Im laufenden Vorverkauf sind mit diesem Versprechen bereits mehr als 6 Millionen Dollar Anlegerkapital zusammengekommen – das stellt die Weichen für eine potenziell explosive Markteinführung.

Auch Krypto-Analysten bescheinigen der Mischung aus Memecoin, Gaming-Innovation und Krypto-Belohnungsfunktionen enormes Potenzial, etwa Influencer Flo Pharell, der PlayDoge (PLAY) sogar über Dogecoin (DOGE) stellt:

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 9. August 2024

