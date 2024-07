Play-2-Earn stark im Trend – dank massiven Hamster Kombat Airdrop und Notcoin’s Zuwachs!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Haben Sie schon von Hamster Kombat gehört? Es ist eines der neuesten „Tap-to-Earn-Spiele“, welches derzeit in aller Munde ist. Es folgt auf den Erfolg von Notcoin, welcher unerwartet eine Marktkapitalisierung von über 1,6 Milliarden US-Dollar erreicht hat.

Der Erfolg von Hamster Kombat zeigt sich an seinen beeindruckenden Nutzerzahlen. Das neue Telegram-Game hat über 240 Millionen Nutzer gewonnen. Der Telegram-Ankündigungskanal zählt 51 Millionen Abonnenten. Auf X folgen 11,7 Millionen und der YouTube-Kanal hat 32,9 Millionen Abonnenten.

⚡️Hamster News | July 10⚡️ • Former FTX execs Nishad Singh, Gary Wang to be sentenced later this year

• Circle introduces EURC, its first euro-supported stablecoin on base

• PayPal’s stablecoin surpasses $300 million market cap following Solana expansion

• Mining… pic.twitter.com/mvnFPykfRn — Hamster Kombat (@hamster_kombat) July 10, 2024

Das Konzept des Tap-to-Earns wird zunehmend populär. Notcoin war nicht nur ein einmaliger Erfolg, sondern der Vorreiter eines neuen Trends im Bereich Play-to-Earn (P2E) Gaming. Im Übrigen wird dies auch des Öfteren als Tap-to-Earn oder Earn-to-Airdrop Gaming betitelt.

Trotz schwieriger Marktbedingungen hat Notcoin in den vergangenen sieben Tagen um über 54 % auf 0,01511 US-Dollar zugelegt. Der Coin liegt jedoch immer weit unter seinem Allzeithoch von 0,0289 US-Dollar. Die Erwartungen sind hoch, dass der Hamster Kombat ($HMSTR) Token $NOT deutlich übertreffen wird. Aber auch andere P2E-Kryptowährungen sind derzeit heiß begehrt, darunter PlayDoge (PLAY), Shiba Shootout (SHIBASHOOT), SpongeV2 (SPONGE), und eTukTuk (TUK).

Hamster Kombat: $10 Milliarden Potenzial und bevorstehendes Token-Listing

Hamster Kombat wiederum hat weitaus bessere Benutzer- und Community-Zahlen als Notcoin, sodass der Himmel die Grenze ist – eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar ist durchaus möglich. Somit könnte man die Konkurrenz sprichwörtlich wegfegen.

Der $HMSTR-Token soll im Juli eingeführt werden. Derzeit beschränkt sich die Aufgabenliste für den Listing-Airdrop auf die Verbindung mit einer TON-Wallet. Die Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Airdrop im Bot. In der Zwischenzeit haben zentralisierte Börsen wie Kucoin und Bitget HMSTR-Terminmärkte eingeführt.

Es gab verschiedene Gerüchte und Fehlstarts bezüglich des genauen Listing-Datums des HMSTR-Tokens, aber laut Informationen auf der Seite mit den Airdrop-Aufgaben ist die „Listung auf dem Weg“.

Warum ist Hamster Kombat so beliebt?

Aber was ist das Besondere an Hamster Kombat? Hamster Kombat stellt Notcoin in den Schatten, nicht zuletzt, weil es spannender und innovativer ist. Während Notcoin ein einfaches “Tippspiel” ist, liegt das Hauptmerkmal von Hamster Kombat in seiner Komplexität und seines umfangreichen Angebots.

Hamster Kombat erfordert zwar einiges an Geschicklichkeit und Tippkraft, doch es ist noch mehr zu leisten. Die Spieler navigieren quasi als CEO ihrer eigenen Kryptobörse durch eine vielfältige Spielumgebung. Dieser erzählerische Rahmen bietet Struktur und Ziele, was das Spiel umso fesselnder macht.

Die Spieler verdienen mit jedem Tippen Münzen, können ihre Einnahmen jedoch mit der Funktion „Multitap Boost“ beschleunigen. Weiterhin kann sechsmal am Tag ein Energieschub aufgefüllt werden, was das Gameplay verbessert.

Neben dem Tippen können die Spieler ihre Gewinne pro Stunde steigern, indem sie in den Bereich des Minings gehen. Dies bietet eine weitere Ebene des Engagements und der Strategie.

Tägliche Herausforderungen bereichern das Erlebnis zusätzlich. Indem die Spieler im täglichen Combo-Kartenspiel die richtige Kombination finden, können sie fünf Millionen Spielmünzen ergattern. Das Knacken des Daily Cipher Morse Code belohnt die Spieler zudem mit einer Million Spielmünzen.

Das durchdachte Design und die spannenden Aufgaben von Hamster Kombat haben ins Schwarze getroffen und es zu einem herausragenden Spiel in der TON-Blockchain gemacht. Und genau das ist es, was Hamster Kombat so stark macht.

