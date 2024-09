Krypto News: Top-Trader skizziert Bull-Run-Timeline! Sollte man jetzt Altcoins kaufen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Während Bitcoin auf der Stelle tritt, skizziert ein populärer Krypto-Analyst in einer Prognose, wann der nächste Bullrun bei den Altcoins zu erwarten ist. Sollte man jetzt Altcoins kaufen?

Was ist heute bei Krypto los?

Bitcoin (BTC) wird gegen Jahresende explodieren, da sind sich die meisten Analysten einig. Doch was gilt für Kryptowährungen wie Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Ripples XRP, Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Tron (TRX) und Co.? Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen außer Bitcoin befindet sich gegenwärtig bei rund 850 Milliarden Dollar und damit fast 50% unter ihrem Allzeithoch von 2021. Kaufgelegenheit oder Warnsignal?

Auch die Ethereum ETFs konnten die Preisaktion nicht retten, wie Top-Krypto-Analyst Michaël van de Poppe enttäuscht feststellt:

„Beschämende Daten aus dem $ETH ETF. Ein Fluss von 0 letzten Freitag, mit einer weiteren negativen Woche verzeichnet: -$12,4 Millionen. Mal sehen, was die nächste Zeit bringen wird, aber bis jetzt habe ich eine massive Enttäuschung in der Einführung des Ethereum ETF gesehen.“

Embarrassing data from the $ETH ETF. A flow of 0 last Friday, with another negative week recorded: -$12.4 million. Let’s see what the coming period will bring, but until now, I’ve seen a massive disappointment in the launch of the Ethereum ETF. pic.twitter.com/PFQfTRH7T4 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 2, 2024

Bitter auch die Verluste der einzelnen Coins:

Ethereum (ETH), zweitwertvollste Kryptowährung, tradet mit aktuell 2.500 Dollar satte -48,85 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.891 Dollar von November 2021.

Binance Coin (BNB), im Krypto-Ranking auf Platz 4, notiert mit 532 Dollar -26,11 Prozent unter dem AZH vom Juni 2024.

Solana (SOL), mächtigster Ethereum-Konkurrent, konnte innerhalb der letzten 24 Stunden 2,93 Prozent zulegen, bewegt sich damit „nur noch“ -48,76 Prozent unter dem Rekordhoch von 2021.

Am meisten aufzuholen hat wohl Ripples XRP: Ein Allzeithoch hat der Token zuletzt im Januar 2018 gesehen – damals bei 3,84 US-Dollar. Der aktuelle Preis liegt folglich satte -85,24 Prozent darunter.

Nicht viel besser sieht es aus bei Dogecoin (DOGE): Der OG-Memecoin tradet mit gegenwärtig 0,09 Dollar -86,59 Prozent unter den Höchstständen.

Kurzum: Die Coins bluten seit geraumer Zeit – manche seit Monaten, einige seit Jahren. Und während manch pessimistische Prognose davor warnt, dass Altcoins unter Umständen überhaupt nie wieder einen richtigen Bull-Run mehr bekommen, positioniert sich Top-Analyst und Krypto-Trader Altcoin Sherpa eindeutig bullish.

Kann man mit Kryptowährungen noch reichen werden?

Seine Prognose: Es wird noch einige Monate so richtig bärisch – doch ein Ende der Flaute ist bereits in Sicht. Sowohl im September als auch im Oktober und sogar im November rechnet er mit schwacher und mitunter sogar trügerischer Preisaktion. Sprich: Gut möglich, dass die Kurse kurz mal pumpen – insgesamt ist der Trend aber abwärtsgerichtet. Das ändert sich erst im Dezember oder sogar Januar 2025, so Altcoin Sherpa. Der Analyst in seiner Prognose:

„Ich persönlich bin bullish aufs Ende des 4. Quartals, aber bis dahin habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich rechne immer noch mit einigen Einbrüchen im September/Oktober und dann mit einigen Fakeouts im November. Volle Explosion im Dezember/Januar [2025]“

Personally I’m bullish going into late Q4 but until that time, I honestly have no idea. Still expecting some chop for Sept/October and then some fakeouts in November. Full send by December/January 2024 though https://t.co/gXPEGGZD03 — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) August 30, 2024

Sollte sich die Prognose des Altcoin-Strategen bewahrheiten, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, Kryptowährungen zu kaufen. Wie dargelegt befinden sich zahlreiche etablierte Top-Coins deutlich unter ihren Höchstständen – und gelingt die Rückkehr zu den Allzeithochs, stehen Anleger vor potenziellen Gewinnen von mehr als +80 Prozent. Ethereum kaufen mit Paypal oder Solana kaufen mit Paypal sind beispielsweise gern genutzte, praktische Optionen.

Zuletzt aktualisiert am 3. September 2024

