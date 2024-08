Nur noch 48 Stunden: Dieser Coin explodiert mitten im Krypto Crash

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Anleger hatten am Kryptomarkt schon mal mehr Grund zur Freude. Nachdem die Kurse der meisten Coins vor allem im ersten Quartal dieses Jahres beinahe täglich neue Höchststände erreicht haben, geht es seit Ende März bergab. In dieser Woche wurde der Verkaufsdruck nochmal deutlich erhöht. Der Bitcoin-Kurs ist seit letztem Sonntag um mehr als 10 % eingebrochen und viele Altcoins hat es noch deutlich härter getroffen. Allerdings vergeht kein Tag, an dem nicht auch Coins, die es noch nicht in die Top 100 geschafft haben, deutliche Kurssteigerungen hinlegen. Auch neue Coins, die auf den Markt kommen, können eine gute Gelegenheit sein, um seine Rendite zu steigern. Derzeit explodiert die Nachfrage vor allem beim neuen 99Bitcions ($99BTC), da das ICO bald endet.

Weniger als 48 Stunden: Geht 99Bitcoins beim Launch durch die Decke?

Bei Initial Coin Offerings (ICOs) können Anleger neue Kryptowährungen noch vor dem Listing an den Börsen direkt von den Entwicklern kaufen. Das geht zwar mit einem höheren Risiko einher, da sich die neuen Coins am Markt erst durchsetzen müssen, dafür ist auch das Gewinnpotenzial enorm. Nicht selten steigen neue Kryptowährungen nach dem Lisitng an den Börsen um hunderte bis tausende Prozent, oft schon in den ersten Tagen. Auch bei 99Bitcoins ($99BTC) erhofft man sich eine solche Entwicklung.



($99BTC Initial Coin Offering – Quelle: 99Bitcoins Website)

99Bitcoins dürfte vielen bereits ein Begriff sein. Die Plattform vermittelt seit Jahren Wissen rund um Bitcoin und aktuelle Entwicklungen am Kryptomarkt. Dabei hat man sich eine enorme Reichweite von über 700.000 Youtube-Abonnenten und 2,8 Millionen Newsletter-Abonnenten aufgebaut. Nun haben sich die Köpfe hinter der Plattform dazu entschieden, mit $99BTC eine eigene Kryptowährung auf den Markt zu bringen, die von der Reichweite und Bekanntheit der Plattform profitieren könnte. Allerdings endet das ICO schon in weniger als 48 Stunden.

Einzigartiges Konzept

Die Nachfrage während des Vorverkaufs ist groß. Inzwischen wurden bereits Token im Wert von 2,6 Millionen Dollar verkauft, was ein erster Indikator ist, um sich die Erfolgschancen von $99BTC auszumalen. Die hohe Nachfrage ist zum einen auf die Reichweite von 99Bitcoins zurückzuführen, zum anderen aber auch auf das einzigartige Konzept des neuen Coins. Über eine Learn to Earn-Funktion sollen Nutzer auf der Plattform zukünftig die Möglichkeit haben, verschiedene Lektionen zu erlernen, dadurch in der Rangliste aufzusteigen und $99BTC-Token als Belohnung zu erhalten.



(99Bitcoins Learn to Earn Preview – Quelle: 99Bitcoins Website)

Durch das Learn to Earn-Konzept werden anleger dafür bezahlt, dass sie sich über den Kryptomarkt informieren und so auch ihre Chancen erhöhen, bessere Entscheidungen zu treffen und eine bessere Rendite im Handel zu erzielen. Ein Konzept, das in der Community auf Begeisterung stößt.

Kursexplosion dank hoher Staking-Rendite?

Neben der Bekanntheit und des guten Rufs von 99Bitcoins, sowie der hohen Nachfrage während des Presales sprechen auch noch andere Punkte dafür, dass der $99BTC-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen durch die Decke gehen könnte. Der neue Coin ist mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die eine Rendite in Form von zusätzlichen Token einbringt, wenn man seine Token in den Staking Pool gibt und damit für mindestens eine Woche nach dem Launch sperrt. Die APY (jährliche Rendite) kann sich sehen lassen.



($99BTC Staking Dashboard – Quelle: 99Bitcoins Website)

Da von Anfang an Token des $99BTC Gesamtangebots für Staking-Belohnungen reserviert wurden, wird die Staking Rendite über die nächsten 2 Jahre ausgezahlt, bis keine Token mehr übrig sind. Damit ist $99BTC trotz Staking-Möglichkeit nicht inflationär aufgebaut, was sich positiv auf den Kurs auswirken kann.

Außerdem wird die jährliche Rendite dynamisch anhand der Größe des Staking Pools berechnet, sodass vor allem am Anfang noch eine sehr hohe Rendite möglich ist. Derzeit liegt die APY noch bei 660 %, was dazu geführt hat, dass die meisten Käufer ihre Token bereits gestakt haben, sodass das Angebot beim Listing nächste Woche knapp ist und der Kurs tatsächlich schnell explodieren könnte, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt.

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2024