Play-2-Earn dank Spiele wie Hamster Kombat immer beliebter

Engagement ist das A und O des P2E-Spiels für Hamster Kombat. Und es gibt noch viel mehr. Wählen Sie aus Märkten, PR & Team Legal und Specials, um die Upgrades zu erkunden, die Sie zu Ihrer Börse hinzufügen können. Gehen Sie zum PR-Bereich und treten Sie dem Hamster Kombat-Telegram-Kanal bei, um 5.000 Punkte zu verdienen – treten Sie dem Kanal bei, klicken Sie im Spiel auf „Check“ und Ihr Level-Up ist abgeschlossen.

Oder schauen Sie sich doch ein Video des YouTube-Kanals Hamster Kombat an, um 100.000 Punkte zu verdienen (der Kanal hat mittlerweile 25,3 Millionen Abonnenten). Die Hamster-Nachrichtenberichte sind tägliche Nachrichten, die Neuigkeiten aus der Kryptowelt abdecken und Ihnen dabei helfen, nichts auf den schnelllebigen Kryptomärkten zu verpassen.

Unter „Specials“ können Benutzer ihrer Börse Merchandise hinzufügen, sowie Premarket-Launches und eine Web3-Akademie, die alle den Gewinn pro Stunde um unterschiedliche Beträge steigern.

Wenn Sie im Spiel Münzen anhäufen, steigen Sie in der Bestenliste auf und erreichen neue Level. Kürzlich wurde ein neues Top-Level namens „The Creator“ eingeführt, für das ein Vorrat von 18.000.000.000 Münzen erforderlich ist.

In die Zusammenstellung von Hamster Kombat wurde viel nachgedacht und viel Arbeit gesteckt. Nachdem Sie das Video angesehen haben, müssen Sie auf die Moderationsprüfung warten, bevor Sie den 100.000-Punkte-Preis einfordern können.

Hamster bringt die Gamifizierung des Community-Engagements auf eine neue Ebene, während Sie sich durch die anderen typischen Aktivitäten auf Soziales, beispielsweise dem X-Konto zu folgen und Freunde einzuladen.

Der HMSTR-Airdrop steht kurz davor

All jene, die eine verifizierte Wallet besitzen (KYC-Verfahren), Trading-Paare hinzufügen, etc. können ihr Verdienstpotenzial erhöhen. Diese Einnahmen können reinvestiert werden, um zusätzliche Funktionen und Verdienst-Multiplikatoren freizuschalten.

Hamster Kombat bietet zahlreiche spannende Aktivitäten. Da es Telegram-basiert ist, können Spieler schnell und einfach mit dem Verdienen beginnen.

Die Idee, eine Börse zu bauen, erweist sich als genialer Schachzug. Jeder im Krypto-Bereich versteht Börsen und ihre Funktionsweise. Das Spiel wird schnell süchtig machend, da es mehr zu tun gibt als nur zu klicken.

Mit der Ansammlung von Münzen steigt die Börse in den Rankings auf, was ein schnelleres Sammeln von Münzen (Gewinn pro Stunde) ermöglicht.

Ähnlich wie bei Notcoin wird der $HMSTR-Token am Ende der Saison veröffentlicht. Die In-Game-Münzen werden im Rahmen des Verteilungsprozesses gegen den Token getauscht. Das Token-Generierungs-Event und das Listing-Datum werden im Hamster Kombat Telegram-Kanal bekannt gegeben.

Das durchdachte Design und die vielfältigen Aufgaben von Hamster Kombat sorgen dafür, dass die Spieler engagiert und unterhalten bleiben, was die Popularität des Spiels stetig steigert. Dieser innovative Ansatz festigt die Position von Hamster Kombat als herausragendes Spiel in der TON-Chain.

Diese Krypto-Games sollte man auf jeden Fall kennen

Krypto zieht schnell Nachahmer an, und viele neue Spiele nutzen das erfolgreiche Modell. Yescoin, Catizen und TapSwap kämpfen um die Spitzenpositionen im Tap-to-Earn–Genre.

Nicht alle Spiele sind einfache Tippspiele. Andere Gelegenheitsspiele gewinnen an Popularität. Catizen ist ein Beispiel dafür. Es basiert auf dem Puzzle-Spiel 2048, bei dem nummerierte Kacheln zu einer größeren Zahl verschmelzen. In Catizen passiert dies mit Katzen.

Das Open Network (TON) entwickelt sich zu einer der heißesten Krypto-Chains, dank seiner Verbindung zur bekannten Messaging-App Telegram. Telegram eignet sich hervorragend für die Krypto-Community durch seine Privatsphäre, Sicherheit und Funktionalität.

Im Gegensatz zu anderen Plattformen erlaubt Telegram den Zugriff auf leistungsstarke Bots, die Interaktionen in Gruppen automatisieren. Diese Bots entwickeln sich zu vollwertigen Anwendungen, einschließlich Spielen, Utilities, Produktivitäts-Apps und Web3-Anwendungen.

