Krypto News: Trader verwandelt 10 Dollar in 2 Tagen in 28.000 Dollar

Wer sein Krypto-Portfolio in den letzten Tagen gecheckt hat, hat wenig Grund zur Freude. Für Bitcoin ist es in dieser Woche um mehr als 10 % bergab gegangen und das belastet auch die meisten Altcoins. Zumindest die 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung sind fast ausnahmslos in den roten Zahlen. Während die meisten Anleger ihr Kapital wohl bei einem dieser Coins investiert haben, nutzen einige auch einen Teil ihres Portfolios für riskantere Projekte, wobei vor allem Meme Coins extrem gefragt sind. Hier kann man mit überschaubarem Einsatz extrem hohe Renditen erzielen. Das zeigt auch der aktuelle Fall.

Aus 10 Dollar werden 28.000 Dollar

Keine Frage, in einen frisch gelaunchten Meme Coin zu investieren, ist extrem riskant. Rug Pulls stehen an der Tagesordnung und viele werden von Entwicklern gelauncht, die sich einfach einmal ausprobieren wollen, aber nicht wirklich über die Reichweite oder das Knowhow verfügen, um den Coin dann auch wirklich erfolgreich zu machen. Täglich kommen tausende Meme Coins auf den Markt und um sich hier von der Masse abzuheben, braucht es schon ausgeklügeltes Marketing und ein entsprechendes Budget.

Ein Investment von 10 Dollar ist allerdings eine überschaubare Summe, deren Verlust die meisten wohl verkraften würden. Viele Trader kaufen auch wahllos die nächsten 100 Coins für je ein paar Dollar, um ihre Chance zu erhöhen, einen zu erwischen, der durch die Decke geht. Einem Trader ist es nun gelungen, mit 10 Dollar eine unglaubliche Rendite zu erzielen.

Is the #MEMEcoin summer on the #BNBChain coming? The market cap of WHY2.0 has exceeded $3M 2 days after launch! Trader"0x9424" spent $10 to buy 49M WHY2.0 without selling, now worth $14.7K, a return of 1,470x!https://t.co/S58YDDbaTu Another trader"0x63A0" also spent $10 to… pic.twitter.com/n9FzqFljpg — Lookonchain (@lookonchain) August 4, 2024

Er hat nach dem Launch in WHY2.0 investiert, einen Nachfolger von WHY, der ebenfalls schon durch die Decke gegangen ist. Das Investment hat sich ausgezahlt. 2 Tage nach dem Launch ist der Coin schon über 2 Millionen Dollar wert, sodass das Investment des Traders eine Wertsteigerung um das 2.880-fache hingelegt hat. Aus seinen 10 Dollar wurden in der Spitze 28.800 Dollar. Inzwischen ist der Kurs eingebrochen, sodass die Token aktuell noch 14.700 Dollar wert sind.

Diamond Hands

Um eine solche Rendite zu erzielen, braucht es nicht nur Glück oder den richtigen Riecher, es gehören auch starke Nerven dazu. Immerhin hätten viele wohl bereits verkauft, wenn ihr Investment um das 100-fache oder das 1.000-fache gestiegen wäre. Wer aus 10 Dollar 10.000 Dollar macht, hätte sich wahrscheinlich darüber gefreut und die Gewinne mitgenommen, bevor der Kurs wieder fällt. Um bis zu einem Anstieg um das 2.880-fache durchzuhalten, braucht es also Diamond Hands.

Ein weiterer Trader, der ebenfalls früh in WHY2.0 investiert hat und auch mit einem 10 Dollar Einsatz eingestiegen ist, war nicht ganz so geduldig. Er freut sich über einen Gewinn von 5.000 Dollar, da er bereits verkauft hat. Auch wenn ein solcher Anstieg nur den wenigsten gelingt, steht mit Pepe Unchained ($PEPU) bereits ein weiterer Meme Coin in den Startlöchern, der frühen Käufern extrem hohe Gewinne einbringen könnte.

Pepe Unchained vor Kursexplosion?

Pepe Unchained ist nicht nur ein weiterer Meme Coin. Hier haben es die Entwickler definitiv geschafft, das Projekt von der Masse abzuheben. Hier handelt es sich nicht nur um einen Nachfolger von PEPE, der Coin kommt auch mit einer eigenen Blockchain. Eine Layer 2 für Ethereum ermöglicht günstigere und schnellere Transaktionen als auf Ethereum, weshalb schon bald tausende Projekte auf der PEPU-Chain gelauncht werden könnten, wobei die $PEPU-Token eine zentrale Rolle spielen würden.



($PEPU Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Die $PEPU-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei es sich um die frühestmögliche Gelegenheit handelt, in einen neuen Coin zu investieren. Ein neuer Coin mit eigener Blockchain kommt nicht alle Tage auf den Markt, weshalb es sich hier um eine einmalige Chance für Anleger handeln könnte. Analysten, die auf den Coin aufmerksam geworden sind, gehen davon aus, dass $PEPU der nächste Milliarden Dollar Coin werden könnte.

