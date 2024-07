Weder Bitcoin, ETH noch DOGE! Krypto-Forscher enthüllen: Das sind jetzt die Coins mit der größten Chance auf Gewinne

Krypto-Forscher erklären in einer neuen Analyse, welche Kryptowährungen jetzt die größten Chancen auf Gewinne bieten. Es handelt sich dabei weder um Bitcoin, Ethereum noch Dogecoin. Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Nach der intensiven Korrektur von gestern bewegen sich die meisten Kryptowährungen im Moment wieder aufwärts. Bitcoin (BTC) beispielsweise legt +4,45% zu, Ethereum (ETH) +2,72%, Binance Coin (BNB) +3,02%.

In puncto Gains führend: SATS (1000SATS) mit einem Anstieg von +20,25% innerhalb der letzten 24 Stunden, DeFi-Darling Aave (AAVE, +14,84%) und Mog Coin (MOG, +13,09%). Insgesamt konnte die globale Krypto-Marktkapitalisierung +3,49% zulegen und sich wieder auf 2,39 Billionen Dollar bewegen.

Top-Trader CryptoJelleNL hält einen erneuten Rücksetzer für möglich und rät Anlegern indirekt zu Geduld. Sein Rat an seine mehr als 90.000 Follower auf X:

Once the post-halving shakeout is over, the steepest part of the cycle starts.

Viele Anleger fühlen sich allerdings immer noch unter-engagiert, fragen sich: Welche Kryptowährung kaufen? Es gibt mittlerweile hunderttausende Coins – welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Lohnt es sich noch, Bitcoin zu kaufen? Was gilt für Ethereum, kann die Smart-Contract-Plattform mit dem Rückenwind der Ethereum ETFs endlich wieder pumpen? Was gilt für Memecoins?

Eine Diversifizierung erscheint vielen Anlegern attraktiv, aber welchen Memecoin kaufen? Dogecoin? Sollte man das begrenzte Aufwärtspotenzial vernachlässigen? Welche Kryptowährung bietet attraktive Rendite-Chancen?

Hierzu äußern sich die Krypto-Forscher von Santiment in einer neuen Prognose – und verraten, welche Coins ihrer Analyse nach jetzt die meisten Gewinne bringen könnten. Santiment in der Prognose:

Oder, anders formuliert: Welche Coins könnten am stärksten pumpen, welche Coins werden potenziell explodieren? Santiment:

Sprich: Genau die Coins, die es am heftigsten getroffen hat – die könnten enorm pumpen und Anlegern massive Gewinne bescheren. Santiment ergänzt auch, um welche es sich dabei handelt, „um dir bei deinen Portfolioentscheidungen zu helfen“:

📊 As crypto markets are showing serious bounce action on a bullish Friday, keep in mind where various assets stand in terms of average trading returns.

If you believe markets are about to surge, history says that buying into assets that traders have experienced the most pain in… pic.twitter.com/ReNHwEWb84

— Santiment (@santimentfeed) July 26, 2024