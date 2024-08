Meme-Coins mit Problemen: Was bringt die Zukunft für Dogecoin und Shiba Inu?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Start in die neue Woche bescherte fast allen Meme-Coins rote Zahlen: Viele der etablierten Spaß-Währungen starteten mit kleineren Kurskorrekturen in den Montag und mussten – trotz starker Gewinne nach dem Flash Crash der letzten Woche – entsprechende Verluste verzeichnen.

In den Mittagsstunden konnte sich der Markt allerdings wieder etwas entspannen und die Verluste der letzten Nacht konnten aufgefangen werden. Wir werfen in den kommenden Zeilen einen Blick darauf, was die kurzfristige Zukunft für die beiden größten Meme-Coins bereithält.

Dogecoin nach dem Flash Crash: Prognose zeigt kommende Stagnation

Ein Blick auf die technische Analyse verrät, dass sich Dogecoin aktuell keinem stärkeren Trend folgt. Nachdem der Relative Strength Index (RSI) vor wenigen Stunden einen Wert von 80 überschreiten konnte, zeigt der Indikator nun eine Beruhigung des Marktes an. Auch die MACD-Linie hat sich indessen wieder der Signallinie angeglichen und verrät damit, dass in der nahen Zukunft keine großen Preissprünge zu erwarten sind. Die Dogecoin Prognose ist derzeit also recht verhalten.

Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass Dogecoin im vergangenen Monat zwar nur 0,50 % an Verlust verzeichnen musste, in den letzten 30 Tagen jedoch eine vergleichsweise hohe Volatilität erlebt hatte. So konnte der DOGE-Token in diesem Zeitraum nämlich einen Höchstwert von 0,1405 US-Dollar erreichen, musste jedoch zum Flash Crash einen Tiefstpunkt von 0,08958 US-Dollar überwinden. Danach schien es jedoch so, dass viele Anleger erneut Dogecoin kaufen wollten, bevor sich der Kurs inzwischen wieder normalisiert hat.

Wer also kurzfristige Anlagen plant, der dürfte mit Dogecoin in den kommenden Stunden und Tagen nicht wirklich glücklich werden.

Shiba Inu mit starken Verlusten: Aktuelle Flaute für den SHIB-Token

Noch schwächer zeigt sich aktuell Shiba Inu (SHIB), denn obwohl der Token mit einer Marktkapitalisierung von über 8,2 Milliarden US-Dollar weiterhin den zweiten Platz im Meme-Coin-Ranking belegt, musste er in den letzten 30 Tagen ein Minus von 12,96 % verzeichnen. Außerdem verraten der EMA 50 und der EMA 200, dass aktuell ein negativer Trend vorhanden ist, der den SHIB-Preis weiterhin nach unten drücken dürfte.

Derzeit scheint Shiba Inu bei Anlegern einfach nicht beliebt zu sein, was unter anderem darauf zurückzuführen sein könnte, dass es in den letzten Wochen und Monaten nur wenige Nachrichten jeglicher Art zum Meme-Coin-Projekt gegeben hatte. Die direkte Konkurrenz – namentlich der Pepe Coin und Dogwifhat (WIF) konnten wesentlich häufiger auf sich aufmerksam machen.

Bleibt also abzuwarten, ob Shiba Inu in den kommenden Tagen noch einmal zulegen kann. Die SHIB Prognose sieht allerdings diesbezüglich eher bearish aus.

Jetzt zum Base Dawgz Presale

Multi-Chain-Projekt Base Dawgz: Die bessere Meme-Coin-Alternative?

Mit fast 3 Millionen US-Dollar an gesammeltem Kapital kann aktuell Base Dawgz ($DAWGZ) auf sich aufmerksam machen. Der Meme-Coin orientiert sich dabei ganz klar an den bereits etablierten Projekten, möchte darüber hinaus jedoch mit einigen innovativen Features auf sich aufmerksam machen.

Allen voran ist hier die Nutzung der Portal-Bridge-Technologie und der Wormhole-Technologie zu nennen, wodurch der $DAWGZ-Token zum Multi-Chain-Token avanciert. Damit lässt sich nicht nur auf der Ethereum-Blockchain einsetzen, sondern kann auch in den Netzwerken von Base, Solana, der Binance Smart Chain und Avalanche genutzt werden.

Eine weitere spannende Idee ist ein Share-to-Earn-Algorithmus. Die Idee dahinter setzt auf das Wachstum der Community: Nutzer können selbst Inhalte auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) erstellen und werden dafür mit Punkten belohnt. Diese Punkte können dann am Ende des Presales in $DAWGZ-Token umgetauscht werden. Eine nette Idee, um frühzeitige Community-Mitglieder zu belohnen.

Investiere in $DAWGZ!

Zuletzt aktualisiert am 12. August 2024

