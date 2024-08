PEPE Kurs bricht um 25 % ein, während Pepe Unchained auf 7 Millionen Dollar explodiert

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Es war eine der größten Erfolgsgeschichten in den letzten anderthalb Jahren. Der Meme Coin PEPE ist schon kurz nach seiner Markteinführung im letzten Jahr auf eine Bewertung von einer Milliarde Dollar gestiegen und hat heuer ein starkes Comeback gefeiert. Dabei ist PEPE auf eine Marktkapitalisierung von über 7 Milliarden Dollar gestiegen. Heute ist davon nur noch wenig zu spüren. Dafür gibt es bereits einen Nachfolger, der nun ähnliche Erfolge erzielen könnte. Die Nachfrage nach dem neuen Pepe Unchained (PEPU) explodiert, da der Meme Coin mit einer eigenen Blockchain ausgestattet ist.

PEPE Kurs bricht um 25 % ein

Der Hype um den Frosch-Coin lässt allmählich nach. Zwar befindet sich der gesamte Kryptomarkt in einer Korrektur, da auch der Bitcoin-Kurs in den letzten 7 Tagen um fast 10 % nachgegeben hat, bei PEPE fallen die Verluste mit fast 25 % in einer Woche aber deutlich höher aus. Außerdem ist der Meme Coin schon eine ganze Weile nicht mehr unter den Top Movern der 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zu finden.



(PEPE Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen – Quelle: Coinmarketcap)

Während bis vor einigen Wochen noch kaum ein Tag vergangen ist, an dem PEPE nicht unter den Gewinnern oder Verlierern des Tages der Top 100 Coins zu finden war, sind es heute meist andere Coins, die das Ranking anführen. Zwar spielen Meme Coins immer noch eine wesentliche Rolle, zuletzt waren es aber eher POPCAT, MOG, WIF oder BONK, die die Aufmerksamkeit der Trader auf sich gezogen haben. Zweistellige Kurssprünge sieht man bei PEPE nur noch selten.

Das Ende der Rallye muss das keineswegs bedeuten. Auch wenn der Meme Coin derzeit rund 45 % unter seinem Allzeithoch notiert, kann es genauso schnell wieder bergauf gehen, wenn sich der Bitcoin-Kurs erholt. Analysten erwarten für dieses Jahr noch einen Bitcoin-Kurs von 100.000 Dollar und in diesem Fall würden die Chancen gut stehen, dass auch PEPE ein neues Allzeithoch und die 10 Milliarden Dollar Marke erreichen könnte. Bis dahin setzen Investoren vermehrt auf den neuen Pepe Unchained ($PEPU), der noch deutlich mehr Gewinnpotenzial mit sich bringt.

Investoren setzen mit 7 Millionen Dollar auf PEPU

Pepe Unchained ist nicht nur eine billige Kopie von PEPE. Die Entwickler haben sich etwas überlegt, was PEPU zum größten Meme Coin aller Zeiten machen könnte. Denn genau wie Dogecoin, der den Titel bisher verteidigt, kommt $PEPU mit seiner eigenen Blockchain. Während DOGE eine eigene Layer 1 Chain hat, kommt PEPU mit einer Layer 2 für Ethereum, die Transaktionen günstiger und 100 x schneller ermöglicht. Damit könnte sich rund um den Meme Coin schon bald ein ganzes Ökosystem entwickeln, wenn auch andere Projekte auf der PEPU-Chain gelauncht werden.



($PEPU Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Nicht oft ergibt sich die Möglichkeit, in einen neuen Coin mit eigener Blockchain von Anfang an zu investieren. Die $PEPU-Token sind derzeit aber noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von 7 Millionen Dollar gekauft haben. Bei der aktuellen Dynamik dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der $PEPU Presale endet und der Coin an den Kryptobörsen gelistet wird. Analysten vermuten, dass der Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte, da die Marktkapitalisierung für einen Coin mit eigener Blockchain beim Launch noch extrem niedrig ist. Auch Kursziele von mehr als dem 50-fachen des aktuellen Vorverkaufspreises wurden bereits ausgesprochen, sodass sich der Einstieg vor dem Listing an den Börsen lohnen könnte.

Zuletzt aktualisiert am 3. August 2024

