Krypto-Wal kapituliert und verkauft diesen Meme Coin für 24 Millionen Dollar

Auch wenn es Bitcoin-Maximalisten wie Michael Saylor ein Dorn im Auge sein dürfte, haben Meme Coins in diesem Jahr alles Andere in den Schatten gestellt. Noch nit hat es so viele Meme Coins wie heute gegeben und noch nie haben so viele eine Bewertung in Milliardenhöhe erreichen können. Unter den Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung sind die größten Renditebringer PEPE, WIF, BONK und viele weitere Token, die Bitcoin meilenweit hinter sich gelassen haben. Nun lässt der Hype etwas nach, was einen Wal dazu veranlasst hat, seine Bestände zu verkaufen – für 24 Millionen Dollar.

Dogwifhat für 24 Millionen Dollar verkauft

Dogwifhat war neben PEPE eine der größten Erfolgsgeschichten in diesem Jahr. Nachdem der Meme Coin auf der Solana Blockchain die Milliarden Dollar Marke geknackt hat, ist er nochmal so richtig in Fahrt gekommen und hat seinen Wert fast verfünffacht. In der Spitze war WIF 4,85 Milliarden Dollar wert. Auch heute ist der Hunde-Coin noch 1,7 Milliarden Dollar wert. Nun hat ein früher Investor den Stecker gezogen und seine Gewinne realisiert.

5 wallets(may belong to the same person) sold 14.53M $WIF($24M) 7 hours ago! Incredibly, this guy bought 14.53M $WIF on Nov 30, 2023, and the cost was only $5,340! He got a 4,497x return! If he sold at the highest price, he would have made a profit of more than $69M, a 12,927x… pic.twitter.com/Of1kpEwOze — Lookonchain (@lookonchain) August 3, 2024

Insgesamt hat er WIF-Token für 24 Millionen Dollar verkauft. Was er dafür bezahlt hat, ist unglaublich. Der Trader hat schon früh in Dogwifhat investiert, lange bevor dieser die Milliarden Dollar Marke geknackt hat. Für seine 24 Millionen Dollar hat er gerade einmal 5.340 Dollar investiert, die fast um das 4.500-fache gestiegen sind. Hätte er am Allzeithoch verkauft, hätt er sogar 69 Millionen Dollar verdient. Über diesen Umstand dürfte er sich aber auch mit 24 Millionen Dollar wahrscheinlich nicht allzu sehr ärgern.

Keine Seltenheit bei Meme Coins

Natürlich muss man auf dem Boden der Tatsachen bleiben und gleich vorweg nehmen, dass täglich tausende Meme Coins gelauncht werden und mehr als 90 % davon sofort wieder in Bedeutungslosigkeit versinken oder Scam sind, sodass Anleger hier schnell einen Totalverlust erleiden können. Dennoch handelt es sich im Fall des Wals, der nun WIF für 24 Millionen Dollar verkauft hat, um keinen Einzelfall. Geschichten von Kleinanlegern, die mit dem richtigen Meme Coin mit ein paar hundert Dollar zum Millionär werden, machen immer wieder die Runde.

A Memecoin pre-sale investor deposited 127.5M $MEME($1.55M) to #Binance 1 hour ago, earning $1.41M. Memecoin( $MEME) raised $15.8M through 2 rounds of pre-sales, the pre-sale price is $0.001.https://t.co/bGorr47HDo pic.twitter.com/WRsOczSTup — Lookonchain (@lookonchain) August 3, 2024

Auch im Fall von MEME hat ein Investor, der im Vorverkauf eingestiegen ist, erst kürzlich 1,41 Millionen Dollar verdient, nachdem er seine Token heute verkauft hat. Besonders Coins, die im Presale gekauft werden, können oft nach dem Listing an den Kryptobörsen innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches steigen. Auch beim neuen Base Dawgz ($DAWGZ) deutet derzeit vieles darauf hin, dass der Kurs nach dem Presale explodieren könnte.

Base Dawgz steigt auf 2,8 Millionen Dollar

Genau wie bei MEME haben Anleger bei Base Dawgz ($DAWGZ) derzeit die Möglichkeit, die Token im Presale vor dem Listing an den Kryptobörsen direkt von den Entwicklern zu kaufen. Dabei haben frühe Käufer sogar noch den Vorteil, dass der Preis bis zum Handelsstart an den Börsen noch mehrfach angehoben wird. Alle 7 Tage wird eine Preiserhöhung um 5 % durchgeführt, sodass Investoren bis zum Launch schon einen hohen Buchgewinn mitnehmen können. Inzwischen wurden im ICO über 2,8 Millionen Dollar umgesetzt.



($DAWGZ Initial Coin Offering – Quelle: Base Dawgz Website)

Die hohe Nachfrage während des Vorverkaufs spricht bereits dafür, dass der Meme Coin enormes Potenzial hat. Verstärkt wird diese Annahme durch die Tatsache, dass die Entwickler von Anfang an auf einen Multi Chain Launch setzen, sodass $DAWGZ auf der Base Chain, auf Ethereum, Solana, Avalanche und BSC erhältlich sein wird. Außerdem ist eine Staking-Funktion integriert, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht und bereits von den meisten Käufern genutzt wird. Dadurch wird das Angebot beim Launch verknappt, da gestakte Token nicht sofort verkauft werden können, sodass eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher wird.

Zuletzt aktualisiert am 3. August 2024

