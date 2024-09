Totale Kehrtwende! Ripples XRP steht kurz vor der Kurs Explosion – davon ist einer der größten Kritiker des Coins nach Analyse der Charts überzeugt. Wie hoch kann XRP jetzt steigen?

Er ist einer der bekanntesten Krypto-Investoren der Welt, hat Millionen gemacht mit Bitcoin – und seinen Followern bereits im Jahr 2011 empfohlen, BTC zu kaufen. Jetzt äußert er sich aber offenbar über einen ganz anderen Coin optimistisch – und stellt eine Kursexplosion bei Ripples XRP in Aussicht! Zumindest ist das auf einem Video der Fall, das aktuell so manchen Ripple-Anleger aufhorchen lässt. Darin erklärt Top-Krypto-Investor Davinci Jeremie: Sowohl die positiven Entwicklungen als auch der XRP Kurs würden darauf hindeuten, dass Ripples XRP vor der Explosion steht!

🚨 Davinci Jeremie, one of the biggest #XRP haters out there, says: “The news and the chart indicate XRP IS ABOUT TO EXPLODE” pic.twitter.com/lh12qB6xzn

Jeremie ist überzeugt: Es wird einen „gewaltigen Pump“ geben, der Ripples XRP kurzfristig „ziemlich schnell“ auf bis zu 1,33 US-Dollar katapultieren könnte. Aktuell tradet Ripples XRP nach einem Anstieg um 9,63 Prozent innerhalb der letzten Woche und +2,71 Prozent seit gestern bei 0,64 US-Dollar.

Der in Aussicht gestellte Kurssprung auf 1,33 US-Dollar käme folglich einer Rallye von +107,81 Prozent gleich. Bullish für Anleger, aber dennoch weit unter dem Allzeithoch von 3,84 US-Dollar, das am 4. Januar 2018 markiert wurde.

Dass das bald wieder eingeholt wird, daran glauben die Analysten von Egrag Crypto. In einer neuen Analyse kommentieren die Branchenbeobachter: Ripples XRP wiederholt auf dem Chart das Verhalten aus dem Jahr 2017 – kurz bevor der Coin spektakulär ausgebrochen ist und neue Rekordpreise erreicht hat! Preisziel: zwischen 27 und 31 US-Dollar!

Alles, was es braucht, ist eine 888,88% Bewegung vom vorherigen ATH, um $31 zu erreichen, was mit dem bedeutenden Fib 1.618 Ziel übereinstimmt. Für den Kontext: damals in 2017-2018, nach dem Erreichen des 2014 ATH, stieg XRP weitere 4,500%!“

Check out the chart below 📊 — it’s presenting a crucial pattern showing #XRP is echoing the chart behavior from 2017! 🌟 Back then, the Red Ascending Support Line was tapped 4 times before sparking the legendary 2017 #BullRun . 🐂… pic.twitter.com/dXPeZisHmA

#XRP 888.88% – The Secret Behind the 8’s ♾:

Viele Anleger blicken auf die übermäßig optimistischen Prognosen, fragen sich: diesmal wirklich? Seit Jahren täuscht XRP einen bullishen Ausbruch an, scheitert aber an der Umsetzung. Warum sollte Ripples XRP jetzt pumpen?

Gegenwärtig hat Ripples XRP einige positive Faktoren auf der Haben-Seite, es tut sich einiges:

Der beliebte Krypto-Stratege Vincent Van Code ergänzt:

Wer „immer noch an der Seitenlinie“ sitze und Popcorn esse, werde seine Meinung „bei $5 ändern“.

Definitely something is up #XRP

I haven’t seen this many buy orders in the #Binamce order book in ages.

Market is super confident, case will be over, #RLUSD will unlock new markets, Japan adoption will lead the way.

If you’re still sitting on the sidelines eating popcorn doing… pic.twitter.com/kI9bnynw9P

— Vincent Van Code (@vincent_vancode) September 30, 2024