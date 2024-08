Nach rekordverdächtigem IEO in Japan kommt Brilliantcrypto nach Europa und Südamerika

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Brilliantcrypto, ein bahnbrechendes Play-to-Earn-Mining-Spiel, bei dem Spieler digitale Edelsteine (Gemstones) mit realem Wert abbauen, startete am 17. Juni 2024 in Japan seine PC-Version. Gleichzeitig begann der Handel des nativen $BRIL-Tokens auf Coincheck, Japans größter Krypto-Börse.

Der Initial Exchange Offering (IEO) des Tokens $BRIL auf Coincheck hat einen Rekord bei den eingeworbenen Mitteln aufgestellt. Nun kann $BRIL sowohl auf Coincheck in Japan als auch weltweit auf dem DEX Quickswap gehandelt werden, wobei ein globaler Einsatzplan in Arbeit ist.

Brilliantcryptos Start: Ein herausragender Erfolg

Seit seinem Debüt vor einem Monat hat Brilliantcrypto schnell an Fahrt in der Gaming-Community gewonnen. Innerhalb nur einer Woche nach Veröffentlichung wurden über 3.000 Angebote für Gemstones abgeschlossen. In weniger als einem Monat wurden über 10.000 Gemstones gehandelt. Ein bemerkenswertes Highlight ist der Verkauf des 2,31 Karat digitalen Diamanten „Unyielding Conqueror“ zu einem beeindruckenden Preis von 3.480 USD.

Dieser Erfolg spiegelt sich in der aktiven Community und einer starken Anhängerschaft des Spiels wider, mit durchschnittlich 4.000 täglich aktiven Nutzern, die jeden Tag spielen.

Rekordverdächtiges BRIL-Token-IEO

Das IEO für den $BRIL-Token auf Coincheck stellte mit 212 Millionen USD und der Teilnahme von über 79.400 Personen Rekorde auf. Dank eines garantierten Gewinnsystems erhielt jeder Bewerber mindestens einen BRIL-Token.

„Wir fühlen uns äußerst geehrt, dass 212 Millionen USD gesammelt wurden, der höchste Betrag in der Geschichte des Coincheck IEO, und dass 79,4 Tausend Personen unser Token halten. Wir danken allen Bewerbern herzlich,“ sagte Naruatsu Baba, CEO von Brilliantcrypto.

Brilliantcrypto wird den $BRIL-Token in Brasilien durch eine Partnerschaft mit Bit2Me, einer führenden spanischsprachigen Krypto-Börse, listen. Die globale Expansion des Spiels wird Token-Listings in ganz Lateinamerika, Südostasien und Europa umfassen.

Brilliantcrypto erschließt neue Chancen in Europa und Südamerika

Brilliantcryptos globale Reichweite wächst schnell, mit Mining-Communities, die sich in Japan, Brasilien, Vietnam, Indonesien und Europa bilden. Der Herausgeber des Spiels für Europa und Südamerika ist Crypto Blockchain Industries (CBI), ein französisches Unternehmen, das an der Euronext notiert ist. CBI ist bekannt für die Entwicklung und Veröffentlichung der Metaverse-Plattform AlphaVerse und Football at AlphaVerse.

Als Herausgeber und Vertreiber von Brilliantcrypto in Europa und Südamerika verpflichtet sich CBI, umfassende Promotions- und Marketingdienste bereitzustellen. Diese Partnerschaft stellt sicher, dass Brilliantcrypto ein breites Publikum in diesen Regionen erreicht.

Um die vielfältige Spielerbasis des Spiels zu unterstützen, ist die Brilliantcrypto-Community-Seite in mehreren Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Deutsch.

Proof of Gaming: Brilliantcryptos Formel für nachhaltiges Play-to-Earn

Brilliantcrypto führt ein nachhaltiges Play-to-Earn-Modell basierend auf Proof of Gaming ein. Inspiriert vom Konsensalgorithmus Proof of Work von Bitcoin belohnt dieses Modell Spieler für ihre In-Game-Bemühungen.

Ähnlich wie Menschen Bitcoin mit ihren Computern minen, um neuen wirtschaftlichen Wert zu schaffen, zielt das ehrgeizige japanische Projekt darauf ab, dieses Phänomen nachzubilden, indem es Wert für digitale Edelsteine schafft. Während Spieler Gemstones mit ihren Pickaxes abbauen, handeln und in ihr virtuelles Minenimperium investieren, generieren sie neuen wirtschaftlichen Wert.

Wie kann man dem Spiel beitreten?

Wenn Sie sich der Brilliantcrypto Revolution anschließen und Gemstones mit realem Wert abbauen möchten, laden Sie das Spiel hier herunter.

Derzeit wird ein PC mit Windows OS oder Mac OS benötigt, um das Spiel zu spielen. Eine mobile Version ist bald geplant.

Spieler können als Minenbesitzer (Owner) durch den Kauf von Pickaxes oder als „Scholars“ durch das kostenlose Ausleihen von Pickaxes beitreten. Neben Japanisch ist Brilliantcrypto in mehreren Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Deutsch.

Zuletzt aktualisiert am 7. August 2024

