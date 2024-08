Pepe Coin im freien Fall – ist PEPU die bessere Meme-Coin-Alternative?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Mit einer Marktkapitalisierung von über 4,4 Milliarden US-Dollar liegt der PEPE-Token nicht nur auf Platz 23 im Krypto-Ranking, sondern ist derzeit auch der drittgrößte Meme-Coin auf dem Markt – direkt hinter Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB).

Allerdings musste der beliebte Krypto-Token in den letzten Tagen eine recht starke Kurskorrektur durchleben, die den Preis des Pepe Coins merklich nach unten drückte. Viele Anleger fragen sich nun, ob jetzt der beste Zeitpunkt sei, um erneut in PEPE zu investieren oder ob es nicht bessere Meme-Coin-Alternativen mit großem Potenzial gibt.

Steht der PEPE-Token kurz vor einem erneuten Kursausbruch?

Obwohl der Pepe Coin mittlerweile zu den etablierten Kryptowährungen am Markt zählt, so sieht er sich doch immer wieder einer recht hohen Volatilität gegenüber. Dies birgt einerseits hohe Risiken für Anleger, die niemals genau wissen können, wohin die sprichwörtliche Reise geht. Andererseits ist diese hohe Volatilität auch der Grund dafür, warum der PEPE-Token für viele Investoren überhaupt interessant ist: Der Preis kann potenziell besonders schnell steigen und dadurch den Anlegern, die rechtzeitig investiert haben, große Renditen ermöglichen.

In den letzten Wochen konnte Pepe genau so eine Volatilität durchlaufen, denn nachdem der Pepe Kurs Mitte Juli stark angestiegen ist, befindet sich der Ethereum-Meme-Coin jetzt auf einer Kurskorrektur, die den Preis nach unten treibt. Allerdings könnte es sich hierbei nur um ein kurzfristiges Phänomen handeln – zumindest wenn es nach dem Finanzexperten “CryptoGodJohn” geht. Dieser veröffentlichte nämlich erst gestern eine neue Chart-Analyse über seinen X-Account.

Think $PEPE gearing up for a big run soon pic.twitter.com/Aqw2hcERi6 — Johnny (@CryptoGodJohn) July 31, 2024

In einem Screenshot, den er seinem Tweet angehängt hat, zeigt er einen möglichen Kursverlauf für die nächsten Wochen und erklärt, dass sich der Pepe Coin kurz vor einem neuen Anstieg befinden könnte.

Dabei soll seiner Meinung nach der PEPE-Token nicht nur das letzte lokale Hoch erneut erreichen, sondern dieses sogar überschreiten können. Als Zeitraum für seine recht grobe Skizzierung hat er den laufenden August gewählt. Bis Ende des Monats sollte der Kurs also – wenn der Krypto-Experte mit seiner Analyse recht behalten wird – einen starken Push erfahren und den Coin dann auf neue Höhen bringen.

Über 10 % Verlust – Ist Pepe derzeit eine gute Investition?

Ein Blick auf die vergangene Woche verrät, dass die aktuelle Entwicklung für Pepe alles andere als positiv ist: In den letzten sieben Tagen musste der Meme-Coin einen Verlust von 10,55 % hinnehmen und wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem preis von 0,00001053 US-Dollar gehandelt. Damit verliert er weiterhin Boden zu den beiden größten Meme-Coin-Währungen, denn Dogecoin musste im gleichen Zeitraum „nur“ ein Minus von 2,43 % verzeichnen, während Shiba Inu 2,15 % an Wert verloren hat.

Ob der Pepe Coin also tatsächlich kurz vor einem starken Aufwärtstrend liegt, ist derzeit schwer zu sagen. Denn während andere Meme-Token wie Dogwifhat (WIF) noch stärkere Verluste hinnehmen mussten, scheint derzeit die gesamte Krypto-Branche eine Korrektur zu durchleben. Solange also die direkte Konkurrenz sich nicht im grünen Bereich befindet, ist es unwahrscheinlich, dass eine bullische Rallye für den PEPE-Token beginnt. Trotzdem könnte die Pepe Prognose langfristig durchaus positiv ausfallen.

Angesichts dessen wechseln derzeit auch viele Meme-Coin-Anleger von den bereits etablierten Spaß-Währungen zu jungen Projekten. Gerade Meme-Coin-ICOs scheinen derzeit im Trend zu liegen, denn viele Pepe-Anhänger beschäftigen sich im Augenblick mit Pepe Unchained ($PEPU). Dieser gilt als eine moderne Alternative zum PEPE-Token und als konsequentes Upgrade zum Ethereum-Meme-Coin. Bereits jetzt wurden hier über 6,7 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt, was ein klares Zeichen für das rege Interesse der Meme-Coin-Anleger ist. Doch was genau steckt überhaupt hinter dem neuen Projekt?

Pepe Unchained: Der moderne Meme-Coin setzt auf Layer-2-Technologie

Zwar nutzen sowohl der Pepe Coin als auch Pepe Unchained die Ethereum-Blockchain, doch gibt es hier einen starken Unterschied: Pepe Unchained nutzt die moderne Layer-2-Blockchain-Technologie und versteht sich selbst als “weltweit erster Layer-2-Meme-Coin”. Mit dem Einsatz der modernen Technik möchten die Entwickler hinter dem derzeit laufenden Presale einige Vorteile bieten: Die Nutzung von Layer-2 sorgt dafür, dass der $PEPU-Token die doppelte Anzahl an Staking-Rewards bietet.

Gleichzeitig wird eine bessere Geschwindigkeit der Pepe Unchained-Blockchain geboten, die zudem noch geringere Kosten mit sich bringt. So präsentiert sich Pepe Unchained bis zu 100 Mal schneller als die Ethereum-Blockchain.

Ein erstes Staking-Programm ist im derzeit laufenden Presale bereits aktiviert worden. Hier bietet das Projekt aktuell eine geschätzte jährliche Prämie von 289 %. Dies dürfte mit einer der Hauptgründe dafür sein, dass Pepe Unchained derzeit bei vielen Anlegern als sinnvolle PEPE-Alternative gehandelt wird.

Zudem verraten die Entwickler des Meme-Coins im offiziellen Whitepaper, dass sie langfristig planen: Sollte das Projekt wie erwartet positiv von der Krypto-Community aufgenommen werden, möchten sie sogar ein ganzes Ökosystem entwickelt und dafür sorgen, dass der weltweit erste Layer-2-Meme-Coin langfristig eine feste Größe am Markt wird. Pepe Unchained könnte also schon bald dem großen Vorbild Pepe Konkurrenz machen.

Zuletzt aktualisiert am 1. August 2024

