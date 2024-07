Krypto News: Trotz ETFs! Ethereum fällt, Solana steigt – ist SOL das bessere Investment?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Ethereum Kurs sieht sich enorm unter Druck: Innerhalb der letzten 24 Stunden musste ETH rund -8% verlorengeben, auch die Wochenperformance weist ein Minus aus. Der größte Konkurrent der Smart-Contract-Plattform hingegen konnte im gleichen Zeitraum +7,74% zulegen und wirkt bullish. Ist Solana im Vergleich zu Ethereum das bessere Investment?

Ethereum ETFs: Enttäuschung pur?

Was für eine bittere Performance! Nach wochenlangem Warten sind gestern endlich die Ethereum ETFs live gegangen – aber: bullishe Preisaktion? Davon ist weit und breit nichts zu sehen! Im Gegenteil: Nach einem kurzen Auf-der-Stelle-verschnaufen traten die Bären auf den Plan – und schoben das Asset gewaltig abwärts!

Zunächst fiel der ETH-Kurs von 3.446 Dollar aus auf 3.333 Dollar – Anleger hofften auf eine Gegenwehr der Bullen, auf Kaufdruck, der dem Crash etwas entgegensetzen konnte. Aber: weit gefehlt.

In einer zweiten Etappe abwärts sackte der Kurs der Kryptowährung auf 3.223 Dollar, dann in einer endgültigen Kapitulation auf dem Tageschart auf bis zu 3.173 Dollar, wo Ether gegenwärtig tradet. Der Absturz ist dabei natürlich nicht auf Ethereum (ETH) beschränkt, wenngleich es die zweitwertvollste Kryptowährung von den Top-10-Coins am heftigsten getroffen hat.

In puncto Verlusten führend sind aktuell Memecoin cat in a dogs world (MEW) mit -15,37%, Lido DAO (LDO, -10,87%) und Helium Coin (HNT, -10,21%). Alles in allem muss die globale Krypto-Marktkapitalisierung seit gestern 3,48% einbüßen, sie befindet sich damit bei 2,32 Billionen Dollar.

Top-Analyst und Makro-Experte Alex Krüger kommentiert das Geschehen folgendermaßen: Derartige Verluste, nur Solana steigt – das sei schlichtweg „wild“, so Krüger an seine mehr als 177.000 Follower auf X.

Die Ethereum ETFs wurden als bullisher Katalysator gefeiert, als Ereignis, das Ethereum auf neue Höchststände explodieren lassen wird. Dass sich der ETH Kurs nun in die entgegengesetzte Richtung bewegt, sorgt bei vielen für Verwunderung:

„Die ersten 24 Stunden des ETH ETF werden alles verändern. Die ersten 24 Stunden des ETH ETF:“

“The first 24 hrs of the ETH ETF will change everything.” The first 24 hours of the ETH ETF: pic.twitter.com/ca5WtPxzt5 — Justin ₿echler (@1914ad) July 25, 2024

Tatsächlich konnten die Ethereum ETFs zwar reichlich Kapital anziehen, wie Bloomberg berichtet – allerdings deutlich weniger als die Bitcoin ETFs. Verschiebt sich das Momentum deshalb zu Solana? Steigen Anleger aus, die sich durch die ETFs einen zeitnahen Run auf neue Höchststände erhofft hatten – und verschieben Kapital in Richtung SOL?

Ist Solana besser als Ethereum?

+7,74% konnte der Ethereum-Konkurrent zulegen – das ist fast genau so viel, wie Ethereum im gleichen Zeitraum verloren hat! SOL-Bullen trieben den Coin von 158,78 Dollar aus auf bis zu 184,21 Dollar. Hier kam es im Zuge des marktweiten Krypto-Crashs zwar auch zu Rücksetzern, die Solana wieder auf 169,68 Dollar gedrückt haben.

Dafür ist das Trading-Volumen mit +33,06% gegenüber dem Vortag deutlich im grünen Bereich – wohingegen Ethereum ein Minus von 6,19% aufweist. Analysten sind deshalb überzeugt: Das 10x, also eine zehnfache Kurssteigerung, ist im Moment für Solana wahrscheinlicher als für Ethereum.

Zuletzt aktualisiert am 25. Juli 2024