Neben Spielen hat auch das Glücksspiel auf Telegram großen Erfolg. TG.Casino war das erste lizenzierte Casino auf der Plattform. Sein $TGC-Token wurde in vier Airdrops mit insgesamt 16 Millionen Tokens verteilt. Weitere Airdrops sind geplant. TG.Casino ist offizieller regionaler iGaming-Partner des legendären italienischen Fußballteams AC Milan.

Um mehr über das Open Network zu erfahren, besuchen Sie die TON Foundation. Sie verwaltet die Plattform und fungiert als Brutkasten für Entwickler.

Notcoin und Hamster Kombat führen das neue TON Telegram-App-Universum an

Telegram wird von Kryptofans als App so ziemlich am Häufigsten verwendet. Laut Mitgründer Pavel Durov wird sie bis Ende des Jahres eine Milliarde Nutzer erreichen.

In einem kürzlichen Telegram-Post kommentierte Durov:

“Hamster Kombat ist das neueste Internet-Phänomen, über das alle sprechen. 239 Millionen Menschen haben sich in nur drei Monaten für diese Telegram-Mini-App angemeldet. Hamster Kombat erreichte in nur 73 Tagen 100 Millionen monatliche Nutzer. Täglich kommen 4-5 Millionen neue Nutzer hinzu, was es zum am schnellsten wachsenden digitalen Dienst der Welt macht.”

Durov glaubt, dass TON bald die meistgenutzte Blockchain sein wird, dank seiner Reichweite und Benutzerfreundlichkeit.

Toncoin (TON) wird nun als Zahlungsmittel für Werbebuchungen auf Telegram akzeptiert, was den Wert des Tokens stärkt. Zudem ist es die native Währung eines wachsenden App-Ökosystems.

Notcoin und Hamster Kombat sind Beispiele für die neuen Mini Apps, die auf Telegram laufen können. Mini Apps können Telegram in die ultimative „Alles-App“ verwandeln.

TON positioniert sich bereits als das “ultimative Meme-Coin-Hub”, aber die Ambitionen der Telegram-Ökosystem-Beteiligten gehen noch weiter.

Im Telegram Apps Center findet man eine Vielzahl von Apps, von Budgetierungstools, Online-Schach, Verbindungstools, Dating bis hin zu einer App, die das Krypto-Analysten-Handwerk lehrt. Das ist nur eine zufällige Auswahl aus dem neuen Bereich des Telegram Apps Centers.

Um mehr zu erfahren und die nächsten Tap-to-Earn-Spiel-Sensationen oder Meme-Coins zu entdecken, lohnt es sich, den neuen App-Bewertungskanal zu abonnieren.

Die besten Alternativen im P2E-Bereich

Bevor wir Hamster Kombat verlassen, sollten wir einige andere interessante Spiele erwähnen, die Krypto-Fans begeistern werden.

PlayDoge hebt 8-Bit-Gaming auf ein neues Niveau mit seiner Tamagotchi-Stylememe Coin 2D Retro Gaming Revolution. Der $PLAY-Token ist der native Token des Ökosystems und ist heute im Presale für nur 0,00517 US-Dollar erhältlich.

Der Token-Preis steigt innerhalb von weniger als 24 Stunden, daher müssen potenzielle Käufer schnell handeln, um den niedrigsten Preis zu sichern.

Shiba Shootout befindet sich ebenfalls im Presale und das Spiel kann bereits im Google Play Store und im Apple App Store heruntergeladen werden. Dieses Wild-West-Themenspiel geht über das typische P2E-Angebot hinaus und setzt auf Geschicklichkeit und Spaß mit erstklassigen Spielmechaniken. Der $SHIBASHOOT-Token wird derzeit im Presale zu 0,0195 US-Dollar angeboten.

SpongeV2 ist die verbesserte Version des ursprünglichen Sponge, das beim Start um 100x stieg. Das Upgrade auf Ethereum und Polygon Layer 2 ebnet den Weg für das mit Spannung erwartete neue P2E Sponge Runner-Spiel. Während sie auf den Start des Spiels warten, staken viele Token-Inhaber ihre Tokens, um 49 % APY zu verdienen.

Zu guter Letzt gibt es TukTuk Crazy Taxi, ein Spiel vom Team von eTukTuk ($TUK). Wie der Name schon sagt, ist es ein Tuk-Tuk-Taxi-Spiel, bei dem Sie Tokens verdienen, indem Sie Passagiere abholen und absetzen, während Sie durch belebte Stadtstraßen navigieren.

Der $TUK-Token im Zentrum des Spiels wird in vier Tagen für 0,0345 US-Dollar ausverkauft. TukTuk Crazy Taxi kann im Google Play Store und im Apple App Store heruntergeladen werden.

Zuletzt aktualisiert am 12. Juli 2024

